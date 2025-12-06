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Пограничники уничтожили наземный робот оккупантов с крупнокалиберным пулеметом НСВ "Утес". ВИДЕО
Пограничники-пилоты FPV-дронов подразделения "Феникс" уничтожили 11 оккупантов и 3 вражеских автомобиля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы провели зачистку от врага в зоне своей ответственности на Торецком направлении.
Один из рашистов пытался спрятаться, накрывшись остатками двери, но был мгновенно ликвидирован.
Также на кадрах зафиксировано поражение наземного роботизированного комплекса захватчиков, на который они прикрепили 12,7-миллиметровый крупнокалиберный пулемет НСВ "Утес".
К слову, пограничники уничтожили 4 укрытия, 5 автомобилей и крупнокалиберный пулемет ДШК.
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