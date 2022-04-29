Смертність молодих бурятів після вторгення РФ до України зросла у 2,7 раза. ВІДЕО+ФОТО

Для бурятських чоловіків віком від 18 до 45 років смертність після початку повномасштабного російського вторгення зросла на 70%, а для чоловіків до 30 років - на 270% (у 2,7 раза).

Про це пише російське видання "Люди Байкала", повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, на війні в Україні загинули 102 мешканці Бурятії. Серед суб’єктів РФ більше втрати лише у Дагестані. Мешканців Москви і Санкт-Петербургу серед загиблих майже немає.

Родичі ліквідованих бурятських окупантів кажуть, що піти на контракт в армію тих змусила відсутність нормальної роботи.

Імена мешканців Бурятії, які знайшли свою смерть в Україні, публікують лише районні газети або пабліки в соцмережах. Потім некрологи передруковують в регіональних ЗМІ. Журналістам неофіційно заборонено робити запити про число загиблих та спілкуватися з їхніми родичами. А родичам влада наполегливо рекомендує не говорити з представниками ЗМІ.

Прощання із ліквідованими в Україні бурятськими окупантами в Улан-Уде відбувається в будівлі спортивного комплексу "Лукодром", де діти вчаться стріляти з луків. Тренування на час прощання не переривають - вони тривають в сусідньому залі. За словами журналістів, через те, що тіла привозять за кілька тижнів або за місяць після загибелі, у приміщенні відчувається сильний трупний запах. Батьки дітей-спортсменів дуже невдоволені.

Фотографувати та знімати відео на похороні заборонено. Військові пояснюють заборону тим, що "хакери з України крадуть інформацію та роблять фейки".

Спорткомплекс "Лукодром", в якому відбувається прощання







