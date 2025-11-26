Завод, що виготовляє комплектуючі для ракет, уражено в російських Чебоксарах, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили російський завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Чебоксари

У ніч на 26 листопада уражено завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах, республіка Чувашія.

Зафіксовано влучання по території підприємства, виникла пожежа.

"ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб.

Наразі ступінь завданих збитків уточнюють.

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Удар по ТОТ

Безпілотники уразили командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії РФ в окупованій Василівці на Запоріжжі.

Уражено ЗРК "Тор-М1" в окупованому Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донеччини, а також місце накопичення особового складу противника на Покровському напрямку.

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