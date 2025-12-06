Бойцы батальона SIGNUM ликвидировали 5 рашистов в лесу на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты батальона SIGNUM провели зачистку небольших групп оккупантов в лесистой местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно мастерство украинских операторов дронов, которые маневрируют между деревьями и ликвидируют захватчиков при попытках побега.

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"Лес стал убежищем для врага - они прячутся небольшими группами, пытаясь раствориться среди деревьев и теней", - добавляют бойцы под видео.

В результате боевой работы бойцы точными попаданиями ликвидировали 5 рашистов.

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Ранее также сообщалось, что пять российских разведывательных дронов уничтожили пилоты SIGNUM на Лиманском направлении.

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