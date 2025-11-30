Враг атаковал двумя "Искандерами" и 122 дронами. Обезврежено 104 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 30 ноября 2025 года войска РФ атаковали двумя баллистическими ракетами Искандер-М с ВОТ АР Крым и 122 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 75 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 104 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Есть ли попадания?

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 18 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 2 локациях.

