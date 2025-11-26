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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали российские Чебоксары. Вероятно, удар нанесен по военному заводу. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на среду, 26 ноября, украинские дроны атаковали Чебоксары Чувашской Республики РФ. Вероятно, нанесен удар по местному военному заводу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

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ASTRA осуществила геолокацию пяти видео очевидцев с места атаки и последующих пожаров в Чебоксарах и пришла к выводу, что дроны попали по АО "ВНИИР-Прогресс" на улице Яковлева, 4.

Смотрите: Беспилотники атаковали Чебоксары: раздавались мощные взрывы, возник пожар. ВИДЕО

атака на Чебоксары

Что говорят местные власти?

Глава Чувашской Республики Олег Николаев уже отреагировал на инцидент и подтвердил атаку. По его словам, пострадавших нет, но проводится эвакуация населения. Что именно попало под удар - он не уточнил.

На чем специализируется предприятие?

АО "ВНИИР-Прогресс" входит в состав производственного объединения "АБС Электро". Как указано на сайте объединения, "ВНИИР-Прогресс" "имеет многолетний опыт в сфере разработки и производства научно-технической продукции, программно-аппаратных комплексов, систем автоматизации и управления, электротехнических изделий, электронной компонентной базы, электронных модулей, радиоэлектронной продукции".

Как ранее обратила внимание ASTRA, предприятие производит для российской армии антенны "Комета", которые защищают дроны ВС РФ от украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Смотрите также: Прямые попадания украинских снарядов по батальону "Атал" ВС РФ. ВИДЕО

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Чувашия (12) Удары по РФ (1002)
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Як сказав Касьянов, німецький ОПК працював на повну навіть коли міста лежали в руїнах, а це навіть комариними укусами назвати складно. Надія тільки на тисячі фламінго.
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26.11.2025 08:07 Ответить
Зима прийшла. Фламінго полетіли у вирій....
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26.11.2025 10:47 Ответить
Хоть что то хорошее.спасибо ВСУ.
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26.11.2025 08:09 Ответить
Це ще гойда, чи вже двіжуха ?
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26.11.2025 09:09 Ответить
"Ймовірно, завдано удару по місцевому військовому заводу"

т.е. даже не известно куда пульнули
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26.11.2025 11:38 Ответить
ну ... навіть від "Фламінго" такого вибуху б мабуть не сталося. Значить влучили.
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26.11.2025 12:39 Ответить
А если без слова ВЕРОЯТНО? Куда точно попали?
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26.11.2025 11:43 Ответить
Дякую тим, хто над цим працює! Без вас не буде нас!
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28.11.2025 08:31 Ответить
 
 