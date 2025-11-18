"Герой сво" с топором в руках "денацифицировал" соседа и "демилитаризовал" его автомобиль в Белгородской области. ВИДЕО

В Белгородской области России произошел очередной инцидент с участием военнослужащего так называемой "СВО". Местный житель, вернувшийся с войны, вооружившись топором, напал на своего соседа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным российских пабликов, мужчина решил провести "денацификацию" соседа из-за ссоры в школьном чате. После "воспитательной беседы" "герой сво" провел "демилитаризацию" автомобиля своего оппонента - разбил окна и повредил кузов.

