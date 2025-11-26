У російській Чувашії "ветерана сво" побили і покинули на смітнику. ВIДЕО
У російському Новочебоксарську "ветерана сво" побили та вкинули у сміття.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами "спецоперації" опублікований у соцмережах. На записі видно, як один чоловік безперестанку вовтузить іншого, а потім намагається вкинути свого опонента у сміттєвий бак. Закинути туди "героя сво" не вдалося, тож його просто прикидали сміттям і накрили зверху перекинутим контейнером.
Автор публікації зазначає, що конфлікт виник через ревнощі.
"Ветерану сво", який повернувся з України до рідного Новочебоксарська у Чувашії, влаштували найяскравішу спецоперацію. "Героя" побили та закопали у сміттєвому контейнері через ревнощі до жінки", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+18 igor shmatko
показати весь коментар26.11.2025 11:06 Відповісти Посилання
+16 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.11.2025 11:03 Відповісти Посилання
+14 Luk Viktor
показати весь коментар26.11.2025 11:11 Відповісти Посилання
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