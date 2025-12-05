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Новости Видео ПВО Украины
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Пять российских разведывательных дронов уничтожили пилоты SIGNUM на Лиманском направлении. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM в очередной раз успешно отработали по российской аэроразведке на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины обнаружили и уничтожили группу вражеских разведывательных дронов, пытавшихся корректировать артиллерийский огонь и выявлять позиции Сил обороны.

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Результат боевой работы

По данным подразделения, было сбито пять российских беспилотников разных типов:

  • Zala- 2 единицы

  • Supercam- 2 единицы

  • Orlan- 1 единица

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Значение операции

Уничтожение этих БПЛА существенно затрудняет врагу проведение разведки и корректировку огня, снижая эффективность российских штурмовых действий на участке фронта.

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беспилотник (5337) уничтожение (10057) Донецкая область (12468) Лиман (331) Покровский район (1769)
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************ орків, осліпили Українці!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
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05.12.2025 10:39 Ответить
молодці!
хто хоче, той - може..!
слава ЗСУ!
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05.12.2025 11:08 Ответить
 
 