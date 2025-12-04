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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
9 588 56

Агонизирующий на поле боя россиянин пытается подтянуть к себе свои оторванные ноги. ВИДЕО

На Константиновском направлении обороны обнародовано видео очередной боевой работы операторов ударных FPV-дронов 28-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянину ударом дрона оторвало ноги и, агонизируя, он пытается подтянуть их к себе.

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"Ужасающие кадры. Украинский FPV-дрон по пояс отрывает обе ноги российскому солдату на Константиновском направлении. Эпизод боевой работы операторов дронов 28-й отдельной механизированной бригады", - отмечается в комментарии к видео.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (23078) уничтожение (10048) Донецкая область (12461) 28 отдельная механизированная бригада (210) Покровский район (1769) Константиновка (82)
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Топ комментарии
+38
Вставай, тряпка, тєбє єщьо Бірлін брать!
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04.12.2025 14:26 Ответить
+16
****** біосміття
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04.12.2025 14:26 Ответить
+15
Не треба було сюди приходити і ходив-би на своїх двох, але не точно.
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04.12.2025 14:24 Ответить
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Жалко своё отдавать 🤣
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04.12.2025 14:22 Ответить
та то воно шукає те, що між ногами було!
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04.12.2025 14:24 Ответить
🤣
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04.12.2025 14:29 Ответить
Білий лади дають коли він в повному комплекті, а так тільки Москвич 412
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04.12.2025 14:28 Ответить
можуть і ладу, але "копєйку" та ще й без запасного колеса
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04.12.2025 14:32 Ответить
Ну а вдруг ще можна пришить?
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04.12.2025 14:30 Ответить
Хатєл вірнуть фсьо в зад
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04.12.2025 16:07 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
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04.12.2025 16:08 Ответить
Он ни заметил што зад прапал без слида 😂
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04.12.2025 16:42 Ответить
Растірялся
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04.12.2025 16:51 Ответить
Якщо вчасно пришити - то ніжки можуть ще зростися із тулубом!
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04.12.2025 14:22 Ответить
Цікаво як він свого відірваного туя в траві знайде?
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04.12.2025 14:32 Ответить
Не треба було сюди приходити і ходив-би на своїх двох, але не точно.
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04.12.2025 14:24 Ответить
Думав, як Термінатор зараз знов збереться до купи
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04.12.2025 14:24 Ответить
Вставай, тряпка, тєбє єщьо Бірлін брать!
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04.12.2025 14:26 Ответить
Шедеврально!
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04.12.2025 17:15 Ответить
****** біосміття
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04.12.2025 14:26 Ответить
Було б добре, аби оце вижило та пересувалось по вокзалах і помийках, билося б з котами та голубами за шмат гнилля! Гарний посібник для бажаючих в сво та і плодитись вже не здатне
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04.12.2025 14:28 Ответить
Оті всі класичні самовари, то вже після ампутацій в шпиталях, якщо вчасно встигло перемотать жгутом ейсмарха кінцівки. Тут нажаль чюда не проізойдет, бо наврядчи йому хтось надасть там медичну допому, а тим більше евакуює.
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04.12.2025 14:34 Ответить
Дрон-хірург сказав що ноги треба ампутувати.
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04.12.2025 14:30 Ответить
рускіє сваих нє брасают
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04.12.2025 14:31 Ответить
Може перевіряв чи сапоги цілі? Всетакі казена річ
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04.12.2025 14:32 Ответить
Хотело быдло балалаечное людей в Украине за деньги пострелять, а оно воно как вышло та.
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04.12.2025 14:36 Ответить
Плачет, стонет его мать: "Что творится в мире?

Не понятно почему, по какой причине?

Ведь он ехал убивать, а его убили"...
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04.12.2025 16:07 Ответить
це вже гойда і двіжуха??
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04.12.2025 14:42 Ответить
"двіжуха" для цього 3.14дараса закінчилася і в прямому і в переносному сенсі
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04.12.2025 14:45 Ответить
а че,калинку малинку как плясать то на 9 мая теперь.
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04.12.2025 14:45 Ответить
Щось йому не подобається? Поїде додому в двох пакетах. А ноги рузгого зольдата пропоную відіслати )(уйлу через посольство **********
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04.12.2025 14:45 Ответить
Подивіться на момент прозріння в його міміці і рухах
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04.12.2025 14:47 Ответить
''-Тамп де ступить нога рузгого зольдата, там вона і залишиться.''
-В,В, Х у й л о
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04.12.2025 14:50 Ответить
русопдераст
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04.12.2025 14:56 Ответить
Копіюйте такі відео і зберігайте в архівах. Щоб потім показувати рашистам. Бо скоро ці відео повидаляють, коли введуть закон '' за ропалювання міжнаціональної ворожнечі'', якщо Україна капітулює чи до влади прийдуть прорашистські партії. Або даже та ж Європа заборонить, яка завжди боїться показувати правду. Бо це порушує європейські ілюзії про рожевий світ з рожевими поні які скачуть по зеленій траві
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04.12.2025 14:56 Ответить
Чого підор макітрою крутиш, не хочеш більше на Київ йти?
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04.12.2025 14:57 Ответить
Який же це кайф дивитись як ця тварина повільно здихає🥰
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04.12.2025 14:59 Ответить
Шкода що суперклею нема під рукою, може б поправив на швидку руку🤣
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04.12.2025 15:01 Ответить
видно как пукает через разорванный пукан
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04.12.2025 15:06 Ответить
А казали самовари тільки в тулі випускають😄
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04.12.2025 15:15 Ответить
Мало, ****... И было бы неплохо видеть такое и на территории )(уйлостана, особенно в москве, а иначе их не остановить
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04.12.2025 15:25 Ответить
Вот это и называется ДВИЖУХОЙ... ну скучно было чуваку с ногами а теперь в самый раз..
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04.12.2025 15:32 Ответить
Ось це реально жорстко
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04.12.2025 15:47 Ответить
ето прєкрасно
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04.12.2025 15:48 Ответить
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04.12.2025 16:10 Ответить
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04.12.2025 15:59 Ответить
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04.12.2025 15:59 Ответить
і відразу стало *****, що дамбілі бамбас, і Крим вже нє надо.
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04.12.2025 16:00 Ответить
"Святой Владимир Негодник покровитель ветеранов"
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04.12.2025 16:05 Ответить
Клас!!! на мою думку є 3 речі на які можна дивитися безкінечно: як горить вогонь,як тече вода,як страждають в диких муках і подихають кацапи....
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04.12.2025 16:13 Ответить
я 4й год не пойму ,что за силища у этой взрывчатки ???(((
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04.12.2025 19:06 Ответить
Ещё один самовар!!🤡😂😆🤪
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04.12.2025 20:36 Ответить
Прішьот мабуть згодом... У Зненацьку, якщо заскочити вчасно, і не таке вміють...
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04.12.2025 21:36 Ответить
Бо, нєфіг дохлим прикидатись.
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04.12.2025 23:24 Ответить
Маленький Ванька молився як міг:
"Боже, лише б не лишився без ніг..."
Певно, молився таки недарма:
Ноги-то цілі, а решти нема!
😁
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05.12.2025 00:04 Ответить
Получит 4 подшибника и деревянный ящик😀😀😀😀
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05.12.2025 07:55 Ответить
Ему за ботинки перед старшиной отчитываться.
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08.12.2025 09:12 Ответить
 
 