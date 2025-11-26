В российской Чувашии "ветерана сво" избили и бросили на свалке. ВИДЕО
В российском Новочебоксарске "ветерана сво" избили и выбросили в мусор.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами "спецоперации" опубликована в соцсетях. На записи видно, как один мужчина без перерыва избивает другого, а затем пытается бросить своего оппонента в мусорный бак. Бросить туда "героя сво" не удалось, поэтому его просто присыпали мусором и накрыли сверху перевернутым контейнером.
Автор публикации отмечает, что конфликт возник из-за ревности.
"Ветерану сво", который вернулся из Украины в родной Новочебоксарск в Чувашии, устроили ярчайшую спецоперацию. "Героя" избили и закопали в мусорном контейнере из-за ревности к женщине", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+18 igor shmatko
показать весь комментарий26.11.2025 11:06 Ответить Ссылка
+16 Александр Чуднивец #474549
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+14 Luk Viktor
показать весь комментарий26.11.2025 11:11 Ответить Ссылка
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