После сброса с дрона раненый россиянин вскакивает с носилок и убегает, обгоняя соратников, которые его несли. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором украинский дрон осуществляет прицельный сброс по группе оккупантов, которые несли своего раненого соратника на носилках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после взрыва россиянин соскочил с носилок и бросился бежать, опережая всех остальных.

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