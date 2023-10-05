Поранений і покинутий бурят-окупант корчиться від болю на полі бою. ВIДЕО 18+
Українські аеророзвідники зафільмували пораненого і покинутого окупанта на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із відеозапису, окупант, наймовірніше, із російської Бурятії.
"Росіяни за кордоном все частіше виглядають саме так. Відстань від Улан-Уде, столиці Бурятії, до Києва – понад 6 тисяч кілометрів. Чи варто було так напружуватися, щоб насамкінець корчитися в агонії і стати "героєм" документальної короткометражки - питання риторичне", - пише у коментарі автор публікації.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам з нестійкою психікою!
Топ коментарі
+49 saimansay
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+37 Sergii Ustim
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+34 Враг рода человеческого 666
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ЗСУ ордерів на житло кацапам не видає, тільки люля
Слава ЗСУ!
Ну, тепер лихі парфуми (поки що віртуально, бо наразі лише з його аккаунтом) отримають непристойні втіхи.
Бошку - поднять.
Так подыхает
Кацапский бурят...
Це повне відео.
Тут його добивали ударним дроном.
Чисто прагматично він і так або помре або стане калікою.
Краще було б виманити евакуаторів або прослідкувати де у них гніздо і туди вдарити.
Снайпери часто не вбивають ціль, а ранять, щоб виманити інших або уповільнити рух групи.
https://www.reddit.com/r/*********/comments/170awhp/wounded_ork_vs_fpv_drone/
Наші воїни також корчаться від болю на полі бою, і також не завжди вдається евакуювати поранених та загиблих і кацапи смакують та зловтішаються з їхніх мук.
Не потрібно ставати такими як вони.
НМД ворога потрібно просто нищити як тарганів, як щурів без емоцій.
співчуття -> ненависть -> стьоб -> відсутність емоцій
І перескочити між етапами не вийде.
Пам'ятаєте як в прямому ефірі дві доби помирав поранений Ярослав Журавель?
Я думаю його донька не в захваті від подібних відео.
Я також, з подібних причин.
І кацапи це розуміють краще за всіх на планеті. Українців почали "расчєловєчівать" спочатку обережно до 2014 року, а після Майдану - повним ходом. І поки ви їх жалієте, в психіці середньостатистичного кацапа ви якраз знаходитесь між туберкульозною паличкою і скаженим псом. І сумнівів - треба вас вбити чи ні, ні в кого нема. Чи будете ви ридати через смерть дитини туберкуьозної палички? Наврядчи. От і там так само. І це цілком правильний підхід якщо ви хочете виграти війну і залишитися в здоровому глузді.
Тому, нешановний, йшли б ви гейфлікс дивиться, чорну русалоньку. А ми якось без вас розберемося, що нам дивитися і що не дивитися.
я дико пруся від розірваних на шматки підарів. а ще більше пруся коли вони страждають в муках і болі. мало того, я бажаю їм вижити і повернутися в свої *****, без рук ніг та півголови.
я дуже расчєловєчєний.
а для таких, як ти, грьобаних пацифістив социалістів: 503 дитини загинули та понад 1115 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
І з чого ти взяв, що я пацифіст?
Чи аби збрехати?
А давайте щурів та тарганів які заполонили хату не просто нищити, а смакувати їхню агонію, відривати лапки, повільно душити і насолоджуватися та ще й діткам показувати.
Їх потрібно просто знищувати і все.
Як тарганів або щурів.
"Блазню" тюрма пожиттєва - саме "м"яке" покарання Правда - його "Беніні" хлопці придушать раніше - щоб мовчав!
спеціально...
і добре що не здох зразу
мама, родичі впізнають
побачуть як добре жити останні хвилини, в повній свідомості, з майже відірваною ногою, з відбитими яйцями і ВСЕ ЦЕ БАЧИТИ, ВІДЧУВАТИ, ТА РОЗУМІТИ ЩО У ТЕБЕ ЗАЛИШИЛОСЬ КІЛЬКА ХВИЛИН
привіт в бурятію
Х.й ти вгадав, говорив український воїн.
И взгляд такой узкий
Такой какой есть из Улана-Уде
Он русский........