Пять российских разведывательных дронов уничтожили пилоты SIGNUM на Лиманском направлении. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM в очередной раз успешно отработали по российской аэроразведке на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины обнаружили и уничтожили группу вражеских разведывательных дронов, пытавшихся корректировать артиллерийский огонь и выявлять позиции Сил обороны.

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Результат боевой работы

По данным подразделения, было сбито пять российских беспилотников разных типов:

Zala - 2 единицы

Supercam - 2 единицы

Orlan- 1 единица

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Значение операции

Уничтожение этих БПЛА существенно затрудняет врагу проведение разведки и корректировку огня, снижая эффективность российских штурмовых действий на участке фронта.

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