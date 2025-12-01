Два реактивних "Шахеда" збили зенітники 1129-го полку під час нічної атаки. ВIДЕО

Під час нічної атаки російських дронів-камікадзе 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку збили два реактивні БпЛА типу "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи бійців ППО опублікований у соцмережах.

"Збиття двох реактивних шахедів минулої ночі. Неймовірно майстерна робота 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку", - зазначається у коментарі до публікації.

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