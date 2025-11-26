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Новини Відео
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У російській Чувашії "ветерана сво" побили і покинули на смітнику. ВIДЕО

У російському Новочебоксарську "ветерана сво" побили та вкинули у сміття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами "спецоперації" опублікований у соцмережах. На записі видно, як один чоловік безперестанку вовтузить іншого, а потім намагається вкинути свого опонента у сміттєвий бак. Закинути туди "героя сво" не вдалося, тож його просто прикидали сміттям і накрили зверху перекинутим контейнером. 

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Автор публікації зазначає, що конфлікт виник через ревнощі.

"Ветерану сво", який повернувся з України до рідного Новочебоксарська у Чувашії, влаштували найяскравішу спецоперацію. "Героя" побили та закопали у сміттєвому контейнері через ревнощі до жінки", - зазначається у коментарі до відео.

Також дивіться: "Герой сво" із сокирою у руках "денацифікував" сусіда і "демілітаризував" його автомобіль на Бєлгородщині. ВIДЕО

Також дивіться: Росіянка із Курська несхвально відгукується про "героев сво": "Вот они наши свошники, за#бали тут ходить, чтоб вы все передохли, бродяги". ВIДЕО

Автор: 

бійка (750) Чувашія (13) русский мир (499)
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Топ коментарі
+18
Там підару і місце, біосміття повинно валятись у смітнику!
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26.11.2025 11:06 Відповісти
+16
Скрєпна уютна па дамашнєму-ета двіжуха...
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26.11.2025 11:03 Відповісти
+14
Самка уже із ухарєм чекали гробові, щоб на моря поїхати на білій ладі - а тут "свошник" раптово додому живим повернувся...!
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26.11.2025 11:11 Відповісти
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Скрєпна уютна па дамашнєму-ета двіжуха...
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26.11.2025 11:03 Відповісти
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26.11.2025 11:09 Відповісти
Там підару і місце, біосміття повинно валятись у смітнику!
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26.11.2025 11:06 Відповісти
Вас в Украине ждет одна лишь только смерть.
Здесь нет для вас ни почестей ни славы.
Вас будут резать убивать и жечь.
А после ... вас предаст народ вашей "державы"
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26.11.2025 11:07 Відповісти
Другий поводиться як Трамп.
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26.11.2025 11:08 Відповісти
100%
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26.11.2025 12:50 Відповісти
Відмутузили будуючу еліту. Попав в рідну стихію на смітник.
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26.11.2025 11:08 Відповісти
Самка уже із ухарєм чекали гробові, щоб на моря поїхати на білій ладі - а тут "свошник" раптово додому живим повернувся...!
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26.11.2025 11:11 Відповісти
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26.11.2025 11:43 Відповісти
хто з них хєрой невідомо, але питання вирішили скрєпно - питання є, питань нема
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26.11.2025 11:12 Відповісти
Ось вона "всенародная, сермяжная любовь народа" до ******** "еліти" кацапстану.
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26.11.2025 11:12 Відповісти
Боротьба самців горили за спарювання з чебоксарською самкою закінчилася біля смітника
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26.11.2025 11:17 Відповісти
Знайшли справжнє місце в історії для хероя!
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26.11.2025 11:28 Відповісти
Наступний етап - відмутузити предмет роздору
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26.11.2025 11:32 Відповісти
Так буде повсюдно після війни по всій країні орків
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26.11.2025 11:57 Відповісти
Шойгу, Герасимов, где гробовые??
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26.11.2025 12:08 Відповісти
"желаю чтобы все"
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26.11.2025 12:17 Відповісти
классно!
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26.11.2025 12:43 Відповісти
саме там йому і місце. три рази дивися
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26.11.2025 16:31 Відповісти
Митець...переробляв кілька разів, щоб за феншуєм все було))
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26.11.2025 18:37 Відповісти
желаю им победы с обеих сторон до последнего ублюдка!
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26.11.2025 19:06 Відповісти
а з чго видно, що побили учасника т.з. севео?
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26.11.2025 19:29 Відповісти
 
 