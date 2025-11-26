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В российской Чувашии "ветерана сво" избили и бросили на свалке. ВИДЕО

В российском Новочебоксарске "ветерана сво" избили и выбросили в мусор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами "спецоперации" опубликована в соцсетях. На записи видно, как один мужчина без перерыва избивает другого, а затем пытается бросить своего оппонента в мусорный бак. Бросить туда "героя сво" не удалось, поэтому его просто присыпали мусором и накрыли сверху перевернутым контейнером. 

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Автор публикации отмечает, что конфликт возник из-за ревности.

"Ветерану сво", который вернулся из Украины в родной Новочебоксарск в Чувашии, устроили ярчайшую спецоперацию. "Героя" избили и закопали в мусорном контейнере из-за ревности к женщине", - отмечается в комментарии к видео.

Также смотрите: "Герой сво" с топором в руках "денацифицировал" соседа и "демилитаризовал" его автомобиль в Белгородской области. ВИДЕО

Смотрите также: Россиянка из Курска неодобрительно отзывается о "героях сво": "Вот они наши свошники, за#бали здесь ходить, чтобы вы все передохли, бродяги". ВИДЕО

Автор: 

драка (1995) русский мир (656)
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Топ комментарии
+18
Там підару і місце, біосміття повинно валятись у смітнику!
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26.11.2025 11:06 Ответить
+16
Скрєпна уютна па дамашнєму-ета двіжуха...
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26.11.2025 11:03 Ответить
+14
Самка уже із ухарєм чекали гробові, щоб на моря поїхати на білій ладі - а тут "свошник" раптово додому живим повернувся...!
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26.11.2025 11:11 Ответить
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Скрєпна уютна па дамашнєму-ета двіжуха...
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26.11.2025 11:03 Ответить
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26.11.2025 11:09 Ответить
Там підару і місце, біосміття повинно валятись у смітнику!
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26.11.2025 11:06 Ответить
Вас в Украине ждет одна лишь только смерть.
Здесь нет для вас ни почестей ни славы.
Вас будут резать убивать и жечь.
А после ... вас предаст народ вашей "державы"
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26.11.2025 11:07 Ответить
Другий поводиться як Трамп.
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26.11.2025 11:08 Ответить
100%
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26.11.2025 12:50 Ответить
Відмутузили будуючу еліту. Попав в рідну стихію на смітник.
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26.11.2025 11:08 Ответить
Самка уже із ухарєм чекали гробові, щоб на моря поїхати на білій ладі - а тут "свошник" раптово додому живим повернувся...!
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26.11.2025 11:11 Ответить
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26.11.2025 11:43 Ответить
хто з них хєрой невідомо, але питання вирішили скрєпно - питання є, питань нема
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26.11.2025 11:12 Ответить
Ось вона "всенародная, сермяжная любовь народа" до ******** "еліти" кацапстану.
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26.11.2025 11:12 Ответить
Боротьба самців горили за спарювання з чебоксарською самкою закінчилася біля смітника
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26.11.2025 11:17 Ответить
Знайшли справжнє місце в історії для хероя!
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26.11.2025 11:28 Ответить
Наступний етап - відмутузити предмет роздору
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26.11.2025 11:32 Ответить
Так буде повсюдно після війни по всій країні орків
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26.11.2025 11:57 Ответить
Шойгу, Герасимов, где гробовые??
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26.11.2025 12:08 Ответить
"желаю чтобы все"
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26.11.2025 12:17 Ответить
классно!
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26.11.2025 12:43 Ответить
саме там йому і місце. три рази дивися
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26.11.2025 16:31 Ответить
Митець...переробляв кілька разів, щоб за феншуєм все було))
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26.11.2025 18:37 Ответить
желаю им победы с обеих сторон до последнего ублюдка!
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26.11.2025 19:06 Ответить
а з чго видно, що побили учасника т.з. севео?
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26.11.2025 19:29 Ответить
 
 