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Новости Фото Массированный комбинированный удар
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Зеленский: Россия выпустила 36 ракет и почти 600 дронов, главные цели - энергетика и гражданские объекты, трое погибших и десятки раненых. ФОТОрепортаж

Сейчас в Киеве и области на местах российских ударов работают наши экстренные службы.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

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Атака 29 ноября
Атака 29 ноября
Атака 29 ноября
Атака 29 ноября
Атака 29 ноября

Чем враг бил по Украине?

По его словам, около 36 ракет и почти 600 дронов выпустили россияне против обычной жизни.

"Главные цели атаки - энергетика и гражданские объекты, много повреждений и пожаров в жилых домах. На данный момент известно о десятках раненых и трех погибших. Мои соболезнования родным и близким", - отметил глава государства.

Давление на Россию

"Нужно работать, не теряя ни одного дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы было все необходимое для нашей защиты и для давления на Россию. Пришло время Европе принять решение о замороженных активах, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет. И точно нужно говорить со всеми партнерами о шагах, чтобы эту войну закончить. Спасибо всем, кто помогает", - резюмирует Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига о ночном обстреле: Россия продолжает реализовывать свой "военный план", состоящий из двух пунктов: убивать и разрушать

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковской области.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы — россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака на Киевскую область: разрушены многоэтажки, два человека пострадали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (24485) Киев (26447) обстрел (33093)
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Топ комментарии
+16
зе!гніда?
болт дєрьмака ще досі у дупі, чи вже не дуже?
а, таке відчуття, що нічого не змінилося....
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29.11.2025 10:43 Ответить
+15
Статистик. Тебе б на Майдані повішати..фігляр.
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29.11.2025 10:44 Ответить
+15
Досить скиглити і працювати статистом. Надоїв ти вже своїм скигленням і закликами до миру з людоїдами і работорговцями. Скажи краще де адекватна відповідь по моцкві і блекаути в моцкві? А також скажи чому ми самі сидимо без світла зате до сих пір справно працює нафтопровід ''дружба''?
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29.11.2025 10:52 Ответить
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зе!гніда?
болт дєрьмака ще досі у дупі, чи вже не дуже?
а, таке відчуття, що нічого не змінилося....
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29.11.2025 10:43 Ответить
Статистик. Тебе б на Майдані повішати..фігляр.
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29.11.2025 10:44 Ответить
Оманський статист
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29.11.2025 10:47 Ответить
А де твоя відповідь? дєрьмака звільнив?
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29.11.2025 10:48 Ответить
Нахєра ти мені розказуєш що потрібно робити,статист ти мудозвонний.Ми повинні бачити результат твоєї праці,а не констатацію фактів.
Бачили як ти на фоні наших виробів обіцяв асиметрично мститись і відповідати.Так ми знищуємо їхні НПЗ але масованих ударів які ти обіцяв нема.Бити потрібно з такою люттю щоб бажання ударити по нам не було.Ху...ло бздун,він боїться за своє життя,та і його жополизне оточення також.
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29.11.2025 10:50 Ответить
Досить скиглити і працювати статистом. Надоїв ти вже своїм скигленням і закликами до миру з людоїдами і работорговцями. Скажи краще де адекватна відповідь по моцкві і блекаути в моцкві? А також скажи чому ми самі сидимо без світла зате до сих пір справно працює нафтопровід ''дружба''?
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29.11.2025 10:52 Ответить
Так чото мацква ще не горить ?
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29.11.2025 10:53 Ответить
Оманський ********
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29.11.2025 10:55 Ответить
Где Блэкаут в Москве, черт гнусавый? Ты ж говорило что если в Киеве будет Блэкаут, то и в Москве тоже!
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29.11.2025 10:57 Ответить
Раніше статистику наводили речники ПС,тепер президент країни."...треба працювати ..." Покажи чи скажи хто тобі заважає працювати,хто не дає бути президентом.Не треба вечірні гундосі відосики,а працюй мовчки,зціпивши зуби.Результат на лице!
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29.11.2025 10:59 Ответить
Це ж його особисті досягнення, то і хвалиться.
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29.11.2025 11:02 Ответить
Як без дєрьмака спалось, падло хрипате?
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29.11.2025 11:04 Ответить
Воно буде тільки жалко гундіти про кількість випущених ракет, а сирок по кількість загиблих рашистів (про наші втрати ні слова але я думаю майже 1+1) солодка парочка ще одна
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29.11.2025 11:08 Ответить
Конферансьє війни
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29.11.2025 11:08 Ответить
Жорж Бенгальський))

Якому Бегемот в два повороти відірвав голову)))
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29.11.2025 11:33 Ответить
Де твої потужні 5-6 менеджерів.Працюють над особистим збагаченням,крадуть з казни держави?.Там ті ракети і дрони яких нам недостатньо щоб знищувати адекватно критичну інфраструктуру ворога.Треба працювати,працюй!Люди готові домогти,хто може допомагають.Пуйло податки підвищує для війни,а ти направо і наліво кешбеки,1000 іменем себе,3000 км покатати збираєшся,абсурд.Все на оборону!
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29.11.2025 11:09 Ответить
ПРЕЗИДЕНТЕ--займись справами,які тобі визначені Конституцією.Забудь ,що ти артист і не на сцені 95 кварталу
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29.11.2025 11:27 Ответить
Місць запуску шахедів не так багато. Що вони будуть запускати їх було відомо зазадалегідь. Чекали коли полетять? Чи може треба було касетами вгатити по місцях запуску? Чи "Розовий фламінго" - черговий жарт від Квартала 95?
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29.11.2025 11:41 Ответить
Треба було займатись розбудовою і розвитком держави, та думати щоб посилити армію, зміцнити оборону країни, вирубати на корені корупцію, покласти край кумівству і друзям при владі, покращити добробут людей.
Так ні ! Начхав на державні інтереси,тому що пріоритетом у нього було самолюбування та уособлення з "найвеличнішим" лідером **********. Докерувався зі своїми "друзями" ! І що в залишку?Тільки заяви, заклики,скиглення та повна розруха.
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29.11.2025 12:11 Ответить
Коли вже я почитаю що Україна випустила 36 ракет та 600 дронів ?
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29.11.2025 12:12 Ответить
А скільки було казок, "до нового року 5-7 фламінго в день будемо виробляти (с)".
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29.11.2025 12:16 Ответить
Чепушило Оманский, мародер Ермаковский.
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29.11.2025 13:10 Ответить
Зелений мародер готується нанести потужний удар у відповідь кількома двушками на москву
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29.11.2025 14:55 Ответить
Володьку потрібно депортувати. в пекло, на батьківщину разом з усією командою, з родинами, щоб не сумували.
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30.11.2025 16:47 Ответить
Альо, нарід!
Зє-йло не читає коментари у Цензор.НЕТ.
Можете не плюватися лайном. Не допоможе. А розвішати його та його камарілью по каштанам - оце да. Це була б тєма.
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01.12.2025 10:52 Ответить
 
 