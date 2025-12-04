Агонизирующий на поле боя россиянин пытается подтянуть к себе свои оторванные ноги. ВИДЕО
На Константиновском направлении обороны обнародовано видео очередной боевой работы операторов ударных FPV-дронов 28-й отдельной механизированной бригады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянину ударом дрона оторвало ноги и, агонизируя, он пытается подтянуть их к себе.
"Ужасающие кадры. Украинский FPV-дрон по пояс отрывает обе ноги российскому солдату на Константиновском направлении. Эпизод боевой работы операторов дронов 28-й отдельной механизированной бригады", - отмечается в комментарии к видео.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+38 MausMike
показать весь комментарий04.12.2025 14:26 Ответить Ссылка
+16 Alex Bylim #199631
показать весь комментарий04.12.2025 14:26 Ответить Ссылка
+15 Сергій Михайлович Співак
показать весь комментарий04.12.2025 14:24 Ответить Ссылка
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Не понятно почему, по какой причине?
Ведь он ехал убивать, а его убили"...
-В,В, Х у й л о
"Боже, лише б не лишився без ніг..."
Певно, молився таки недарма:
Ноги-то цілі, а решти нема!
😁