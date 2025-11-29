Знищено 19 із 36 ракет та 558 дронів. Основний напрямок удару - Київщина, - Повітряні сили

У ніч на 29 листопада 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, основний напрямок удару - Київщина.

Скільки ракет та дронів запустив ворог?

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу – 36 ракет та 596 БпЛА різних типів:

596 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим (близько 350 із них – "шахеди");

5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (район пуску: Рязанська обл. - рф);

23 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Ростовська обл. - рф);

4 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська, Ростовська обл. - рф).

4 керованих авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків: Курська обл. - рф).

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

4 балістичні ракети Іскандер-М;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

"Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях", - додали у Повітряних силах.

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Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

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