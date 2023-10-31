Артиллеристы уничтожили во время передислокации чувашский батальон оккупантов "Атал", - соцсети. ВИДЕО
Украинские артиллеристы уничтожили оккупантов из батальона "Атал", в состав которого входили мобилизованные из российской Чувашии.
Как передает Цензор.НЕТ, сообщения о ликвидации захватчиков и видеозаписи с места успешной атаки украинских воинов опубликованы в соцсетях.
"В воскресенье во время переезда 1 батальон 1251 мотострелкового полка с солдатами из Чувашии попал под обстрел. Много погибших и раненых, сообщают рашаСМИ. Официальной информации, конечно же, нет и не будет. Но в волонтерских чатах россияне называют числа до 120 человек ранеными, 10 сгоревших машин. Уточняется также, что батальон "Атӑл" почти полностью уничтожен", - пишет автор публикации в сообщении.
Топ комментарии
+45 Ned Stark
показать весь комментарий31.10.2023 13:29 Ответить Ссылка
+22 Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий31.10.2023 13:30 Ответить Ссылка
+21 Серая Лиса
показать весь комментарий31.10.2023 13:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
В детстве тоже был чуваш
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
БТР і БМП фсьо, закінчились, тепер "только для белых".
Чи ті цифри у щодобових зведеннях ГШ по втратах орків і техніки, то щось інше?
- если бы уже и погибли - так хоть за дело, а не за спзжный у далёкого соседа унитаз
Зато тепер жінки цих визволителів будуть бикувати на їхніх новеньких ладах.
Але більшість буде"безвести пропавшими" - отже ніяких виплат!
Комусь заплатять,когось у небутя спишуть.
Присылайте чукчей.
може русскоє рабство так солодше сприймається ?
Вміють кацапи горіти, таланти. На біс.