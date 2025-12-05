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Пять российских разведывательных дронов уничтожили пилоты SIGNUM на Лиманском направлении. ВИДЕО
Пилоты батальона SIGNUM в очередной раз успешно отработали по российской аэроразведке на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины обнаружили и уничтожили группу вражеских разведывательных дронов, пытавшихся корректировать артиллерийский огонь и выявлять позиции Сил обороны.
Результат боевой работы
По данным подразделения, было сбито пять российских беспилотников разных типов:
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Zala- 2 единицы
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Supercam- 2 единицы
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Orlan- 1 единица
Значение операции
Уничтожение этих БПЛА существенно затрудняет врагу проведение разведки и корректировку огня, снижая эффективность российских штурмовых действий на участке фронта.
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