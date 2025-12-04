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В Ставропольском крае РФ "добрые дроны" атаковали химического гиганта "Невинномысский Азот": "Дымит там прям вообще ах#енно!". ВИДЕО
В Ставропольском крае РФ была зафиксирована атака беспилотников по химическому предприятию "Невинномысский Азот".
Как сообщает Цензор.НЕТ, в районе города Невинномысск были слышны громкие взрывы, работали российские средства ПВО. В небе наблюдались яркие вспышки, после чего в регионе объявили воздушную тревогу.
Очевидцы публиковали видео и фото из района предприятия, отмечая, что взрывы прогремели над территорией завода "Невинномысский Азот", который является одним из крупнейших производителей азотных удобрений и аммиака в России.
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Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий04.12.2025 09:41 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Старый зольдат
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Богдан Свереденко
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Max Asdfghjk
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ирина ира #418568
показать весь комментарий04.12.2025 20:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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