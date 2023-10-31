Прямі влучання українських снарядів по батальйону "Атал" ЗС РФ. ВIДЕО
Українські артилеристи знищили окупантів із батальйону "Атал", до складу якого входили мобілізовані із російської Чувашії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, повідомлення про ліквідацію загарбників та відеозаписи із місця успішної атаки українських воїнів опубліковані у соцмережах.
"У неділю під час переїзду 1 батальйону 1251 мотострілецького полку з солдатами із Чувашії потрапив під обстріл. Багато загиблих та поранених, повідомляють рашаЗМІ. Офіційної інформації, звичайно ж, немає і не буде. Але у волонтерських чатах русні називають числа до 120 осіб убитими та пораненими, 10 згорілих машин. Уточнюється також, що батальйон "Атӑл" майже повністю знищений", - пише автор публікації у дописі.
Топ коментарі
+45 Ned Stark
показати весь коментар31.10.2023 13:29 Відповісти Посилання
+22 Вадим Карапіщенко
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+21 Серая Лиса
показати весь коментар31.10.2023 13:33 Відповісти Посилання
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Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
В детстве тоже был чуваш
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
БТР і БМП фсьо, закінчились, тепер "только для белых".
Чи ті цифри у щодобових зведеннях ГШ по втратах орків і техніки, то щось інше?
- если бы уже и погибли - так хоть за дело, а не за спзжный у далёкого соседа унитаз
Зато тепер жінки цих визволителів будуть бикувати на їхніх новеньких ладах.
Але більшість буде"безвести пропавшими" - отже ніяких виплат!
Комусь заплатять,когось у небутя спишуть.
Присылайте чукчей.
може русскоє рабство так солодше сприймається ?
Вміють кацапи горіти, таланти. На біс.