Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером среды, 3 декабря, продолжается российская атака беспилотников на территорию Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда движутся вражеские дроны
В 17:50 - БПЛА в Сумской области в направлении Ахтырки.
В 17:53 - БПЛА из Сумской и Харьковской областей курсом на Полтавскую область.
В 18:36 - БПЛА в Лозовском районе Харьковской области, курс юго-восточный.
Обновленная информация
В 19:05 – угроза применения баллистического вооружения с юга.
В 19:09 – скоростная цель на Николаевщине.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 декабря в результате атаки российского дрона по Терновке Павлоградского района Днепропетровской области погибли два шахтера.
