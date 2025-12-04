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У Ставропольському краї РФ "добрі дрони" атакували хімічний гігант "Невинномиський Азот": "Дымит там прям вообще ах#енно!". ВIДЕО

У Ставропольському краї РФ було зафіксовано атаку безпілотників по хімічному підприємству "Невинномиський Азот". 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у районі міста Невинномиськ було чутно гучні вибухи, працювали російські засоби ППО. У небі спостерігалися яскраві спалахи, після чого в регіоні оголосили повітряну тривогу.

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Очевидці публікували відео та фото з району підприємства, зазначаючи, що вибухи пролунали над територією заводу "Невинномиський Азот", який є одним із найбільших виробників азотних добрив і аміаку в Росії.

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Увага! Ненормативна лексика!

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вибух (4740) росія (70450) дрони (8459)
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Мабуть шось нахімічили - рукожопі
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04.12.2025 09:41 Відповісти
Добри дрони або птахи миру. Летить величезними зграями до Параші і нехай кожний з вас знайде там собі гниздо на НПЗ, аба нафтобазі, фабриці або заводі, еоектропідстанції або ТЕС, насосній станції газо або нафтопроводу тощо.
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04.12.2025 10:10 Відповісти
Вааще
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04.12.2025 10:13 Відповісти
Ну нi такi вже добрi. То були коррупцiйни дрона вiд мiндiчгейта. Вимогаю допускати до використуваня тiлкi дрони одобренi НАБУ, ЦПК, та каналом ZE-Time.
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04.12.2025 14:18 Відповісти
А Як виглядає канадська Вимогалка Я?
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04.12.2025 20:18 Відповісти
 
 