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После сброса с дрона раненый россиянин вскакивает с носилок и убегает, обгоняя соратников, которые его несли. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором украинский дрон осуществляет прицельный сброс по группе оккупантов, которые несли своего раненого соратника на носилках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после взрыва россиянин соскочил с носилок и бросился бежать, опережая всех остальных.

Смотрите: Двое оккупантов не могут понять, что попали в плен: "А где наша амуниция, автоматы?", - "Вы в плену! Просыпаемся". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое оккупантов тщетно прячутся в черных мешках от атаки дронов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23078) взрыв (6928) курьез (3951) дроны (7385)
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Топ комментарии
+13
"Зараз доженуть і "відп*здять"... " -- Якщо доженуть.
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04.12.2025 12:00 Ответить
+9
Зараз доженуть і "відп*здять"...
Читав колись спомини якогось німця. Згадував про випадок під Сталінградом. Там якийсь офіцер замотався бинтами, вдаючи важкопораненого, і його вивезли на літаку, з оточення. Коли літак сів на аеродромі, він не витримав, зіскочив з нош, і став танцювать від радості... Його тут же "згребли", вивели на край аеродрому, і розстріляли...
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04.12.2025 11:37 Ответить
+5
у кіно
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04.12.2025 11:36 Ответить
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Це вже було....
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04.12.2025 11:30 Ответить
у кіно
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04.12.2025 11:36 Ответить
Зараз доженуть і "відп*здять"...
Читав колись спомини якогось німця. Згадував про випадок під Сталінградом. Там якийсь офіцер замотався бинтами, вдаючи важкопораненого, і його вивезли на літаку, з оточення. Коли літак сів на аеродромі, він не витримав, зіскочив з нош, і став танцювать від радості... Його тут же "згребли", вивели на край аеродрому, і розстріляли...
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04.12.2025 11:37 Ответить
"Зараз доженуть і "відп*здять"... " -- Якщо доженуть.
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04.12.2025 12:00 Ответить
це ти спомити того німця, що розстріляли читав?
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04.12.2025 14:52 Ответить
А чому не тікати, він же тільки поранення отримав, поки несли відпочив, в потім показував дорогу своїм баранам
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04.12.2025 11:42 Ответить
🤡🤪😂😆 это так кадыровцы ходят!!!
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04.12.2025 11:43 Ответить
Животворительная сила ********!
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04.12.2025 11:43 Ответить
і одразу 300-й перетворюється в 500-того
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04.12.2025 11:50 Ответить
його певне вже обнулили своїж за сачкування як 500 того...
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04.12.2025 11:50 Ответить
Це відео ще 2023 року, більше вже немає що показувати ?
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04.12.2025 12:08 Ответить
Чомусь Алієв згадався, хто в темі
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04.12.2025 12:32 Ответить
Господи, ти знову сотворив це диво! Візьми свою постіль і йди додому! А ті, що несли, біжать, щоб віддати зціленому його постіль, тобто ноші
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04.12.2025 12:52 Ответить
Бляха, шо ж воно трохи не туди полетіло...
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04.12.2025 16:01 Ответить
Ех... Якби ж в "яблучко" вцілили...
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04.12.2025 16:31 Ответить
короче там п.ятеро аслабанітєлєй ***** в.в. хотіли здристнуть в тил . четверо несли тіпа трьохсотого . аж тут наш дрончик прилетів . у того кацапа що його несли сил залишилось найбільше і його і дрони *** догонять . мабуть **** рекорд олімпійський побив на 1000 метрів
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04.12.2025 16:44 Ответить
Исцєляйся, скатіна!!!!
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04.12.2025 21:44 Ответить
 
 