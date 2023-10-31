Артиллеристы уничтожили во время передислокации чувашский батальон оккупантов "Атал", - соцсети. ВИДЕО

Украинские артиллеристы уничтожили оккупантов из батальона "Атал", в состав которого входили мобилизованные из российской Чувашии.

Как передает Цензор.НЕТ, сообщения о ликвидации захватчиков и видеозаписи с места успешной атаки украинских воинов опубликованы в соцсетях.

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"В воскресенье во время переезда 1 батальон 1251 мотострелкового полка с солдатами из Чувашии попал под обстрел. Много погибших и раненых, сообщают рашаСМИ. Официальной информации, конечно же, нет и не будет. Но в волонтерских чатах россияне называют числа до 120 человек ранеными, 10 сгоревших машин. Уточняется также, что батальон "Атӑл" почти полностью уничтожен", - пишет автор публикации в сообщении.

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