УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11127 відвідувачів онлайн
Новини Масований комбінований удар
2 864 12

Знищено 19 із 36 ракет та 558 дронів. Основний напрямок удару - Київщина, - Повітряні сили

Робота ППО у ніч на 29 листопада

У ніч на 29 листопада 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, основний напрямок удару - Київщина.

Скільки ракет та дронів запустив ворог?

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу – 36 ракет та 596 БпЛА різних типів:

  • 596 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим (близько 350 із них – "шахеди");
  • 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (район пуску: Рязанська обл. - рф);
  • 23 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Ростовська обл. - рф);
  • 4 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська, Ростовська обл. - рф).
  • 4 керованих авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків: Курська обл. - рф).

Також читайте: Зеленський: Росія випустила 36 ракет і майже 600 дронів - головні цілі енергетика та цивільні об’єкти, троє загиблих і десятки поранених. ФОТОрепортаж

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

  • 558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;
  • 4 балістичні ракети Іскандер-М;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

"Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях", - додали у Повітряних силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про нічний обстріл: Росія продовжує реалізовувати свій "військовий план", що складається з двох пунктів: вбивати і руйнувати

Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на Київщину: зруйновані багатоповерхівки, дві людини постраждали (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34445) ППО (4178) ракети (4448) Повітряні сили (3464) Шахед (2262)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Розуміння міжнародного права, звідки воно в нього? Трамп все життя гендлював нерухомістю. З самоповагою, теж погано
показати весь коментар
29.11.2025 11:46 Відповісти
+3
свинособаки...
показати весь коментар
29.11.2025 11:23 Відповісти
+3
Ну якби після цього жахливого терору у Трампа була було не те що розуміня що таке міжнародне право ,а хоча самоповага то він припинив будь які переговори з терористом злочинцем путіном ,за час перебування його при владі рашиський терор тільки посилився ,загинули в два рази більше цивільних чим в минулому році, випадковість не думаю і цей недоумок хоче Нобелівську премію ?
показати весь коментар
29.11.2025 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Московити не люди---це людиноподібні істоти.
показати весь коментар
29.11.2025 11:20 Відповісти
свинособаки...
показати весь коментар
29.11.2025 11:23 Відповісти
Ого! Аж 4 кинджали пропустили.
показати весь коментар
29.11.2025 11:37 Відповісти
на старкон же в основному летіли кинжали, по Києву їх кілька було, тому непогано.

а от половина пропущених крилатих - це щось нове . Особливо на фоні гігантського крюку (через Хмельниччину) , збиття почались лише на підльоті до Києва
показати весь коментар
29.11.2025 16:56 Відповісти
Тобто кинджали влучили? І петріоти їх не перехопили? Ну бо там точно має стояти хоча б одна батарея.

А щодо крилатих... Ці тварюки постійно їх модернізують, прокладають нові маршрути, перевантажують шлюхедами наше ППО, пускають на наднизьких висотах. Може сьогодні спрацювала комбінація всього цтого?
показати весь коментар
29.11.2025 17:22 Відповісти
Ну якби після цього жахливого терору у Трампа була було не те що розуміня що таке міжнародне право ,а хоча самоповага то він припинив будь які переговори з терористом злочинцем путіном ,за час перебування його при владі рашиський терор тільки посилився ,загинули в два рази більше цивільних чим в минулому році, випадковість не думаю і цей недоумок хоче Нобелівську премію ?
показати весь коментар
29.11.2025 11:38 Відповісти
Розуміння міжнародного права, звідки воно в нього? Трамп все життя гендлював нерухомістю. З самоповагою, теж погано
показати весь коментар
29.11.2025 11:46 Відповісти
В штатах під час окупацією срср Афганістану був такий вислів "це сучий син, проте це наш сучий син", і США фінансувала майбутній талібан та аль-каїду, зараз вони танцюють перед терористами які, на їх думку можуть допомогти здолати більше зло, на їх думку, - це КНР (не Китай, а КНР, бо Китай - це ще й адекватний Тайвань).
показати весь коментар
29.11.2025 12:25 Відповісти
- А коли ФламіМдічи на Мацкву полетять?
- Незабаром.
- А це коли незабаром?
- Як підзмастите Міндіча так і полетять.
показати весь коментар
29.11.2025 11:41 Відповісти
А де відповідь по Москві і Петербурзі і де блекаут про який говори ze трепло?
показати весь коментар
29.11.2025 14:06 Відповісти
Нічо-нічо. Зараз дєрьмкак піде до ЗСУ і особисто буде фламіндічі запускати. Такі блекаути почнуться у мацкві, що всі будуть казати "вау!"
показати весь коментар
29.11.2025 17:24 Відповісти
https://t.me/serhii_flash/6622 @ "Коли Петріот збиває балістику в автоматичному режимі, рятуючи наші життя, це більше заслуга партнерів, які надали нам ці системи.
Але те, що зробили сьогодні вночі ЗСУ, не має аналогів у світі. Я без пафосу скажу, що, напевно, жодне місто у світі жодної країни не зможе відбити продуману атаку понад півтисячі повітряних цілей.
Ми вистояли. Дякуємо ЗСУ!"

Мапа-схема повітряної атаки рашистів в ніч на 29.11.2025 року:

показати весь коментар
29.11.2025 19:41 Відповісти
 
 