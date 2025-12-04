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Новости Видео Дроны против оккупантов
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"Верблюд"-оккупант взорвался и загорелся после попадания украинского FPV-дрона. ВИДЕО

Украинские операторы FPV-дронов ликвидировали так называемого "караванщика" или "верблюда" - самую низшую касту в российской армии, которую оккупанты используют в качестве живой тягловой силы на передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как обремененный россиянин движется в направлении российских позиций. Удар украинского FPV-дрона превращает его в огненный столб.

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"Караванщик, или так называемый "верблюд", выдал эффектный перформанс после попадания FPV-дрона. Это самая низшая каста российской армии. Преимущественно - зеки или военнослужащие, провинившиеся, часто без оружия пешком подносят на позиции необходимое, будучи легкой мишенью и фактически одноразовыми солдатами по цене одного дрона", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (23078) уничтожение (10048) дроны (7385)
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Топ комментарии
+9
Скоріше віслюк, оскільки баран вже зайняти кадираовцамі
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04.12.2025 14:22 Ответить
+8
"Верблюд" та ще й проспиртований бояришником - гримуча суміш!
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04.12.2025 14:03 Ответить
+6
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04.12.2025 14:08 Ответить
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"Верблюд" та ще й проспиртований бояришником - гримуча суміш!
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04.12.2025 14:03 Ответить
Скоріше віслюк, оскільки баран вже зайняти кадираовцамі
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04.12.2025 14:22 Ответить
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04.12.2025 14:08 Ответить
Fuck єл
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04.12.2025 14:11 Ответить
Схоже того рашиста всьо зає@ало і він навіть не намагався ухилятися чи тікати.
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04.12.2025 14:12 Ответить
віслюки закінчилися
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04.12.2025 15:10 Ответить
Згорів на роботі
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04.12.2025 17:31 Ответить
"Верблюд"-окупант, мотокамикад ,"сарай" танк...вяличие "второй армии мира" просто поражает воображение!
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04.12.2025 19:52 Ответить
Дромадєр???
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04.12.2025 21:39 Ответить
клади верблюдА!
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04.12.2025 22:17 Ответить
Грьобаний бензовоз.
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04.12.2025 22:58 Ответить
Добро пожаловать в Клуб Миллионеров!
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04.12.2025 23:32 Ответить
 
 