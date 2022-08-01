Оккупанты из Чувашии требуют денег за участие в войне: РФ "кинула" их с выплатами
Добровольцы из Чувашской республики России требуют выплатить им обещанные деньги за участие в войне против народа Украины. Власти обещали более 200 тысяч рублей каждому наемнику, но "кинули" захватчиков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на публичное обращение сорока бойцов батальона "Атал".
Отмечается, что мятежники угрожают переходом в частные военные компании или Чеченскую гвардию. Об отказе от участия в боевых действиях речь не идет.
"Просим вас не посрамить Чувашскую республику этими вашими невыполненными обещаниями", – пишут солдаты Кремля. В то же время, они единодушно отмечают, что намерены продолжить воевать в Украине, называя это "служением родине".
Бурят обеспокоены тем, что другие контрактники из Татарстана и Башкортостана получили обещанные средства.
Как информируют, о формировании добровольческого батальона "Атал" сообщал в конце июня телеканал "Вести Чувашия". В него набирали до 300 контрактников. 1 августа в правительстве республики сообщили, что в батальон записалось еще около 140 добровольцев.
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Знайте свое место, здесь вам не Украина. Развели тут волницу. Майдана захотели? В нищете западной жить? Россиянин требовать ничего не может. Он нем! Нем! Как скажет царь так и будет!
Российские солдаты на временно оккупированной Херсонщине паникуют в ожидании наступления ВСУ. От отчаяния буряты и россияне стреляют друг в друга.
Командир взвода бригады Богуна Андрей в эфире радио https://www.youtube.com/watch?v=AY9xddTkrVU "НВ" рассказал, что причиной этому россияне бросают представителей нацменьшинств и с так называемых республик на наиболее горячие направления.
По его словам, в Херсонской области из-за этого проходят постоянные перестрелки между россиянами и бурятами. Он подчеркнул, что у подразделений из Бурятии свои командиры, которые российским не подчиняются. И даже если в рядах оккупантов проходит расселение, то россияне не пускают к себе бурят, а те наоборот.
"Стреляются между собой, ссорятся... Это нормальное явление, мы уже к нему привыкли. Чем больше будут они ссориться, тем лучше для нас. И интересно, что они своих убитых даже не забирают", - подчеркнул командир взвода бригады Богуна.
На Алтае, в Марий Эл, в Кировской обл.
Если кто не понял, то это слом всей путинской вертикали власти, которую он выстраивал 20 лет. И при этой вертикали даже поселковые полицейские через МВД подчинялись напрямую Москве, а не местным властям.
Все было в одних руках
А тут - "Территориальная воинская бригада Алтайского края".
Это он их сейчас отправляет в Украину.
А когда они вернутся, озлобленные и с оружием в руках...?
Ага... "Мы еще по настоящему не начинали"
Психологи уже разобрались с феноменом необычайной жестокости азиатских меньшинств в нынешней войне. И объяснение этому самое простое.
Все эти калмыки-буряты-якуты и проч. вроде бы давно смирились со своим зависимым положением от россии. 300-400 лет вполне для этого достаточно.
Но в душе у них все еще клокочет ненависть к русским колонизаторам. И поскольку русских и украинцев они не различают, для них все на одно лицо, один народ, свою злобу и ненависть они вымещают на украинском населении
За вільну Чувашію треба боротись, а не за Пукіна і кацапів дохнуть в Україні!
економія однако
2022 рік. Ті самі бридкі мармизи їдуть вбивати українців на їхній, українській, рідній землі.
Яке прокляття над тими монголоїдними ордами висить?
Так буряти чи чуваші?
Чуваки, чувакиЧуваші, чуваші - йє! - всьо чотко! (с)
- Василий Иванович, ты слышал, что твою родню на бабло кинули за военные преступления в Украине? Они старались а их кинули.
Чапаев:
- Не думал, что они в 21 столетии такими долб...ми окажутся и поедуд украинцев убивать.
Фурманов:
- Партия приказала - они исполняют!
Чапаев:
- Петька, придержи комиссара, я его шашкой рубану по башке с его грёбанной партией.