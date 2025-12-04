Після скиду із дрона поранений росіянин схоплюється із нош і тікає, обганяючи поплічників, які його несли. ВIДЕО

У мережі опублікувано відео, на якому український дрон здійснює прицільний скид по групі окупантів, які несли свого пораненого поплічника на ношах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після вибуху росіянин зіскочив із нош та кинувся навтьоки, випереджаючи усіх інших.

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