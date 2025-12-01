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Новини Відео Збиття шахедів
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Оператори дронів 412‑ї бригади Nemesis уразили російський "шахед" із ракетою "повітря‑повітря". ВIДЕО

У ніч на 1 грудня бійці батальйону "Darknode" 412-ї бригади Nemesis уразили ворожий "шахед", на якому була встановлена ракета "повітря‑повітря".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєприпас Р‑60 має дальність ураження до 10 кілометрів.

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Раніше військовий Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" повідомив, що російські загарбники випустили по Україні модернізовані "шахеди" з ракетами "повітря‑повітря".

За словами військового, така комбінація призначена для знищення вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють на "шахеди".

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Автор: 

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А ми у перемовини бавимося...
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01.12.2025 17:22 Відповісти
Рашисти постійно модернізують зброю а дебіли вірять у мирні угоди з людоїдами. Дайте ще рашистам з рік передишки і зніміть санкції для того щоб рашисти могли знову закуповувати нові технології, і через рік сша буде смоктати у )(уйла
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01.12.2025 17:56 Відповісти
Слава Стерненку та його спільноті!! Це не з бетону фламінго ліпити
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01.12.2025 19:46 Відповісти
та в гвинта ж..!!!
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01.12.2025 22:55 Відповісти
 
 