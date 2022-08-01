Добровольцы из Чувашской республики России требуют выплатить им обещанные деньги за участие в войне против народа Украины. Власти обещали более 200 тысяч рублей каждому наемнику, но "кинули" захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на публичное обращение сорока бойцов батальона "Атал".

Отмечается, что мятежники угрожают переходом в частные военные компании или Чеченскую гвардию. Об отказе от участия в боевых действиях речь не идет.

"Просим вас не посрамить Чувашскую республику этими вашими невыполненными обещаниями", – пишут солдаты Кремля. В то же время, они единодушно отмечают, что намерены продолжить воевать в Украине, называя это "служением родине".

Бурят обеспокоены тем, что другие контрактники из Татарстана и Башкортостана получили обещанные средства.

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Как информируют, о формировании добровольческого батальона "Атал" сообщал в конце июня телеканал "Вести Чувашия". В него набирали до 300 контрактников. 1 августа в правительстве республики сообщили, что в батальон записалось еще около 140 добровольцев.