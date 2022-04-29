УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5456 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
33 359 117

Смертність молодих бурятів після вторгення РФ до України зросла у 2,7 раза. ВІДЕО+ФОТО

Для бурятських чоловіків віком від 18 до 45 років смертність після початку повномасштабного російського вторгення зросла на 70%, а для чоловіків до 30 років - на 270% (у 2,7 раза).

Про це пише російське видання "Люди Байкала", повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, на війні в Україні загинули 102 мешканці Бурятії. Серед суб’єктів РФ більше втрати лише у Дагестані. Мешканців Москви і Санкт-Петербургу серед загиблих майже немає.

Родичі ліквідованих бурятських окупантів кажуть, що піти на контракт в армію тих змусила відсутність нормальної роботи.

Читайте: Журналісти ідентифікували понад 50 російських окупантів з Бурятії, які чинили звірства на Київщині. ВІДЕО+ПЕРЕЛІК

Імена мешканців Бурятії, які знайшли свою смерть в Україні, публікують лише районні газети або пабліки в соцмережах. Потім некрологи передруковують в регіональних ЗМІ. Журналістам неофіційно заборонено робити запити про число загиблих та спілкуватися з їхніми родичами. А родичам влада наполегливо рекомендує не говорити з представниками ЗМІ.

Прощання із ліквідованими в Україні бурятськими окупантами в Улан-Уде відбувається в будівлі спортивного комплексу "Лукодром", де діти вчаться стріляти з луків. Тренування на час прощання не переривають - вони тривають в сусідньому залі. За словами журналістів, через те, що тіла привозять за кілька тижнів або за місяць після загибелі, у приміщенні відчувається сильний трупний запах. Батьки дітей-спортсменів дуже невдоволені.

Дивіться: "Ты кто?", - "Бурят", - "Боевой?", - "Тыловики мы...", - українці полонили ще одного військового армії РФ. ВIДЕО

Фотографувати та знімати відео на похороні заборонено. Військові пояснюють заборону тим, що "хакери з України крадуть інформацію та роблять фейки".

Смертність молодих бурятів після вторгення РФ до України зросла у 2,7 раза 01

Спорткомплекс "Лукодром", в якому відбувається прощання

Смертність молодих бурятів після вторгення РФ до України зросла у 2,7 раза 02
Смертність молодих бурятів після вторгення РФ до України зросла у 2,7 раза 03
Смертність молодих бурятів після вторгення РФ до України зросла у 2,7 раза 04
Смертність молодих бурятів після вторгення РФ до України зросла у 2,7 раза 05

Автор: 

росія (67271) Бурятія (40)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+74
дебурЯтизация
показати весь коментар
29.04.2022 14:29 Відповісти
+48
Это прекрасно.
показати весь коментар
29.04.2022 14:29 Відповісти
+41
показати весь коментар
29.04.2022 14:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ноги сами пускаются в пляс
показати весь коментар
29.04.2022 16:43 Відповісти
Не пойняв шота, - буряк чи бурят?
показати весь коментар
29.04.2022 16:48 Відповісти
это уже винегрет
показати весь коментар
29.04.2022 17:11 Відповісти
Боже, яке свято !!!
показати весь коментар
29.04.2022 16:57 Відповісти
Їбанати,що тут скажеш,живи собі в своїй бурятії спокійно,пий бурячиху їж ягель,ні **** повоювати захотілось!
показати весь коментар
29.04.2022 17:10 Відповісти
За унитазами приехали, но не всем повезло...
показати весь коментар
25.06.2022 22:25 Відповісти
Да йух с ними, с этими смердящими бурятами! Их самки тюленей еще таких выпердышей высрут.
показати весь коментар
29.04.2022 18:06 Відповісти
На 270% - це у 3,7 раза.
показати весь коментар
29.04.2022 18:29 Відповісти
Самые отмороженные именно буряты. Звероподобная и тупейшая нация. Мне видится аналогия, у Гитлера тоже были такие вояки, но те были с Тибета.
показати весь коментар
29.04.2022 21:23 Відповісти
у гитлера были мадьяры, которые издевались над населением, но они ни с тибета явно. А мадьяры это угорщина, которая сегодня двумя ногами и рукам за рашистов
показати весь коментар
30.04.2022 22:22 Відповісти
Кто к нам с мечом прийдёт , тот и от него и погибнет
показати весь коментар
29.04.2022 22:15 Відповісти
На видео... подскажите, чё-за трек?
показати весь коментар
29.04.2022 22:23 Відповісти
110 это только тех что довезли
а сколько нечего везти или не собираются
показати весь коментар
29.04.2022 23:46 Відповісти
та навіть якщо оті всі вузькозаді передохнуть, то більше повітря буде та менше чурок-вбивць... влада бурятії в разі смерті чурки повинна покласти в гроб кожного бурята унітаз, що в разі реінкарнації міг би ним користуватись, а не ходити в залі на 7-му поверсі за чум...
показати весь коментар
30.04.2022 05:17 Відповісти
Кобзон: «Вы бурят? … Как я ряд! Проходите прямо в ад.»
показати весь коментар
30.04.2022 09:49 Відповісти
Говорят 200х бурятов не хотят забирать с собой, потому они самовозгораются и портят стиральные машины, будки собачью и все награбленное
показати весь коментар
30.04.2022 09:51 Відповісти
Если бы бурят мог встать - он бы ползал.
показати весь коментар
30.04.2022 09:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 