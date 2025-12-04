У Ставропольському краї РФ "добрі дрони" атакували хімічний гігант "Невинномиський Азот": "Дымит там прям вообще ах#енно!". ВIДЕО

У Ставропольському краї РФ було зафіксовано атаку безпілотників по хімічному підприємству "Невинномиський Азот".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у районі міста Невинномиськ було чутно гучні вибухи, працювали російські засоби ППО. У небі спостерігалися яскраві спалахи, після чого в регіоні оголосили повітряну тривогу.

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Очевидці публікували відео та фото з району підприємства, зазначаючи, що вибухи пролунали над територією заводу "Невинномиський Азот", який є одним із найбільших виробників азотних добрив і аміаку в Росії.

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