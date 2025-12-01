Операторы дронов 412-й бригады Nemesis поразили российский "шахед" ракетой "воздух-воздух". ВИДЕО

В ночь на 1 декабря бойцы батальона "Darknode" 412-й бригады Nemesis поразили вражеский "шахед", на котором была установлена ракета "воздух-воздух".

Как сообщает Цензор.НЕТ, боеприпас Р-60 имеет дальность поражения до 10 километров.

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Ранее военный Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" сообщил, что российские захватчики выпустили по Украине модернизированные "шахеды" с ракетами "воздух-воздух".

По словам военного, такая комбинация предназначена для уничтожения вертолетов и самолетов тактической авиации, которые охотятся на "шахеды".

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