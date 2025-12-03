Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером среды, 3 декабря, продолжается российская атака беспилотников на территорию Украины.

Воздушные силы ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны

В 17:50 - БПЛА в Сумской области в направлении Ахтырки.

В 17:53 - БПЛА из Сумской и Харьковской областей курсом на Полтавскую область.

В 18:36 - БПЛА в Лозовском районе Харьковской области, курс юго-восточный.

Обновленная информация

В 19:05 – угроза применения баллистического вооружения с юга.

В 19:09 – скоростная цель на Николаевщине.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 декабря в результате атаки российского дрона по Терновке Павлоградского района Днепропетровской области погибли два шахтера.

