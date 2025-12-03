РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10322 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
905 1

Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)

Атака российских беспилотников по Украине 3 декабря

Вечером среды, 3 декабря, продолжается российская атака беспилотников на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда движутся вражеские дроны

В 17:50 - БПЛА в Сумской области в направлении Ахтырки.

В 17:53 - БПЛА из Сумской и Харьковской областей курсом на Полтавскую область.

В 18:36 - БПЛА в Лозовском районе Харьковской области, курс юго-восточный.

Обновленная информация

В 19:05 – угроза применения баллистического вооружения с юга.

В 19:09 – скоростная цель на Николаевщине.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 декабря в результате атаки российского дрона по Терновке Павлоградского района Днепропетровской области погибли два шахтера.

Смотрите также: Операторы дронов 412-й бригады Nemesis поразили российский "шахед" ракетой "воздух-воздух". ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (4590) обстрел (30734) атака (776) дроны (5637) Шахед (1697)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бубу з європи вигнали - може сьогодні поспим нормально
показать весь комментарий
03.12.2025 18:50 Ответить
 
 