Поранений і покинутий бурят-окупант корчиться від болю на полі бою. ВIДЕО 18+

Українські аеророзвідники зафільмували пораненого і покинутого окупанта на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із відеозапису, окупант, наймовірніше, із російської Бурятії.

"Росіяни за кордоном все частіше виглядають саме так. Відстань від Улан-Уде, столиці Бурятії, до Києва – понад 6 тисяч кілометрів. Чи варто було так напружуватися, щоб насамкінець корчитися в агонії і стати "героєм" документальної короткометражки - питання риторичне", - пише у коментарі автор публікації.

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