Прямі влучання українських снарядів по батальйону "Атал" ЗС РФ. ВIДЕО

Українські артилеристи знищили окупантів із батальйону "Атал", до складу якого входили мобілізовані із російської Чувашії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, повідомлення про ліквідацію загарбників та відеозаписи із місця успішної атаки українських воїнів опубліковані у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти з Чувашії вимагають грошей за участь у війні: РФ "кинула" їх з виплатами

"У неділю під час переїзду 1 батальйону 1251 мотострілецького полку з солдатами із Чувашії потрапив під обстріл. Багато загиблих та поранених, повідомляють рашаЗМІ. Офіційної інформації, звичайно ж, немає і не буде. Але у волонтерських чатах русні називають числа до 120 осіб убитими та пораненими, 10 згорілих машин. Уточнюється також, що батальйон "Атӑл" майже повністю знищений", - пише автор публікації у дописі.

Дивіться також: Поранений і покинутий бурят-окупант корчиться від болю на полі бою. ВIДЕО 18+

Також дивіться: Смертність молодих бурятів після вторгення РФ до України зросла у 2,7 раза. ВІДЕО+ФОТО