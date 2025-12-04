Після скиду із дрона поранений росіянин схоплюється із нош і тікає, обганяючи поплічників, які його несли. ВIДЕО
У мережі опублікувано відео, на якому український дрон здійснює прицільний скид по групі окупантів, які несли свого пораненого поплічника на ношах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після вибуху росіянин зіскочив із нош та кинувся навтьоки, випереджаючи усіх інших.
Топ коментарі
+13 Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар04.12.2025 12:00 Відповісти Посилання
+9 Яр Холодний
показати весь коментар04.12.2025 11:37 Відповісти Посилання
+5 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар04.12.2025 11:36 Відповісти Посилання
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Читав колись спомини якогось німця. Згадував про випадок під Сталінградом. Там якийсь офіцер замотався бинтами, вдаючи важкопораненого, і його вивезли на літаку, з оточення. Коли літак сів на аеродромі, він не витримав, зіскочив з нош, і став танцювать від радості... Його тут же "згребли", вивели на край аеродрому, і розстріляли...