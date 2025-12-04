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9 051 28

Оккупант нецензурно ругается после неудачного запуска ударного дрона-камикадзе "Молния-2". ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором российские военные запускают дрон-камикадзе "Молния-2" из квартиры многоэтажки на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что беспилотник взорвался, едва вылетев из комнаты.

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армия РФ (23078) взрыв (6928) Донецкая область (12461) запуск (16) дроны (7385)
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Топ комментарии
+20
Класно... Так-би частіше...
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04.12.2025 10:22 Ответить
+12
Рукажопиє лапатнікі-рукажопи ва всьом...
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04.12.2025 10:23 Ответить
+11
Навіть дрон здогадується що за того «брата Радченка» не варто летіти.
Побажаємо побільше криворуких кацапів у їхньому стаді, щоб вони й надалі розміщували міни поближче до пропелера дрона - так точно він полетить.
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04.12.2025 10:28 Ответить
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Класно... Так-би частіше...
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04.12.2025 10:22 Ответить
Супер, але краще би в середині ))
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04.12.2025 10:35 Ответить
Тобі, "Як мед - то й ложкою...".
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04.12.2025 10:40 Ответить
а ще краще і пащею як у бегемота)))
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04.12.2025 11:53 Ответить
Крылья под окно сделали((((
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04.12.2025 21:47 Ответить
Рукажопиє лапатнікі-рукажопи ва всьом...
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04.12.2025 10:23 Ответить
...шкода тільки що рашист на квадроциклі вже проїхав-потрібно було ще дочекатись наступного...
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04.12.2025 10:48 Ответить
Рукавжопі!
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04.12.2025 11:49 Ответить
окрема подяка тому хто похизувався цим відео
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04.12.2025 10:23 Ответить
Судячи з усього - кацапи погано фізику та аеродинаміку вивчали... Пришпандорили "самопальну бойову частину до передньої частини корпусу, а вона виявилася заважкою, і БПЛА, замість летіть, пішов у піке, відразу після старту... "Рукожопі", ***!..."
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04.12.2025 10:29 Ответить
"прЄдЄльно пЄрЄдняя центровка..."
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04.12.2025 10:40 Ответить
Та там міна винесена, частиною корпусу, взагалі, перед двигунами... Я ще будучи пацаном, про "центровку" знав - авіамоделюванням трохи, займався... Правда, недовго - перейшов на ракети... Це було цікавіше...
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04.12.2025 10:44 Ответить
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04.12.2025 10:51 Ответить
та там, схоже, ще й навантаження (вага) на одиницю площі крила перевищено!
катапульта спрацювала як постріл із рогатки - а далі все пішло "по аеродинамічних законах"
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04.12.2025 10:51 Ответить
Щодо цього - нічого не скажу - бо не знаю багатьох параметрів... Але "результат" подобається...
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04.12.2025 10:54 Ответить
Навіть дрон здогадується що за того «брата Радченка» не варто летіти.
Побажаємо побільше криворуких кацапів у їхньому стаді, щоб вони й надалі розміщували міни поближче до пропелера дрона - так точно він полетить.
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04.12.2025 10:28 Ответить
- За пацанов!
Бах!
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04.12.2025 10:56 Ответить
Жужа не зажужала! (итал.) 👌
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04.12.2025 11:01 Ответить
Дарма ви поради даєте… центровка… бляха… москалі ж читають !
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04.12.2025 11:06 Ответить
А ми пишем українською...
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04.12.2025 11:54 Ответить
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04.12.2025 11:22 Ответить
Хто дав цим під*рам право знаходитись на українській землі, сидіти в чиємусь домі і квартирі та запускати звідти дрони?

на болотах у себе запускайте, падлюки
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04.12.2025 11:50 Ответить
Мавпа з гранатою.
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04.12.2025 13:14 Ответить
Народжений повзати🐛 літати не буде 🦅
Видно товарищь радченко був ще тим шматком к@ц@пського 💩
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04.12.2025 13:24 Ответить
Летчики-налетчики тупорылые черти.
И там у них вроде закрылки на посадку выставлены.
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04.12.2025 13:39 Ответить
Поздновато выпустил. Там за окном пятью секундами ранее брат по разуму проезжал.
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04.12.2025 22:48 Ответить
Красівоє
Сподіваюсь на орків впало
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05.12.2025 01:58 Ответить
Оружие ближнего боя. Чуть промахнулся по багги дороге.
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05.12.2025 02:27 Ответить
 
 