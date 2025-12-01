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Два реактивних "Шахеда" збили зенітники 1129-го полку під час нічної атаки. ВIДЕО
Під час нічної атаки російських дронів-камікадзе 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку збили два реактивні БпЛА типу "Шахед".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи бійців ППО опублікований у соцмережах.
"Збиття двох реактивних шахедів минулої ночі. Неймовірно майстерна робота 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку", - зазначається у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+6 Siguranza
показати весь коментар01.12.2025 12:06 Відповісти Посилання
+4 Деніс Войцеховський
показати весь коментар01.12.2025 11:45 Відповісти Посилання
+4 Mykola Blogger
показати весь коментар01.12.2025 12:39 Відповісти Посилання
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Але ж, звісно, кацапи летять не весь час 400 км/год, тому є шанс перехопити.
Подяка та повага зенітникам 1129-го полку!
Свій псевдонім STING отримав у 1971 році, за чорно-жовтий смугастий светр, у якому з'явився на сцені (у перекладі з англійської мови, слово sting означає «жалити», у переносному значенні - «уражати»).
https://www.youtube.com/watch?v=NlwIDxCjL-8
Про bullet - не чув про таку, щоб з бортовою відеокамерою. Як її розмістити на такій малій поверхні?
Всі дрони-інтерептори побудавані за майже ідентичним форм-фактором, і наші STING i Bullet, і чеській RAM-1 , і BLAZE від латвійської компанії Origin Robotics, і ізраїльські Hunter Eagle, і польський SKYctrl тощо... І всі мають бортові камери. Ось відео ураження шахєда з бортової камери інтерцептора Bullet -https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1pamyzl/combat_footage_of_ukrainian_bullet_interceptor/
https://www.youtube.com/watch?v=HZCub4uJfas
Далекобійні реактивні дрони мають круізну швидкість і окремо максимальну швидкість короткострокового прискорення за рахунок підвищеноі витрати пального. У перехоплювача жеж тільки максимальна швидкість, яка приблизно дорівнює круізній швидкості далекобійного реактивного.