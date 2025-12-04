"Верблюд"-оккупант взорвался и загорелся после попадания украинского FPV-дрона. ВИДЕО
Украинские операторы FPV-дронов ликвидировали так называемого "караванщика" или "верблюда" - самую низшую касту в российской армии, которую оккупанты используют в качестве живой тягловой силы на передовой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как обремененный россиянин движется в направлении российских позиций. Удар украинского FPV-дрона превращает его в огненный столб.
"Караванщик, или так называемый "верблюд", выдал эффектный перформанс после попадания FPV-дрона. Это самая низшая каста российской армии. Преимущественно - зеки или военнослужащие, провинившиеся, часто без оружия пешком подносят на позиции необходимое, будучи легкой мишенью и фактически одноразовыми солдатами по цене одного дрона", - отмечает в комментарии автор публикации.
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