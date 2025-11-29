РУС
Новости Массированный комбинированный удар
1 527 7

Уничтожено 19 из 36 ракет и 558 дронов. Основное направление удара - Киевщина, - Воздушные силы

Работа ПВО в ночь на 29 ноября

В ночь на 29 ноября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, основное направление удара - Киевская область.

Сколько ракет и дронов запустил враг?

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения - 36 ракет и 596 БПЛА различных типов:

  • 596 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым (около 350 из них - "шахеды");
  • 5 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (район пуска: Рязанская обл. - РФ);
  • 23 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" (районы пусков: Ростовская обл. - РФ);
  • 4 баллистических ракет "Искандер-М" (район пуска: Брянская, Ростовская обл. - РФ).
  • 4 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (районы пусков: Курская обл. - РФ).

Читайте также: Зеленский: Россия выпустила 36 ракет и почти 600 дронов - главные цели энергетика и гражданские объекты, трое погибших и десятки раненых. ФОТОрепортаж

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей:

  • 558 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотников других типов);
  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 12 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";
  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

"Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях", - добавили в Воздушных силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига о ночном обстреле: Россия продолжает реализовывать свой "военный план", состоящий из двух пунктов: убивать и разрушать

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковщине.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака на Киевскую область: разрушены многоэтажки, два человека пострадали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Московити не люди---це людиноподібні істоти.
показать весь комментарий
29.11.2025 11:20 Ответить
свинособаки...
показать весь комментарий
29.11.2025 11:23 Ответить
Ого! Аж 4 кинджали пропустили.
показать весь комментарий
29.11.2025 11:37 Ответить
Ну якби після цього жахливого терору у Трампа була було не те що розуміня що таке міжнародне право ,а хоча самоповага то він припинив будь які переговори з терористом злочинцем путіном ,за час перебування його при владі рашиський терор тільки посилився ,загинули в два рази більше цивільних чим в минулому році, випадковість не думаю і цей недоумок хоче Нобелівську премію ?
показать весь комментарий
29.11.2025 11:38 Ответить
Розуміння міжнародного права, звідки воно в нього? Трамп все життя гендлював нерухомістю. З самоповагою, теж погано
показать весь комментарий
29.11.2025 11:46 Ответить
В штатах під час окупацією срср Афганістану був такий вислів "це сучий син, проте це наш сучий син", і США фінансувала майбутній талібан та аль-каїду, зараз вони танцюють перед терористами які, на їх думку можуть допомогти здолати більше зло, на їх думку, - це КНР (не Китай, а КНР, бо Китай - це ще й адекватний Тайвань).
показать весь комментарий
29.11.2025 12:25 Ответить
- А коли ФламіМдічи на Мацкву полетять?
- Незабаром.
- А це коли незабаром?
- Як підзмастите Міндіча так і полетять.
показать весь комментарий
29.11.2025 11:41 Ответить
 
 