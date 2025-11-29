Зеленский: Россия выпустила 36 ракет и почти 600 дронов, главные цели - энергетика и гражданские объекты, трое погибших и десятки раненых. ФОТОрепортаж
Сейчас в Киеве и области на местах российских ударов работают наши экстренные службы.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Чем враг бил по Украине?
По его словам, около 36 ракет и почти 600 дронов выпустили россияне против обычной жизни.
"Главные цели атаки - энергетика и гражданские объекты, много повреждений и пожаров в жилых домах. На данный момент известно о десятках раненых и трех погибших. Мои соболезнования родным и близким", - отметил глава государства.
Давление на Россию
"Нужно работать, не теряя ни одного дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы было все необходимое для нашей защиты и для давления на Россию. Пришло время Европе принять решение о замороженных активах, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет. И точно нужно говорить со всеми партнерами о шагах, чтобы эту войну закончить. Спасибо всем, кто помогает", - резюмирует Зеленский.
Ночной массированный обстрел
В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковской области.
Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.
Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы — россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.
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болт дєрьмака ще досі у дупі, чи вже не дуже?
а, таке відчуття, що нічого не змінилося....
Бачили як ти на фоні наших виробів обіцяв асиметрично мститись і відповідати.Так ми знищуємо їхні НПЗ але масованих ударів які ти обіцяв нема.Бити потрібно з такою люттю щоб бажання ударити по нам не було.Ху...ло бздун,він боїться за своє життя,та і його жополизне оточення також.
Якому Бегемот в два повороти відірвав голову)))
Так ні ! Начхав на державні інтереси,тому що пріоритетом у нього було самолюбування та уособлення з "найвеличнішим" лідером **********. Докерувався зі своїми "друзями" ! І що в залишку?Тільки заяви, заклики,скиглення та повна розруха.
Зє-йло не читає коментари у Цензор.НЕТ.
Можете не плюватися лайном. Не допоможе. А розвішати його та його камарілью по каштанам - оце да. Це була б тєма.