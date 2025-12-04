После сброса с дрона раненый россиянин вскакивает с носилок и убегает, обгоняя соратников, которые его несли. ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором украинский дрон осуществляет прицельный сброс по группе оккупантов, которые несли своего раненого соратника на носилках.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после взрыва россиянин соскочил с носилок и бросился бежать, опережая всех остальных.
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+13 Сергей Кушнир #474364
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+9 Яр Холодний
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+5 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий04.12.2025 11:36 Ответить Ссылка
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Читав колись спомини якогось німця. Згадував про випадок під Сталінградом. Там якийсь офіцер замотався бинтами, вдаючи важкопораненого, і його вивезли на літаку, з оточення. Коли літак сів на аеродромі, він не витримав, зіскочив з нош, і став танцювать від радості... Його тут же "згребли", вивели на край аеродрому, і розстріляли...