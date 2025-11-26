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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували російські Чебоксари. Ймовірно, удар завдано по військовому заводу. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти середи, 26 листопада, українські дрони атакували Чебоксари Чуваської Республіки РФ. Ймовірно, завдано удару по місцевому військовому заводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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ASTRA здійснила геолокацію п’яти відео очевидців з місця атаки та подальших пожеж у Чебоксарах і дійшла висновку, що дрони влучили по АТ "ВНДІР-Прогрес" на вулиці Яковлєва, 4.

Дивіться: Безпілотники атакували Чебоксари: лунали потужні вибухи, виникла пожежа. ВIДЕО

атака на чебоксари

Що каже місцева влада?

Глава Чуваської Республіки Олег Ніколаєв уже відреагував на інцидент і підтвердив атаку. За його словами, постраждалих немає, але проводиться евакуація населення. Що саме потрапило під удар - він не уточнив.

На чому спеціалізується підприємство?

АТ "ВНДІР-Прогрес" входить до складу виробничого об’єднання "АБС Електро". Як зазначено на сайті об’єднання, "ВНДІР-Прогрес" "має багаторічний досвід у сфері розробки та виробництва науково-технічної продукції, програмно-апаратних комплексів, систем автоматизації та управління, електротехнічних виробів, електронної компонентної бази, електронних модулів, радіоелектронної продукції".

Як раніше звернула увагу ASTRA, підприємство виготовляє для російської армії антени "Комета", які захищають дрони ЗС РФ від українських засобів радіоелектронної боротьби.

Також дивіться: Прямі влучання українських снарядів по батальйону "Атал" ЗС РФ. ВIДЕО

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Чувашія (13) Удари по РФ (1008)
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Як сказав Касьянов, німецький ОПК працював на повну навіть коли міста лежали в руїнах, а це навіть комариними укусами назвати складно. Надія тільки на тисячі фламінго.
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26.11.2025 08:07 Відповісти
Зима прийшла. Фламінго полетіли у вирій....
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26.11.2025 10:47 Відповісти
Хоть что то хорошее.спасибо ВСУ.
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26.11.2025 08:09 Відповісти
Це ще гойда, чи вже двіжуха ?
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26.11.2025 09:09 Відповісти
"Ймовірно, завдано удару по місцевому військовому заводу"

т.е. даже не известно куда пульнули
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26.11.2025 11:38 Відповісти
ну ... навіть від "Фламінго" такого вибуху б мабуть не сталося. Значить влучили.
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26.11.2025 12:39 Відповісти
А если без слова ВЕРОЯТНО? Куда точно попали?
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26.11.2025 11:43 Відповісти
Дякую тим, хто над цим працює! Без вас не буде нас!
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28.11.2025 08:31 Відповісти
 
 