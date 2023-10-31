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Артиллеристы уничтожили во время передислокации чувашский батальон оккупантов "Атал", - соцсети. ВИДЕО

Украинские артиллеристы уничтожили оккупантов из батальона "Атал", в состав которого входили мобилизованные из российской Чувашии.

Как передает Цензор.НЕТ, сообщения о ликвидации захватчиков и видеозаписи с места успешной атаки украинских воинов опубликованы в соцсетях.

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"В воскресенье во время переезда 1 батальон 1251 мотострелкового полка с солдатами из Чувашии попал под обстрел. Много погибших и раненых, сообщают рашаСМИ. Официальной информации, конечно же, нет и не будет. Но в волонтерских чатах россияне называют числа до 120 человек ранеными, 10 сгоревших машин. Уточняется также, что батальон "Атӑл" почти полностью уничтожен", - пишет автор публикации в сообщении.

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Артиллеристы уничтожили во время передислокации чувашский батальон оккупантов Атал, - соцсети 01

Автор: 

армия РФ (19633) Чувашия (6) уничтожение (7212)


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Топ комментарии
+45
Батальйон Анал))
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31.10.2023 13:29 Ответить
+22
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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31.10.2023 13:30 Ответить
+21
Яка тільки мразота не лізе на українську землю з мошковських болот...
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31.10.2023 13:33 Ответить
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Батальйон Анал))
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31.10.2023 13:29 Ответить
ЗСУ покрошили батони, пардон, буханки
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31.10.2023 13:52 Ответить
Пробував знайти переклад "геройської" назви батальйону Не знайшов - Інтернет не знає Мабуть якась нецензурщина!
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31.10.2023 17:24 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPysyc6KCCAxVR2SoKHcjlA1EQFnoECAgQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fa%2Fsoldaty-dobrovoljtsy-iz-chuvashii-dobivayutsya-denezhnyh-vyplat-za-deystviya-v-ukraine%2F31969181.html&usg=AOvVaw2EodnDUCvBZqoJFkqxsTTk&opi=89978449 Именной батальон "Атал" (это чувашское название Волги) был сформирован из резервистов - уроженцев Чувашии для участия в военных действиях на территории Украины.1 серп. 2022 р.
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31.10.2023 19:32 Ответить
А я "ламаю голову" Цеще важче ніж розбираться з "Борисфеном" чи"Славутою"
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31.10.2023 23:11 Ответить
atpal
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01.11.2023 01:53 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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31.10.2023 13:30 Ответить
Переїхали на концерт кабздона.
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31.10.2023 13:30 Ответить
Слава ЗСУ!
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31.10.2023 13:31 Ответить
Головне - в мАацквє патєрь нєт.
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31.10.2023 13:32 Ответить
Гарна робота ! Буханкоцид орків із чувашиї )
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31.10.2023 13:32 Ответить
Яка тільки мразота не лізе на українську землю з мошковських болот...
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31.10.2023 13:33 Ответить
А тепер вгадайте, кого будуть звинувачувати самки цих орків?
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31.10.2023 15:18 Ответить
Саме цікаве - чуваші - тихі й спокійні люди Правда - поки не "заллють очі"
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31.10.2023 17:26 Ответить
Не*уй шастать. Земля їм скловатою
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31.10.2023 13:34 Ответить
А хто аленей теперь пасти будет?
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31.10.2023 13:34 Ответить
Шойгу.
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31.10.2023 13:36 Ответить
ГИРАСЕМАФФФ!!!!
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31.10.2023 13:39 Ответить
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31.10.2023 13:45 Ответить
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31.10.2023 19:01 Ответить
Оце так півні
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31.10.2023 19:40 Ответить
Буханки перетворились на грінки. 🤗
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31.10.2023 13:35 Ответить
Якщо поневолені кацапами народи втратили свою самоідентичність та змирилися з цим, то природньо що вони повинні щезнути.
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31.10.2023 13:35 Ответить
Они хоть помнят ещё, кто такие. Мои вон предки - русские такие русские, прям русее некуда!
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31.10.2023 13:40 Ответить
Чингачгук великий змей
В детстве тоже был чуваш
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31.10.2023 13:36 Ответить
"а ещё они его в детстве называли Земляным Червяком!" )))
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31.10.2023 13:51 Ответить
Чуваши, манси, московити - оце так біосміття...
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31.10.2023 13:36 Ответить
За чісельністю - рота.
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31.10.2023 13:38 Ответить
Якби це був батальйон часів Російської імперії - так Бо там весь батальйон мав на озброєнні тільки гвинтівки А тут техніка ПТРК ЗРК ручні гранатомети кулемети Тут купа спеціалізованих бійців І хто знає- КОГО САМЕ наші хлопці "покришили" Так що батальйон НЕБОЄЗДАТНИЙ! Іде на переформування
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31.10.2023 17:32 Ответить
"На чебоксарской пристани и на базаре можно видеть чувашей и черемис, выделяющихся своим внешним видом…"
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31.10.2023 13:40 Ответить
Оце в Чувашії буде стрімкий ріст продаж Лад! Ну і жебраків без ніг на вулицях теж додасться! А якщо більшість з них буде з одного-двох населених пунктів, як це часто буває в таких національних батальйонах...ммммм...... Ото повиють чувашські фашисти, будуть напевно ще більше любити Путлєра.
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31.10.2023 13:43 Ответить
Интересная, своеобразная техника на вооружении у чувашских батальонов.
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31.10.2023 13:44 Ответить
Скрепная...
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31.10.2023 15:25 Ответить
Я в різновидах свинособак погано розбираюсь.
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31.10.2023 13:45 Ответить
Одно только плохо, что рашисты используют в войне против Украины в осносном окупированные народы в том числе и украинский. И из-за етого пока еще сами рашисты критически не ощутили свои потери в полной мере.
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31.10.2023 13:46 Ответить
чим дальше від цивілізації,тим більше дикунів.
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31.10.2023 15:28 Ответить
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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31.10.2023 13:52 Ответить
прям як на чувашской свалбі, зі стрільбою, з фойерверками, все як вони ******* ))
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31.10.2023 13:53 Ответить
Пєрєдіслакация рашистав до пекла прашла удачна-гойдаааааа...
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31.10.2023 13:55 Ответить
та вони просто допомогли передислокуватися у більш підходящі для них місця...
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31.10.2023 13:55 Ответить
Тобто чуваків в Чувашії стало менше
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31.10.2023 14:07 Ответить
наступали на буханках?
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31.10.2023 14:12 Ответить
А ти не бачив купу відео на цензорі, як кацапи їдуть на позиції на "буханках"?
БТР і БМП фсьо, закінчились, тепер "только для белых".
Чи ті цифри у щодобових зведеннях ГШ по втратах орків і техніки, то щось інше?
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31.10.2023 15:21 Ответить
ні, не бачив. бачив динаміку знищених типів бпм в залежності від часу: якшо на початку це були в основному бмп-3, то всередині війни - бмп-2, зараз - це бмп-1. в принципі бмп-1 на зберіганні ще багато, проте скільки там серед цього брухту, а скільки підлягають відновленню сказати важко. західні аналітики вважають, шо по поточній динаміці втрат там техніки вистачить до середини 25го року. а далі будуть штурми на буханках. проте, є підозри шо з танками і самохідною артою там справи набагато гірше, ніж з бмп.
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31.10.2023 15:33 Ответить
До речі Чувашия самодостатня земля ,і нафіг їм " Чувакам " ))) їхати в Україну, шоб оттак вздовж дороги , бурьяном проростати ?
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31.10.2023 14:12 Ответить
чуваки, слепые и без памяти, нападать нужно было на Москву, отомстить кацапам за прадедов...
- если бы уже и погибли - так хоть за дело, а не за спзжный у далёкого соседа унитаз
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31.10.2023 14:13 Ответить
Цікаво що весь чуркменський батальйон пересувався на цивільному транспорті.
Зато тепер жінки цих визволителів будуть бикувати на їхніх новеньких ладах.
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31.10.2023 14:14 Ответить
Ага! ЩАС! Якщо дадуть кіло - два пельменів,або 5-6 кг "картохи" то вже буде щастя до отриманя виплат,розподілених між родичами! Якщо залишки привезуть на похованя!
Але більшість буде"безвести пропавшими" - отже ніяких виплат!
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31.10.2023 14:48 Ответить
kilo kartopliu i kartonnuju ladu otpryskam doxločuvašej
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01.11.2023 01:58 Ответить
Самка одного здохліка верещить що вони ще нічого (грошей)ніц не отримали. Не встигли.
Комусь заплатять,когось у небутя спишуть.
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01.11.2023 08:39 Ответить
Ці чуваші тепер хороші, їх перестануть істи воші!
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31.10.2023 14:18 Ответить
ниви й УАЗи... друга армія світу, блт
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31.10.2023 15:01 Ответить
ždem pojavlenija boevyx nart i olenej
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01.11.2023 01:59 Ответить
чебуреки смажені замовляли зсу
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31.10.2023 15:10 Ответить
Чуваши - фсьо...
Присылайте чукчей.
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31.10.2023 15:15 Ответить
цікаво яка мотивація в цих русских рабів називати свої батальони нерусскими назвами ?

