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Новини Відео
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Після скиду із дрона поранений росіянин схоплюється із нош і тікає, обганяючи поплічників, які його несли. ВIДЕО

У мережі опублікувано відео, на якому український дрон здійснює прицільний скид по групі окупантів, які несли свого пораненого поплічника на ношах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після вибуху росіянин зіскочив із нош та кинувся навтьоки, випереджаючи усіх інших.

Дивіться: Двоє окупантів не можуть втямити, що потрапили у полон: "А где наша амуниция, автоматы?", - "Вы в плену! Просыпаемся". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Троє окупантів марно ховаються у чорних мішках від атаки дронів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21297) вибух (4740) курйоз (599) дрони (8459)
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Топ коментарі
+13
"Зараз доженуть і "відп*здять"... " -- Якщо доженуть.
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04.12.2025 12:00 Відповісти
+9
Зараз доженуть і "відп*здять"...
Читав колись спомини якогось німця. Згадував про випадок під Сталінградом. Там якийсь офіцер замотався бинтами, вдаючи важкопораненого, і його вивезли на літаку, з оточення. Коли літак сів на аеродромі, він не витримав, зіскочив з нош, і став танцювать від радості... Його тут же "згребли", вивели на край аеродрому, і розстріляли...
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04.12.2025 11:37 Відповісти
+5
у кіно
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04.12.2025 11:36 Відповісти
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Це вже було....
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04.12.2025 11:30 Відповісти
у кіно
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04.12.2025 11:36 Відповісти
Зараз доженуть і "відп*здять"...
Читав колись спомини якогось німця. Згадував про випадок під Сталінградом. Там якийсь офіцер замотався бинтами, вдаючи важкопораненого, і його вивезли на літаку, з оточення. Коли літак сів на аеродромі, він не витримав, зіскочив з нош, і став танцювать від радості... Його тут же "згребли", вивели на край аеродрому, і розстріляли...
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04.12.2025 11:37 Відповісти
"Зараз доженуть і "відп*здять"... " -- Якщо доженуть.
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04.12.2025 12:00 Відповісти
це ти спомити того німця, що розстріляли читав?
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04.12.2025 14:52 Відповісти
А чому не тікати, він же тільки поранення отримав, поки несли відпочив, в потім показував дорогу своїм баранам
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04.12.2025 11:42 Відповісти
🤡🤪😂😆 это так кадыровцы ходят!!!
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04.12.2025 11:43 Відповісти
Животворительная сила ********!
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04.12.2025 11:43 Відповісти
і одразу 300-й перетворюється в 500-того
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04.12.2025 11:50 Відповісти
його певне вже обнулили своїж за сачкування як 500 того...
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04.12.2025 11:50 Відповісти
Це відео ще 2023 року, більше вже немає що показувати ?
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04.12.2025 12:08 Відповісти
Чомусь Алієв згадався, хто в темі
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04.12.2025 12:32 Відповісти
Господи, ти знову сотворив це диво! Візьми свою постіль і йди додому! А ті, що несли, біжать, щоб віддати зціленому його постіль, тобто ноші
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04.12.2025 12:52 Відповісти
Бляха, шо ж воно трохи не туди полетіло...
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04.12.2025 16:01 Відповісти
Ех... Якби ж в "яблучко" вцілили...
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04.12.2025 16:31 Відповісти
короче там п.ятеро аслабанітєлєй ***** в.в. хотіли здристнуть в тил . четверо несли тіпа трьохсотого . аж тут наш дрончик прилетів . у того кацапа що його несли сил залишилось найбільше і його і дрони *** догонять . мабуть **** рекорд олімпійський побив на 1000 метрів
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04.12.2025 16:44 Відповісти
Исцєляйся, скатіна!!!!
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04.12.2025 21:44 Відповісти
 
 