Оккупант нецензурно ругается после неудачного запуска ударного дрона-камикадзе "Молния-2". ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором российские военные запускают дрон-камикадзе "Молния-2" из квартиры многоэтажки на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что беспилотник взорвался, едва вылетев из комнаты.

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