Оккупант нецензурно ругается после неудачного запуска ударного дрона-камикадзе "Молния-2". ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором российские военные запускают дрон-камикадзе "Молния-2" из квартиры многоэтажки на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что беспилотник взорвался, едва вылетев из комнаты.
Топ комментарии
+20 Яр Холодний
показать весь комментарий04.12.2025 10:22 Ответить Ссылка
+12 Александр Чуднивец #474549
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+11 Tema9
показать весь комментарий04.12.2025 10:28 Ответить Ссылка
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катапульта спрацювала як постріл із рогатки - а далі все пішло "по аеродинамічних законах"
Побажаємо побільше криворуких кацапів у їхньому стаді, щоб вони й надалі розміщували міни поближче до пропелера дрона - так точно він полетить.
Бах!
на болотах у себе запускайте, падлюки
Видно товарищь радченко був ще тим шматком к@ц@пського 💩
И там у них вроде закрылки на посадку выставлены.
Сподіваюсь на орків впало