може русскоє рабство так солодше сприймається ?
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31.10.2023 15:41 Ответить
Більшість поневолених россією народів, знаходяться на рівні розвитку папуасів, або ще нище. Їх росіяни постійно експлуатують, платять за їх працю копійки, і постійно принижують. Але усі ці чуваші, мордва, буряти, тувінці та інші, все одно йдуть на смерть, як покірні барани.
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01.11.2023 10:50 Ответить
уничтожение подразделений противника до их прибытия на позиции - отличный результат сохраняющий жизни украинских военнослужащих.
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31.10.2023 16:07 Ответить
Смерть кацапам!
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31.10.2023 16:30 Ответить
От же красиво.
Вміють кацапи горіти, таланти. На біс.
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31.10.2023 16:38 Ответить
Українська электром'ясорубка по акційній ціні, 6 функцій , велика швидкість переробки на фарш! Більше 300 тисяч задоволених російських домогосподарок!
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31.10.2023 16:39 Ответить
кибиням,, даже трупаков не видно
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31.10.2023 17:19 Ответить
Закобзонилися. Та й хій на них.
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31.10.2023 23:51 Ответить
Теперь все у пацанов "в ёлочку", то есть клифт у них из сосны. Нех шастать, модники!
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30.12.2023 19:26 Ответить
 
 