Украинские дронари бригады "Буревий" ликвидировали 5 рашистов на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении украинские защитники Первой Президентской бригады НГУ "Буревий" нанесли удары по вражескому укрытию и личному составу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидировано 5 рашистов, находившихся возле своей сожженной техники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Один из захватчиков уничтожен, когда он залез в разбитый ББМ и пытался спрятаться, надеясь, что его не заметят украинские FPV-дроны.

Также бойцы сообщили об уничтожении 4 вражеских "дронов-ждунов", которые ожидали движения на местности, чтобы атаковать.

Напоследок на видео зафиксировано поражение 1 укрытия, где базировались оккупанты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант, которого дрон застал на дороге, тщетно пытается избежать смерти, отстреливаясь из автомата. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что FPV-дроны бригады "Буревий" уничтожили орудие и средства РЭБ врага.

Смотрите также: Агонизирующий на поле боя россиянин пытается подтянуть к себе свои оторванные ноги. ВИДЕО