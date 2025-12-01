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Оператори дронів 412‑ї бригади Nemesis уразили російський "шахед" із ракетою "повітря‑повітря". ВIДЕО
У ніч на 1 грудня бійці батальйону "Darknode" 412-ї бригади Nemesis уразили ворожий "шахед", на якому була встановлена ракета "повітря‑повітря".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєприпас Р‑60 має дальність ураження до 10 кілометрів.
Раніше військовий Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" повідомив, що російські загарбники випустили по Україні модернізовані "шахеди" з ракетами "повітря‑повітря".
За словами військового, така комбінація призначена для знищення вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють на "шахеди".
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Олександр Закора
показати весь коментар01.12.2025 17:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ALEX SUROVV #593022
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