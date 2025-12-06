1 660 1
Украинские дронари бригады "Буревий" ликвидировали 5 рашистов на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении украинские защитники Первой Президентской бригады НГУ "Буревий" нанесли удары по вражескому укрытию и личному составу оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидировано 5 рашистов, находившихся возле своей сожженной техники.
Один из захватчиков уничтожен, когда он залез в разбитый ББМ и пытался спрятаться, надеясь, что его не заметят украинские FPV-дроны.
Также бойцы сообщили об уничтожении 4 вражеских "дронов-ждунов", которые ожидали движения на местности, чтобы атаковать.
Напоследок на видео зафиксировано поражение 1 укрытия, где базировались оккупанты.
Ранее сообщалось, что FPV-дроны бригады "Буревий" уничтожили орудие и средства РЭБ врага.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль