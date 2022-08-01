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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты из Чувашии требуют денег за участие в войне: РФ "кинула" их с выплатами

буряти

Добровольцы из Чувашской республики России требуют выплатить им обещанные деньги за участие в войне против народа Украины. Власти обещали более 200 тысяч рублей каждому наемнику, но "кинули" захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на публичное обращение сорока бойцов батальона "Атал".

Отмечается, что мятежники угрожают переходом в частные военные компании или Чеченскую гвардию. Об отказе от участия в боевых действиях речь не идет.

"Просим вас не посрамить Чувашскую республику этими вашими невыполненными обещаниями", – пишут солдаты Кремля. В то же время, они единодушно отмечают, что намерены продолжить воевать в Украине, называя это "служением родине".

Бурят обеспокоены тем, что другие контрактники из Татарстана и Башкортостана получили обещанные средства.

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Как информируют, о формировании добровольческого батальона "Атал" сообщал в конце июня телеканал "Вести Чувашия". В него набирали до 300 контрактников. 1 августа в правительстве республики сообщили, что в батальон записалось еще около 140 добровольцев.

армия РФ (19400) выплаты (651) Чувашия (6)


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Топ комментарии
+28
ЗСУ заплатить кожному
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01.08.2022 18:14
+16
Трохи почекайте і ЗСУ з усіма вами розрахуються.
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01.08.2022 18:15
+15
К сожалению вы неправы. И оружие у них будет, и применять его они будут исправно, и зверствовать не хуже, чем их предшественники.
Психологи уже разобрались с феноменом необычайной жестокости азиатских меньшинств в нынешней войне. И объяснение этому самое простое.
Все эти калмыки-буряты-якуты и проч. вроде бы давно смирились со своим зависимым положением от россии. 300-400 лет вполне для этого достаточно.
Но в душе у них все еще клокочет ненависть к русским колонизаторам. И поскольку русских и украинцев они не различают, для них все на одно лицо, один народ, свою злобу и ненависть они вымещают на украинском населении
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01.08.2022 18:32
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А зачем смертникам гроши?
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01.08.2022 18:12 Ответить
Жигулі захотіли
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01.08.2022 18:54 Ответить
Чувак (чуваш) на фото справа явно что-то подозревает.
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01.08.2022 18:12 Ответить
Обсмоктує каламбур. - деревяшкам дуже треба деревяних
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01.08.2022 21:10 Ответить
а які ж вони дріб"язкові до того ж, тьфу! мразота.
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01.08.2022 18:12 Ответить
ЗСУ заплатить кожному
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01.08.2022 18:14 Ответить
Нехай радіють шо ще живі.
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01.08.2022 18:15 Ответить
Требуют??? Чуваши там совсем е..... Как можно требовать на россии? Это у царя требуют получается?
Знайте свое место, здесь вам не Украина. Развели тут волницу. Майдана захотели? В нищете западной жить? Россиянин требовать ничего не может. Он нем! Нем! Как скажет царь так и будет!
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01.08.2022 18:15 Ответить
Трохи почекайте і ЗСУ з усіма вами розрахуються.
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01.08.2022 18:15 Ответить
обявились чуваки ! А шо, московські чуваки не помагають? Вони в Україні теж ФСБ кинули і так швидко здриснули, що навіть пяток ніхто не побачив. Нехай солдатики їх в Мос кві пошукають і "спросят"
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01.08.2022 18:15 Ответить
В оккупационной армии возник конфликт.

Российские солдаты на временно оккупированной Херсонщине паникуют в ожидании наступления ВСУ. От отчаяния буряты и россияне стреляют друг в друга.

Командир взвода бригады Богуна Андрей в эфире радио https://www.youtube.com/watch?v=AY9xddTkrVU "НВ" рассказал, что причиной этому россияне бросают представителей нацменьшинств и с так называемых республик на наиболее горячие направления.

По его словам, в Херсонской области из-за этого проходят постоянные перестрелки между россиянами и бурятами. Он подчеркнул, что у подразделений из Бурятии свои командиры, которые российским не подчиняются. И даже если в рядах оккупантов проходит расселение, то россияне не пускают к себе бурят, а те наоборот.

"Стреляются между собой, ссорятся... Это нормальное явление, мы уже к нему привыкли. Чем больше будут они ссориться, тем лучше для нас. И интересно, что они своих убитых даже не забирают", - подчеркнул командир взвода бригады Богуна.
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01.08.2022 18:28 Ответить
Вони ще не знають хто такий дід путін вірили путіну а він їх нагло кинув . Так і треба оккупантам. Тепер нехай йдуть війною на кремль.
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01.08.2022 18:17 Ответить
Батальон "Анал" прохає грошенят
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01.08.2022 18:17 Ответить
Тут другое сообщение промелькнуло - в российских регионах создаются территориальные воинские бригады для отправки на войну.
На Алтае, в Марий Эл, в Кировской обл.
Если кто не понял, то это слом всей путинской вертикали власти, которую он выстраивал 20 лет. И при этой вертикали даже поселковые полицейские через МВД подчинялись напрямую Москве, а не местным властям.
Все было в одних руках
А тут - "Территориальная воинская бригада Алтайского края".
Это он их сейчас отправляет в Украину.
А когда они вернутся, озлобленные и с оружием в руках...?
Ага... "Мы еще по настоящему не начинали"
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01.08.2022 18:19 Ответить
А им оружие выдавать не будут. Или будут давать одному винтовку, а второму патроны - в лучших кацапских традициях.
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01.08.2022 18:22 Ответить
К сожалению вы неправы. И оружие у них будет, и применять его они будут исправно, и зверствовать не хуже, чем их предшественники.
Психологи уже разобрались с феноменом необычайной жестокости азиатских меньшинств в нынешней войне. И объяснение этому самое простое.
Все эти калмыки-буряты-якуты и проч. вроде бы давно смирились со своим зависимым положением от россии. 300-400 лет вполне для этого достаточно.
Но в душе у них все еще клокочет ненависть к русским колонизаторам. И поскольку русских и украинцев они не различают, для них все на одно лицо, один народ, свою злобу и ненависть они вымещают на украинском населении
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01.08.2022 18:32 Ответить
Вы правы на 100 процентов ,но об этом никто не говорит
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01.08.2022 19:09 Ответить
Сталін "унюхав", чим "пахнуть" територіальні військові формування, ще в 39-му - коли дивізія, майже повністю сформована з полтавчан, почала втрачать бійців десятками - вони почали масово здаваться фіннам в полон! (адже проти них воював також і добровольчий батальйон "холодноярців" з ОУН) Йому доповіли, що у підрозділах назріває змова - повбивать усіх командирів і всією дивізією перейти на бік фіннів Це зіграло вирішальну роль у звертанні радянсько-фінської війни Більше він масово з подібними формуваннями не експериментував
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01.08.2022 19:03 Ответить
В плен нельзя брать.
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01.08.2022 18:21 Ответить
Ладу Каліну за просто так не дадуть, нізадвохсот - нізачьот
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01.08.2022 18:28 Ответить
Байстрюки!
За вільну Чувашію треба боротись, а не за Пукіна і кацапів дохнуть в Україні!
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01.08.2022 18:32 Ответить
До них ще трохи не доходить , але все попереду ...
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01.08.2022 19:12 Ответить
Нашим теж невиплачують вже 1,5 - 2 місяці. Зате ЗЕпутати собі зп підняли під час війни. Цікаво, Тищенко, Бужанський та інші щурі яких Зелень привів до влади теж отримують підвищену зарплату,чи може як біженці ще й додаткові виплати мають?
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01.08.2022 18:35 Ответить
Ти чуваш? Ти нє наш
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01.08.2022 18:41 Ответить
Вы бурят? Как я рад!
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01.08.2022 18:51 Ответить
а чуваши не пробовали у бурятов потребовать, они унитазами могут заплатить!
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01.08.2022 18:59 Ответить
уроды косоглазые
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01.08.2022 19:01 Ответить
Взагалі-то вони не косоокі, а схожі на башкирів або татар і в цілому мають європейські риси.
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01.08.2022 19:08 Ответить
Как челобитную царю подаешь... холоп
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01.08.2022 19:02 Ответить
Эти лохозавры на полном серьезе думали, что паРаша будет им 200к в месяц платить за войну... Биомусор.
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01.08.2022 19:08 Ответить
х@йло чекає щоб поменше чурок повернулося з війни,
економія однако
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01.08.2022 19:10 Ответить
Шо истинных русских как лохов кинули?
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01.08.2022 19:11 Ответить
1222 рік. Й%%%ні монголи готуються спалити вогнем і мечем Київську русь.

2022 рік. Ті самі бридкі мармизи їдуть вбивати українців на їхній, українській, рідній землі.

Яке прокляття над тими монголоїдними ордами висить?
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01.08.2022 19:25 Ответить
По чорному пакету вам дадуть, а не гроші.
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01.08.2022 19:35 Ответить
Грустно:служа в 70х(Киров),лучший друг был чуваш-может его внучёк пришел теперь к нам....
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01.08.2022 19:50 Ответить
Юра, так вы ему посылку отправьте. Внучка в пакете. Пусть порадуется гостинцу. А внука то он дебилом воспитал. Как и сына или дочку, кто там у него, этого родственника Чапаева?
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01.08.2022 21:25 Ответить
Чу-ва-чі
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01.08.2022 20:11 Ответить
А чому бурятистурбовані, якщо мова про чувашів?
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01.08.2022 20:25 Ответить
Буряти стурбовані тим, що інші контрактники з Татарстану і Башкортостану отримали обіцяні кошти Джерело:

Так буряти чи чуваші?
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01.08.2022 20:38 Ответить
Какая разница? Мясо
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14.09.2022 11:18 Ответить
Чуваки, чуваки Чуваші, чуваші - йє! - всьо чотко! (с)
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01.08.2022 21:06 Ответить
Тупорылые манкурты хотят побыстрее здохнуть за парашу.
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01.08.2022 21:12 Ответить
Петька:
- Василий Иванович, ты слышал, что твою родню на бабло кинули за военные преступления в Украине? Они старались а их кинули.
Чапаев:
- Не думал, что они в 21 столетии такими долб...ми окажутся и поедуд украинцев убивать.
Фурманов:
- Партия приказала - они исполняют!
Чапаев:
- Петька, придержи комиссара, я его шашкой рубану по башке с его грёбанной партией.
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01.08.2022 21:22 Ответить
Твари рабсейского рейха воюющие за деньги и мародёрство. Вот и вся идея. Смерть и позор.
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01.08.2022 21:53 Ответить
Ускоглазые ********, не нужно клянчить, стреляйте кацапов! Они как и вы тупые, по другому не поймут
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14.09.2022 11:17 Ответить
 
 