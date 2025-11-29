Зеленский: Россия выпустила 36 ракет и почти 600 дронов, главные цели - энергетика и гражданские объекты, трое погибших и десятки раненых. ФОТОрепортаж

Сейчас в Киеве и области на местах российских ударов работают наши экстренные службы.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

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Чем враг бил по Украине?

По его словам, около 36 ракет и почти 600 дронов выпустили россияне против обычной жизни.

"Главные цели атаки - энергетика и гражданские объекты, много повреждений и пожаров в жилых домах. На данный момент известно о десятках раненых и трех погибших. Мои соболезнования родным и близким", - отметил глава государства.

Давление на Россию

"Нужно работать, не теряя ни одного дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы было все необходимое для нашей защиты и для давления на Россию. Пришло время Европе принять решение о замороженных активах, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет. И точно нужно говорить со всеми партнерами о шагах, чтобы эту войну закончить. Спасибо всем, кто помогает", - резюмирует Зеленский.

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Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковской области.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы — россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

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