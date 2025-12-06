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Украинские дронари бригады "Буревий" ликвидировали 5 рашистов на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении украинские защитники Первой Президентской бригады НГУ "Буревий" нанесли удары по вражескому укрытию и личному составу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидировано 5 рашистов, находившихся возле своей сожженной техники.

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Один из захватчиков уничтожен, когда он залез в разбитый ББМ и пытался спрятаться, надеясь, что его не заметят украинские FPV-дроны.

Также бойцы сообщили об уничтожении 4 вражеских "дронов-ждунов", которые ожидали движения на местности, чтобы атаковать.

Напоследок на видео зафиксировано поражение 1 укрытия, где базировались оккупанты.

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Ранее сообщалось, что FPV-дроны бригады "Буревий" уничтожили орудие и средства РЭБ врага.

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Автор: 

армия РФ (23096) уничтожение (10063) Национальная гвардия (2365) дроны (7403) Харьковская область (2804) Купянский район (754) Купянск (997)
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