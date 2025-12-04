Агонизирующий на поле боя россиянин пытается подтянуть к себе свои оторванные ноги. ВИДЕО

На Константиновском направлении обороны обнародовано видео очередной боевой работы операторов ударных FPV-дронов 28-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянину ударом дрона оторвало ноги и, агонизируя, он пытается подтянуть их к себе.

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"Ужасающие кадры. Украинский FPV-дрон по пояс отрывает обе ноги российскому солдату на Константиновском направлении. Эпизод боевой работы операторов дронов 28-й отдельной механизированной бригады", - отмечается в комментарии к видео.

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