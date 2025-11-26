Дроны атаковали российские Чебоксары. Вероятно, удар нанесен по военному заводу. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на среду, 26 ноября, украинские дроны атаковали Чебоксары Чувашской Республики РФ. Вероятно, нанесен удар по местному военному заводу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

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ASTRA осуществила геолокацию пяти видео очевидцев с места атаки и последующих пожаров в Чебоксарах и пришла к выводу, что дроны попали по АО "ВНИИР-Прогресс" на улице Яковлева, 4.

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Что говорят местные власти?

Глава Чувашской Республики Олег Николаев уже отреагировал на инцидент и подтвердил атаку. По его словам, пострадавших нет, но проводится эвакуация населения. Что именно попало под удар - он не уточнил.

На чем специализируется предприятие?

АО "ВНИИР-Прогресс" входит в состав производственного объединения "АБС Электро". Как указано на сайте объединения, "ВНИИР-Прогресс" "имеет многолетний опыт в сфере разработки и производства научно-технической продукции, программно-аппаратных комплексов, систем автоматизации и управления, электротехнических изделий, электронной компонентной базы, электронных модулей, радиоэлектронной продукции".

Как ранее обратила внимание ASTRA, предприятие производит для российской армии антенны "Комета", которые защищают дроны ВС РФ от украинских средств радиоэлектронной борьбы.

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