Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері середи, 3 грудня, триває російська атака безпілотників на територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Куди рухаються ворожі дрони

О 17:50 - БпЛА на Сумщині в напрямку Охтирки.

О 17:53 - БпЛА з Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину.

О 18:36 - БпЛА в Лозівському районі Харківщини, курс південно-східний.

Оновлена інформація

О 19:05 - загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

О 19:09 - швидкісна ціль на Миколаївщині.

Оновлена інформація

О 19:16 - БпЛА на Дніпропетровщині, напрямок м.Павлоград.

О 19:52 - безпілотники на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя, курс на захід.

О 19:53 - БпЛА з Полтавщини на Дніпропетровщину, напрямок Павлоград.

О 20:10 - повідомляється про загрозу застосування балістичного озброєння

О 20:15 - швидкісна ціль на Харківщині.

Оновлена інформація

О 20:21 - БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс на північ.

О 20:47 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

О 20:48 - КАБи на Донеччину.

О 20:50 - КАБи на Сумщину.

Оновлена інформація

О 22:08 - ворожі БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей рухаються північно-західним курсом.

О 22:20 - БпЛА в Ніжинському районі Чернігівщини, курс південно-західний.

О 22:21 - КАБи на Донеччину.

О 22:40 - БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

О 22:54 - БпЛА в Бориспільському та Броварському районах Київщини, напрямок Бориспіль.

Оновлена інформація

О 23:00 - БпЛА в Обухівському районі Київщини, напрямок Обухів.

О 23:09 - БпЛА на Київщині в напрямку м.Київ з півдня.

Оновлена інформація

О 23:21 - Група ворожих БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину, курс на захід.

О 23:28 - БпЛА на Київщині в напрямку м.Київ з півдня.

Оновлена інформація

О 00:05 - БпЛА на Миколаївщині, напрямок н.п.Березанка, курс на Одещину.

О 00:15 - "Шахеди" на Одещині, курс західний.

О 00:20 - безпілотники на Одещині змінили курс на м.Одеса.

Оновлена інформація

О 01:03 - безпілотники фіксуються на Харківщині, курс південний та на Миколаївщині, курс Одещина.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що у ніч на 3 грудня внаслідок атаки російського дрона по Тернівці Павлоградського району на Дніпропетровщині загинули двоє шахтарів.

Також дивіться: Оператори дронів 412‑ї бригади Nemesis уразили російський "шахед" із ракетою "повітря‑повітря". ВIДЕО