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П’ять російських розвідувальних дронів знищили пілоти SIGNUM на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Пілоти батальйону SIGNUM вчергове успішно відпрацювали по російській аеророзвідці на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни виявили та знищили групу ворожих розвідувальних дронів, які намагалися коригувати артилерійський вогонь та вишукувати позиції Сил оборони.
Результат бойової роботи
За даними підрозділу, було збито п’ять російських безпілотників різних типів:
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Zala - 2 одиниці
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Supercam - 2 одиниці
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Orlan - 1 одиниця
Значення операції
Знищення цих БПЛА суттєво ускладнює ворогу проведення розвідки та коригування вогню, знижуючи ефективність російських штурмових дій на ділянці фронту.
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