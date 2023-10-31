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Прямі влучання українських снарядів по батальйону "Атал" ЗС РФ. ВIДЕО

Українські артилеристи знищили окупантів із батальйону "Атал", до складу якого входили мобілізовані із російської Чувашії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, повідомлення про ліквідацію загарбників та відеозаписи із місця успішної атаки українських воїнів опубліковані у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти з Чувашії вимагають грошей за участь у війні: РФ "кинула" їх з виплатами

"У неділю під час переїзду 1 батальйону 1251 мотострілецького полку з солдатами із Чувашії потрапив під обстріл. Багато загиблих та поранених, повідомляють рашаЗМІ. Офіційної інформації, звичайно ж, немає і не буде. Але у волонтерських чатах русні називають числа до 120 осіб убитими та пораненими, 10 згорілих машин. Уточнюється також, що батальйон "Атӑл" майже повністю знищений", - пише автор публікації у дописі.

Дивіться також: Поранений і покинутий бурят-окупант корчиться від болю на полі бою. ВIДЕО 18+

Прямі влучання українських снарядів по батальйону Атал ЗС РФ 01

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Автор: 

армія рф (17784) Чувашія (7) знищення (7525)


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Топ коментарі
+45
Батальйон Анал))
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31.10.2023 13:29 Відповісти
+22
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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31.10.2023 13:30 Відповісти
+21
Яка тільки мразота не лізе на українську землю з мошковських болот...
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31.10.2023 13:33 Відповісти
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Батальйон Анал))
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31.10.2023 13:29 Відповісти
ЗСУ покрошили батони, пардон, буханки
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31.10.2023 13:52 Відповісти
Пробував знайти переклад "геройської" назви батальйону Не знайшов - Інтернет не знає Мабуть якась нецензурщина!
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31.10.2023 17:24 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPysyc6KCCAxVR2SoKHcjlA1EQFnoECAgQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fa%2Fsoldaty-dobrovoljtsy-iz-chuvashii-dobivayutsya-denezhnyh-vyplat-za-deystviya-v-ukraine%2F31969181.html&usg=AOvVaw2EodnDUCvBZqoJFkqxsTTk&opi=89978449 Именной батальон "Атал" (это чувашское название Волги) был сформирован из резервистов - уроженцев Чувашии для участия в военных действиях на территории Украины.1 серп. 2022 р.
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31.10.2023 19:32 Відповісти
А я "ламаю голову" Цеще важче ніж розбираться з "Борисфеном" чи"Славутою"
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31.10.2023 23:11 Відповісти
atpal
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01.11.2023 01:53 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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31.10.2023 13:30 Відповісти
Переїхали на концерт кабздона.
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31.10.2023 13:30 Відповісти
Слава ЗСУ!
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31.10.2023 13:31 Відповісти
Головне - в мАацквє патєрь нєт.
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31.10.2023 13:32 Відповісти
Гарна робота ! Буханкоцид орків із чувашиї )
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31.10.2023 13:32 Відповісти
Яка тільки мразота не лізе на українську землю з мошковських болот...
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31.10.2023 13:33 Відповісти
А тепер вгадайте, кого будуть звинувачувати самки цих орків?
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31.10.2023 15:18 Відповісти
Саме цікаве - чуваші - тихі й спокійні люди Правда - поки не "заллють очі"
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31.10.2023 17:26 Відповісти
Не*уй шастать. Земля їм скловатою
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31.10.2023 13:34 Відповісти
А хто аленей теперь пасти будет?
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31.10.2023 13:34 Відповісти
Шойгу.
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31.10.2023 13:36 Відповісти
ГИРАСЕМАФФФ!!!!
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31.10.2023 13:39 Відповісти
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31.10.2023 13:45 Відповісти
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31.10.2023 19:01 Відповісти
Оце так півні
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31.10.2023 19:40 Відповісти
Буханки перетворились на грінки. 🤗
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31.10.2023 13:35 Відповісти
Якщо поневолені кацапами народи втратили свою самоідентичність та змирилися з цим, то природньо що вони повинні щезнути.
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31.10.2023 13:35 Відповісти
Они хоть помнят ещё, кто такие. Мои вон предки - русские такие русские, прям русее некуда!
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31.10.2023 13:40 Відповісти
Чингачгук великий змей
В детстве тоже был чуваш
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31.10.2023 13:36 Відповісти
"а ещё они его в детстве называли Земляным Червяком!" )))
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31.10.2023 13:51 Відповісти
Чуваши, манси, московити - оце так біосміття...
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31.10.2023 13:36 Відповісти
За чісельністю - рота.
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31.10.2023 13:38 Відповісти
Якби це був батальйон часів Російської імперії - так Бо там весь батальйон мав на озброєнні тільки гвинтівки А тут техніка ПТРК ЗРК ручні гранатомети кулемети Тут купа спеціалізованих бійців І хто знає- КОГО САМЕ наші хлопці "покришили" Так що батальйон НЕБОЄЗДАТНИЙ! Іде на переформування
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31.10.2023 17:32 Відповісти
"На чебоксарской пристани и на базаре можно видеть чувашей и черемис, выделяющихся своим внешним видом…"
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31.10.2023 13:40 Відповісти
Оце в Чувашії буде стрімкий ріст продаж Лад! Ну і жебраків без ніг на вулицях теж додасться! А якщо більшість з них буде з одного-двох населених пунктів, як це часто буває в таких національних батальйонах...ммммм...... Ото повиють чувашські фашисти, будуть напевно ще більше любити Путлєра.
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31.10.2023 13:43 Відповісти
Интересная, своеобразная техника на вооружении у чувашских батальонов.
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31.10.2023 13:44 Відповісти
Скрепная...
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31.10.2023 15:25 Відповісти
Я в різновидах свинособак погано розбираюсь.
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31.10.2023 13:45 Відповісти
Одно только плохо, что рашисты используют в войне против Украины в осносном окупированные народы в том числе и украинский. И из-за етого пока еще сами рашисты критически не ощутили свои потери в полной мере.
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31.10.2023 13:46 Відповісти
чим дальше від цивілізації,тим більше дикунів.
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31.10.2023 15:28 Відповісти
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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31.10.2023 13:52 Відповісти
прям як на чувашской свалбі, зі стрільбою, з фойерверками, все як вони ******* ))
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31.10.2023 13:53 Відповісти
Пєрєдіслакация рашистав до пекла прашла удачна-гойдаааааа...
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31.10.2023 13:55 Відповісти
та вони просто допомогли передислокуватися у більш підходящі для них місця...
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31.10.2023 13:55 Відповісти
Тобто чуваків в Чувашії стало менше
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31.10.2023 14:07 Відповісти
наступали на буханках?
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31.10.2023 14:12 Відповісти
А ти не бачив купу відео на цензорі, як кацапи їдуть на позиції на "буханках"?
БТР і БМП фсьо, закінчились, тепер "только для белых".
Чи ті цифри у щодобових зведеннях ГШ по втратах орків і техніки, то щось інше?
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31.10.2023 15:21 Відповісти
ні, не бачив. бачив динаміку знищених типів бпм в залежності від часу: якшо на початку це були в основному бмп-3, то всередині війни - бмп-2, зараз - це бмп-1. в принципі бмп-1 на зберіганні ще багато, проте скільки там серед цього брухту, а скільки підлягають відновленню сказати важко. західні аналітики вважають, шо по поточній динаміці втрат там техніки вистачить до середини 25го року. а далі будуть штурми на буханках. проте, є підозри шо з танками і самохідною артою там справи набагато гірше, ніж з бмп.
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31.10.2023 15:33 Відповісти
До речі Чувашия самодостатня земля ,і нафіг їм " Чувакам " ))) їхати в Україну, шоб оттак вздовж дороги , бурьяном проростати ?
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31.10.2023 14:12 Відповісти
чуваки, слепые и без памяти, нападать нужно было на Москву, отомстить кацапам за прадедов...
- если бы уже и погибли - так хоть за дело, а не за спзжный у далёкого соседа унитаз
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31.10.2023 14:13 Відповісти
Цікаво що весь чуркменський батальйон пересувався на цивільному транспорті.
Зато тепер жінки цих визволителів будуть бикувати на їхніх новеньких ладах.
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31.10.2023 14:14 Відповісти
Ага! ЩАС! Якщо дадуть кіло - два пельменів,або 5-6 кг "картохи" то вже буде щастя до отриманя виплат,розподілених між родичами! Якщо залишки привезуть на похованя!
Але більшість буде"безвести пропавшими" - отже ніяких виплат!
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31.10.2023 14:48 Відповісти
kilo kartopliu i kartonnuju ladu otpryskam doxločuvašej
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01.11.2023 01:58 Відповісти
Самка одного здохліка верещить що вони ще нічого (грошей)ніц не отримали. Не встигли.
Комусь заплатять,когось у небутя спишуть.
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01.11.2023 08:39 Відповісти
Ці чуваші тепер хороші, їх перестануть істи воші!
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31.10.2023 14:18 Відповісти
ниви й УАЗи... друга армія світу, блт
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31.10.2023 15:01 Відповісти
ždem pojavlenija boevyx nart i olenej
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01.11.2023 01:59 Відповісти
чебуреки смажені замовляли зсу
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31.10.2023 15:10 Відповісти
Чуваши - фсьо...
Присылайте чукчей.
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31.10.2023 15:15 Відповісти
цікаво яка мотивація в цих русских рабів називати свої батальони нерусскими назвами ?

