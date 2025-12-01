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Два реактивных "Шахеда" сбили зенитчики 1129-го полка во время ночной атаки. ВИДЕО
Во время ночной атаки российских дронов-камикадзе 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка сбили два реактивных БПЛА типа "Шахед".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы бойцов ПВО опубликована в соцсетях.
"Сбиты два реактивных шахеда прошлой ночью. Невероятно мастерская работа 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка", - отмечается в комментарии к публикации.
Топ комментарии
+6 Siguranza
показать весь комментарий01.12.2025 12:06 Ответить Ссылка
+4 Деніс Войцеховський
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+4 Mykola Blogger
показать весь комментарий01.12.2025 12:39 Ответить Ссылка
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Але ж, звісно, кацапи летять не весь час 400 км/год, тому є шанс перехопити.
Подяка та повага зенітникам 1129-го полку!
Свій псевдонім STING отримав у 1971 році, за чорно-жовтий смугастий светр, у якому з'явився на сцені (у перекладі з англійської мови, слово sting означає «жалити», у переносному значенні - «уражати»).
https://www.youtube.com/watch?v=NlwIDxCjL-8
Про bullet - не чув про таку, щоб з бортовою відеокамерою. Як її розмістити на такій малій поверхні?
Всі дрони-інтерептори побудавані за майже ідентичним форм-фактором, і наші STING i Bullet, і чеській RAM-1 , і BLAZE від латвійської компанії Origin Robotics, і ізраїльські Hunter Eagle, і польський SKYctrl тощо... І всі мають бортові камери. Ось відео ураження шахєда з бортової камери інтерцептора Bullet -https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1pamyzl/combat_footage_of_ukrainian_bullet_interceptor/
https://www.youtube.com/watch?v=HZCub4uJfas
Далекобійні реактивні дрони мають круізну швидкість і окремо максимальну швидкість короткострокового прискорення за рахунок підвищеноі витрати пального. У перехоплювача жеж тільки максимальна швидкість, яка приблизно дорівнює круізній швидкості далекобійного реактивного.