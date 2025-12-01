РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9476 посетителей онлайн
Новости Видео Сбивание шахедов
3 074 4

Операторы дронов 412-й бригады Nemesis поразили российский "шахед" ракетой "воздух-воздух". ВИДЕО

В ночь на 1 декабря бойцы батальона "Darknode" 412-й бригады Nemesis поразили вражеский "шахед", на котором была установлена ракета "воздух-воздух".

Как сообщает Цензор.НЕТ, боеприпас Р-60 имеет дальность поражения до 10 километров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ранее военный Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" сообщил, что российские захватчики выпустили по Украине модернизированные "шахеды" с ракетами "воздух-воздух".

По словам военного, такая комбинация предназначена для уничтожения вертолетов и самолетов тактической авиации, которые охотятся на "шахеды".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский пилот истребителя Mirage сбил крылатую ракету Х-101 во время массированной атаки. ВИДЕО

Автор: 

ракеты (3993) уничтожение (10023) атака (1572) дроны (7361) Шахед (2255) 412 полк Nemesis СБС (36)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ми у перемовини бавимося...
показать весь комментарий
01.12.2025 17:22 Ответить
Рашисти постійно модернізують зброю а дебіли вірять у мирні угоди з людоїдами. Дайте ще рашистам з рік передишки і зніміть санкції для того щоб рашисти могли знову закуповувати нові технології, і через рік сша буде смоктати у )(уйла
показать весь комментарий
01.12.2025 17:56 Ответить
Слава Стерненку та його спільноті!! Це не з бетону фламінго ліпити
показать весь комментарий
01.12.2025 19:46 Ответить
та в гвинта ж..!!!
показать весь комментарий
01.12.2025 22:55 Ответить
 
 