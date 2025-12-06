Пограничники уничтожили наземный робот оккупантов с крупнокалиберным пулеметом НСВ "Утес". ВИДЕО

Пограничники-пилоты FPV-дронов подразделения "Феникс" уничтожили 11 оккупантов и 3 вражеских автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы провели зачистку от врага в зоне своей ответственности на Торецком направлении.

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Один из рашистов пытался спрятаться, накрывшись остатками двери, но был мгновенно ликвидирован.

Также на кадрах зафиксировано поражение наземного роботизированного комплекса захватчиков, на который они прикрепили 12,7-миллиметровый крупнокалиберный пулемет НСВ "Утес".

К слову, пограничники уничтожили 4 укрытия, 5 автомобилей и крупнокалиберный пулемет ДШК.

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