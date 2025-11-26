Дрони атакували російські Чебоксари. Ймовірно, удар завдано по військовому заводу. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти середи, 26 листопада, українські дрони атакували Чебоксари Чуваської Республіки РФ. Ймовірно, завдано удару по місцевому військовому заводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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ASTRA здійснила геолокацію п’яти відео очевидців з місця атаки та подальших пожеж у Чебоксарах і дійшла висновку, що дрони влучили по АТ "ВНДІР-Прогрес" на вулиці Яковлєва, 4.

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Що каже місцева влада?

Глава Чуваської Республіки Олег Ніколаєв уже відреагував на інцидент і підтвердив атаку. За його словами, постраждалих немає, але проводиться евакуація населення. Що саме потрапило під удар - він не уточнив.

На чому спеціалізується підприємство?

АТ "ВНДІР-Прогрес" входить до складу виробничого об’єднання "АБС Електро". Як зазначено на сайті об’єднання, "ВНДІР-Прогрес" "має багаторічний досвід у сфері розробки та виробництва науково-технічної продукції, програмно-апаратних комплексів, систем автоматизації та управління, електротехнічних виробів, електронної компонентної бази, електронних модулів, радіоелектронної продукції".

Як раніше звернула увагу ASTRA, підприємство виготовляє для російської армії антени "Комета", які захищають дрони ЗС РФ від українських засобів радіоелектронної боротьби.

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