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Бойцы батальона SIGNUM ликвидировали 5 рашистов в лесу на Лиманском направлении. ВИДЕО
На Лиманском направлении пилоты батальона SIGNUM провели зачистку небольших групп оккупантов в лесистой местности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно мастерство украинских операторов дронов, которые маневрируют между деревьями и ликвидируют захватчиков при попытках побега.
"Лес стал убежищем для врага - они прячутся небольшими группами, пытаясь раствориться среди деревьев и теней", - добавляют бойцы под видео.
В результате боевой работы бойцы точными попаданиями ликвидировали 5 рашистов.
Ранее также сообщалось, что пять российских разведывательных дронов уничтожили пилоты SIGNUM на Лиманском направлении.
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