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Новини Відео ППО України
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Два реактивних "Шахеда" збили зенітники 1129-го полку під час нічної атаки. ВIДЕО

Під час нічної атаки російських дронів-камікадзе 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку збили два реактивні БпЛА типу "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи бійців ППО опублікований у соцмережах.

"Збиття двох реактивних шахедів минулої ночі. Неймовірно майстерна робота 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку", - зазначається у коментарі до публікації.

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ППО (4182) знищення (10340) Шахед (2264)
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Топ коментарі
+6
А хто говорить, що зенітний дрон був звичайним дирчиком🤔🧐😁😝😝😝🤪😜
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01.12.2025 12:06 Відповісти
+4
Реактивні швидші за моторні, звичайний зенітний дрон не наздожене.
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01.12.2025 11:45 Відповісти
+4
Рашисти налаштовують швидкість реактивних Гераней-3 на трохи вищу, ніж мабуть відомі їм обмеження швидкості наших інтерцепторів мопедів. Мета - мабуть зекономити пальне, збільшити дальність, тривалість перебування у повітрі, бо витрати палива в реактивних Гераней-3 є значно більшими, ніж в мопедах, що дуже обмежує ТТХ Герань-3 по дальності. На відео наші зенітники схоже застосували щось неочікувано швидке і таки наздогнали і уразили реактивних Гераней.
Подяка та повага зенітникам 1129-го полку!
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01.12.2025 12:39 Відповісти
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Реактивні швидші за моторні, звичайний зенітний дрон не наздожене.
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01.12.2025 11:45 Відповісти
А хто говорить, що зенітний дрон був звичайним дирчиком🤔🧐😁😝😝😝🤪😜
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01.12.2025 12:06 Відповісти
Звичайним, чи ні, кацапські реактивні шлюхеди до 400 км/год можуть розганятися. Наші зенітні дрони - звичайні, чи ні - тільки до 280 км/год.
Але ж, звісно, кацапи летять не весь час 400 км/год, тому є шанс перехопити.
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01.12.2025 12:13 Відповісти
Рашисти налаштовують швидкість реактивних Гераней-3 на трохи вищу, ніж мабуть відомі їм обмеження швидкості наших інтерцепторів мопедів. Мета - мабуть зекономити пальне, збільшити дальність, тривалість перебування у повітрі, бо витрати палива в реактивних Гераней-3 є значно більшими, ніж в мопедах, що дуже обмежує ТТХ Герань-3 по дальності. На відео наші зенітники схоже застосували щось неочікувано швидке і таки наздогнали і уразили реактивних Гераней.
Подяка та повага зенітникам 1129-го полку!
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01.12.2025 12:39 Відповісти
у данному випадку це "неочікувано швидке" називається STING. А ще буває "неочікувано швидкий" Bullet.
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01.12.2025 13:42 Відповісти
STING має справжнє ім'я - Ґо́рдон Ме́тью То́мас Са́мнер, народився 2 жовтня 1951 - англійський рок-музикант і актор, лідер групи «The Police» у 1976-84 роках. З 1984 року виступає соло.
Свій псевдонім STING отримав у 1971 році, за чорно-жовтий смугастий светр, у якому з'явився на сцені (у перекладі з англійської мови, слово sting означає «жалити», у переносному значенні - «уражати»).
https://www.youtube.com/watch?v=NlwIDxCjL-8

Про bullet - не чув про таку, щоб з бортовою відеокамерою. Як її розмістити на такій малій поверхні?
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01.12.2025 14:18 Відповісти
точно так же, як її розміщують на на малій поверхні вашого смартфону.
Всі дрони-інтерептори побудавані за майже ідентичним форм-фактором, і наші STING i Bullet, і чеській RAM-1 , і BLAZE від латвійської компанії Origin Robotics, і ізраїльські Hunter Eagle, і польський SKYctrl тощо... І всі мають бортові камери. Ось відео ураження шахєда з бортової камери інтерцептора Bullet -https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1pamyzl/combat_footage_of_ukrainian_bullet_interceptor/
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01.12.2025 14:40 Відповісти
Ось відео удосконаленої bullet. Де там бортову відеокамеру змонтувати?
https://www.youtube.com/watch?v=HZCub4uJfas
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01.12.2025 15:20 Відповісти
там же де і у Самнера - у лобі.
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01.12.2025 15:22 Відповісти
Судя по тангажу или набирал высоту, или шёл с маленькой скоростью.
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01.12.2025 13:05 Відповісти
саме у данному випадку у новині викладений стоп-кадр, який зроблений перед збиттям з вілеокамери звичайного зенітного дрона STING.
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01.12.2025 13:31 Відповісти
Значить, таємниця успіху в тому, що реактивний летів повільно.
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01.12.2025 13:40 Відповісти
так, реактивні стали літати повільно, тому біля енергетичного об'єкту біля якого я живу, прибрали "гепарда", і користуються дронами. Позбавили мене милуватись картиною нічних трасерів по всьому небу.
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01.12.2025 13:47 Відповісти
Брехня - це відео створене ШІ. Звичайний дрон не в змозі наздогнати реактивний.
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01.12.2025 18:23 Відповісти
ще трохи вам ШІ - https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1pbnykj/exclusive_two_jetpowered_shaheds_taken_down_by/ «Ексклюзив: два реактивні «Шахеди» збиті безпілотниками-перехоплювачами STING». - Компанія «Дикі шершні» опублікувала відеозаписи роботи 1129-го зенітно-ракетного полку.
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02.12.2025 00:18 Відповісти
Навіщо мені цей дублікат відео від ШІ?
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02.12.2025 00:48 Відповісти
приходь післязавтра - будуть ще свіженькі дублікати.
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02.12.2025 00:50 Відповісти
Це ти походу створений ШІ.
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02.12.2025 06:41 Відповісти
Підказка для підспідничних аналітиків, які тут масово зламались в коментах:

Далекобійні реактивні дрони мають круізну швидкість і окремо максимальну швидкість короткострокового прискорення за рахунок підвищеноі витрати пального. У перехоплювача жеж тільки максимальна швидкість, яка приблизно дорівнює круізній швидкості далекобійного реактивного.
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02.12.2025 06:47 Відповісти
Брехня - коли реактивний входить у зону дії ППО, то він прискорюється до недосяжної для звичайних дронів швидкості.
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02.12.2025 13:04 Відповісти
 
 