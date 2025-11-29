Уничтожено 19 из 36 ракет и 558 дронов. Основное направление удара - Киевщина, - Воздушные силы
В ночь на 29 ноября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, основное направление удара - Киевская область.
Сколько ракет и дронов запустил враг?
В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения - 36 ракет и 596 БПЛА различных типов:
- 596 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым (около 350 из них - "шахеды");
- 5 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (район пуска: Рязанская обл. - РФ);
- 23 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" (районы пусков: Ростовская обл. - РФ);
- 4 баллистических ракет "Искандер-М" (район пуска: Брянская, Ростовская обл. - РФ).
- 4 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (районы пусков: Курская обл. - РФ).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей:
- 558 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотников других типов);
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 12 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
"Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях", - добавили в Воздушных силах.
Ночной массированный обстрел
В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковщине.
Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.
Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.
