У російській Чувашії "ветерана сво" побили і покинули на смітнику. ВIДЕО

У російському Новочебоксарську "ветерана сво" побили та вкинули у сміття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами "спецоперації" опублікований у соцмережах. На записі видно, як один чоловік безперестанку вовтузить іншого, а потім намагається вкинути свого опонента у сміттєвий бак. Закинути туди "героя сво" не вдалося, тож його просто прикидали сміттям і накрили зверху перекинутим контейнером.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор публікації зазначає, що конфлікт виник через ревнощі.

"Ветерану сво", який повернувся з України до рідного Новочебоксарська у Чувашії, влаштували найяскравішу спецоперацію. "Героя" побили та закопали у сміттєвому контейнері через ревнощі до жінки", - зазначається у коментарі до відео.

Також дивіться: "Герой сво" із сокирою у руках "денацифікував" сусіда і "демілітаризував" його автомобіль на Бєлгородщині. ВIДЕО

Також дивіться: Росіянка із Курська несхвально відгукується про "героев сво": "Вот они наши свошники, за#бали тут ходить, чтоб вы все передохли, бродяги". ВIДЕО