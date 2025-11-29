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Новини Фото Масований комбінований удар
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Зеленський: Росія випустила 36 ракет і майже 600 дронів, головні цілі - енергетика та цивільні об’єкти, троє загиблих і десятки поранених. ФОТОрепортаж

Наразі у Києві та області на місцях російських ударів працюють наші екстрені служби.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Атака 29 листопада
Атака 29 листопада
Атака 29 листопада
Атака 29 листопада
Атака 29 листопада

Чим ворог бив по Україні?

За його словами, близько 36 ракет та майже 600 дронів випустили росіяни проти звичайного життя.

"Головні цілі атаки - енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив глава держави.

Тиск на Росію

"Потрібно працювати, не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту та для тиску на Росію. Прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів дронів і ракет. І точно потрібно говорити з усіма партнерами про кроки, щоб цю війну закінчити. Дякую всім, хто допомагає", - резюмує Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про нічний обстріл: Росія продовжує реалізовувати свій "військовий план", що складається з двох пунктів: вбивати і руйнувати

Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на Київщину: зруйновані багатоповерхівки, дві людини постраждали (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (28010) Київ (20865) обстріл (34445)
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Топ коментарі
+16
зе!гніда?
болт дєрьмака ще досі у дупі, чи вже не дуже?
а, таке відчуття, що нічого не змінилося....
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29.11.2025 10:43 Відповісти
+15
Статистик. Тебе б на Майдані повішати..фігляр.
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29.11.2025 10:44 Відповісти
+15
Досить скиглити і працювати статистом. Надоїв ти вже своїм скигленням і закликами до миру з людоїдами і работорговцями. Скажи краще де адекватна відповідь по моцкві і блекаути в моцкві? А також скажи чому ми самі сидимо без світла зате до сих пір справно працює нафтопровід ''дружба''?
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29.11.2025 10:52 Відповісти
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зе!гніда?
болт дєрьмака ще досі у дупі, чи вже не дуже?
а, таке відчуття, що нічого не змінилося....
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29.11.2025 10:43 Відповісти
Статистик. Тебе б на Майдані повішати..фігляр.
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29.11.2025 10:44 Відповісти
Оманський статист
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29.11.2025 10:47 Відповісти
А де твоя відповідь? дєрьмака звільнив?
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29.11.2025 10:48 Відповісти
Нахєра ти мені розказуєш що потрібно робити,статист ти мудозвонний.Ми повинні бачити результат твоєї праці,а не констатацію фактів.
Бачили як ти на фоні наших виробів обіцяв асиметрично мститись і відповідати.Так ми знищуємо їхні НПЗ але масованих ударів які ти обіцяв нема.Бити потрібно з такою люттю щоб бажання ударити по нам не було.Ху...ло бздун,він боїться за своє життя,та і його жополизне оточення також.
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29.11.2025 10:50 Відповісти
Досить скиглити і працювати статистом. Надоїв ти вже своїм скигленням і закликами до миру з людоїдами і работорговцями. Скажи краще де адекватна відповідь по моцкві і блекаути в моцкві? А також скажи чому ми самі сидимо без світла зате до сих пір справно працює нафтопровід ''дружба''?
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29.11.2025 10:52 Відповісти
Так чото мацква ще не горить ?
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29.11.2025 10:53 Відповісти
Оманський ********
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29.11.2025 10:55 Відповісти
Где Блэкаут в Москве, черт гнусавый? Ты ж говорило что если в Киеве будет Блэкаут, то и в Москве тоже!
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29.11.2025 10:57 Відповісти
Раніше статистику наводили речники ПС,тепер президент країни."...треба працювати ..." Покажи чи скажи хто тобі заважає працювати,хто не дає бути президентом.Не треба вечірні гундосі відосики,а працюй мовчки,зціпивши зуби.Результат на лице!
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29.11.2025 10:59 Відповісти
Це ж його особисті досягнення, то і хвалиться.
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29.11.2025 11:02 Відповісти
Як без дєрьмака спалось, падло хрипате?
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29.11.2025 11:04 Відповісти
Воно буде тільки жалко гундіти про кількість випущених ракет, а сирок по кількість загиблих рашистів (про наші втрати ні слова але я думаю майже 1+1) солодка парочка ще одна
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29.11.2025 11:08 Відповісти
Конферансьє війни
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29.11.2025 11:08 Відповісти
Жорж Бенгальський))

Якому Бегемот в два повороти відірвав голову)))
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29.11.2025 11:33 Відповісти
Де твої потужні 5-6 менеджерів.Працюють над особистим збагаченням,крадуть з казни держави?.Там ті ракети і дрони яких нам недостатньо щоб знищувати адекватно критичну інфраструктуру ворога.Треба працювати,працюй!Люди готові домогти,хто може допомагають.Пуйло податки підвищує для війни,а ти направо і наліво кешбеки,1000 іменем себе,3000 км покатати збираєшся,абсурд.Все на оборону!
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29.11.2025 11:09 Відповісти
ПРЕЗИДЕНТЕ--займись справами,які тобі визначені Конституцією.Забудь ,що ти артист і не на сцені 95 кварталу
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29.11.2025 11:27 Відповісти
Місць запуску шахедів не так багато. Що вони будуть запускати їх було відомо зазадалегідь. Чекали коли полетять? Чи може треба було касетами вгатити по місцях запуску? Чи "Розовий фламінго" - черговий жарт від Квартала 95?
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29.11.2025 11:41 Відповісти
Треба було займатись розбудовою і розвитком держави, та думати щоб посилити армію, зміцнити оборону країни, вирубати на корені корупцію, покласти край кумівству і друзям при владі, покращити добробут людей.
Так ні ! Начхав на державні інтереси,тому що пріоритетом у нього було самолюбування та уособлення з "найвеличнішим" лідером **********. Докерувався зі своїми "друзями" ! І що в залишку?Тільки заяви, заклики,скиглення та повна розруха.
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29.11.2025 12:11 Відповісти
Коли вже я почитаю що Україна випустила 36 ракет та 600 дронів ?
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29.11.2025 12:12 Відповісти
А скільки було казок, "до нового року 5-7 фламінго в день будемо виробляти (с)".
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29.11.2025 12:16 Відповісти
Чепушило Оманский, мародер Ермаковский.
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29.11.2025 13:10 Відповісти
Зелений мародер готується нанести потужний удар у відповідь кількома двушками на москву
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29.11.2025 14:55 Відповісти
Володьку потрібно депортувати. в пекло, на батьківщину разом з усією командою, з родинами, щоб не сумували.
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30.11.2025 16:47 Відповісти
Альо, нарід!
Зє-йло не читає коментари у Цензор.НЕТ.
Можете не плюватися лайном. Не допоможе. А розвішати його та його камарілью по каштанам - оце да. Це була б тєма.
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01.12.2025 10:52 Відповісти
 
 