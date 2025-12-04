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В Ставропольском крае РФ "добрые дроны" атаковали химического гиганта "Невинномысский Азот": "Дымит там прям вообще ах#енно!". ВИДЕО

В Ставропольском крае РФ была зафиксирована атака беспилотников по химическому предприятию "Невинномысский Азот". 

Как сообщает Цензор.НЕТ, в районе города Невинномысск были слышны громкие взрывы, работали российские средства ПВО. В небе наблюдались яркие вспышки, после чего в регионе объявили воздушную тревогу.

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Очевидцы публиковали видео и фото из района предприятия, отмечая, что взрывы прогремели над территорией завода "Невинномысский Азот", который является одним из крупнейших производителей азотных удобрений и аммиака в России.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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Мабуть шось нахімічили - рукожопі
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04.12.2025 09:41 Ответить
Добри дрони або птахи миру. Летить величезними зграями до Параші і нехай кожний з вас знайде там собі гниздо на НПЗ, аба нафтобазі, фабриці або заводі, еоектропідстанції або ТЕС, насосній станції газо або нафтопроводу тощо.
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04.12.2025 10:10 Ответить
Вааще
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04.12.2025 10:13 Ответить
Ну нi такi вже добрi. То були коррупцiйни дрона вiд мiндiчгейта. Вимогаю допускати до використуваня тiлкi дрони одобренi НАБУ, ЦПК, та каналом ZE-Time.
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04.12.2025 14:18 Ответить
А Як виглядає канадська Вимогалка Я?
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04.12.2025 20:18 Ответить
 
 