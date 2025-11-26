Завод, производящий комплектующие для ракет, поражен в российских Чебоксарах, - Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины нанесли удар по российскому заводу по производству навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Чебоксары
В ночь на 26 ноября поражен завод по производству навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, республика Чувашия.
Зафиксировано попадание по территории предприятия, возник пожар.
"ВНИИР-Прогресс" занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модулей типа "Комета", применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр", модулях УМПК для авиабомб.
В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.
Удар по ВОТ
Беспилотники поразили командный пункт одного из подразделений из состава 58-й общевойсковой армии РФ в оккупированной Васильевке в Запорожской области.
Поражены ЗРК "Тор-М1" в оккупированном Мариуполе, склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретином и Каменке на ВОТ Донецкой области, а также место скопления личного состава противника на Покровском направлении.
