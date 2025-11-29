Уничтожено 19 из 36 ракет и 558 дронов. Основное направление удара - Киевщина, - Воздушные силы

В ночь на 29 ноября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Как отмечается, основное направление удара - Киевская область.

Сколько ракет и дронов запустил враг?

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения - 36 ракет и 596 БПЛА различных типов:

596 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым (около 350 из них - "шахеды");

5 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (район пуска: Рязанская обл. - РФ);

23 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" (районы пусков: Ростовская обл. - РФ);

4 баллистических ракет "Искандер-М" (район пуска: Брянская, Ростовская обл. - РФ).

4 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (районы пусков: Курская обл. - РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей:

558 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотников других типов);

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

12 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

"Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях", - добавили в Воздушных силах.

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковщине.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

