Завод, що виготовляє комплектуючі для ракет, уражено в російських Чебоксарах, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони України уразили російський завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Чебоксари
У ніч на 26 листопада уражено завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах, республіка Чувашія.
Зафіксовано влучання по території підприємства, виникла пожежа.
"ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб.
Наразі ступінь завданих збитків уточнюють.
Удар по ТОТ
Безпілотники уразили командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії РФ в окупованій Василівці на Запоріжжі.
Уражено ЗРК "Тор-М1" в окупованому Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донеччини, а також місце накопичення особового складу противника на Покровському напрямку.
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Що вони там курять в пресслужбі?