може русскоє рабство так солодше сприймається ?
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31.10.2023 15:41 Відповісти
Більшість поневолених россією народів, знаходяться на рівні розвитку папуасів, або ще нище. Їх росіяни постійно експлуатують, платять за їх працю копійки, і постійно принижують. Але усі ці чуваші, мордва, буряти, тувінці та інші, все одно йдуть на смерть, як покірні барани.
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01.11.2023 10:50 Відповісти
уничтожение подразделений противника до их прибытия на позиции - отличный результат сохраняющий жизни украинских военнослужащих.
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31.10.2023 16:07 Відповісти
Смерть кацапам!
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31.10.2023 16:30 Відповісти
От же красиво.
Вміють кацапи горіти, таланти. На біс.
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31.10.2023 16:38 Відповісти
Українська электром'ясорубка по акційній ціні, 6 функцій , велика швидкість переробки на фарш! Більше 300 тисяч задоволених російських домогосподарок!
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31.10.2023 16:39 Відповісти
кибиням,, даже трупаков не видно
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31.10.2023 17:19 Відповісти
Закобзонилися. Та й хій на них.
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31.10.2023 23:51 Відповісти
Теперь все у пацанов "в ёлочку", то есть клифт у них из сосны. Нех шастать, модники!
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30.12.2023 19:26 Відповісти
 
 