РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9366 посетителей онлайн
Новости Видео Бои на Сумщине
3 330 10

Россиянка из Белгородской области: "Буферная зона ползет ближе к нам, а не туда". АУДИО

Разведчики из ГУР МО Украины перехватили телефонный разговор россиянки с Белгородщины, которая рассказывает о приближении линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению россиянки, буферная зона движется не в ту сторону и становится все ближе к ее населенному пункту.

"Очередной перехват от украинских разведчиков - жительница Белгородской области государства-агрессора России нервничает из-за приближения зоны боевых действий", - отмечается в заметке к записи перехвата.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нефтебаза горела после атаки БпЛА в Белгородской области РФ

Автор: 

боевые действия (4850) Белгород (463) ГУР (590)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
"Буфєрная зона" має пролягати вздовж всього кордону ********** на 30-50 км. саме на території **********. Чому? Тому що саме там знімались сотні відеосюжетів з населенням яке радісно вітало війська які прямували окуповувати Україну, залпи "градів" та "ураганів", а потім те ж саме населення ломанулось грабувати на "асвабаждьонниє тєріторіі". Вони мають за це відповісти!
показать весь комментарий
15.09.2025 10:54 Ответить
+6
Чим Хавронья незадоволена? Казати "Слава Україні" не так страшно,як вона уявляє.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:47 Ответить
+5
А Зеленський, "яким боком"? Він - "вимушений супутник"...
показать весь комментарий
15.09.2025 11:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чим Хавронья незадоволена? Казати "Слава Україні" не так страшно,як вона уявляє.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:47 Ответить
Шах і мат зрадофіли. Слава Зеленському.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:51 Ответить
А Зеленський, "яким боком"? Він - "вимушений супутник"...
показать весь комментарий
15.09.2025 11:12 Ответить
"Буфєрная зона" має пролягати вздовж всього кордону ********** на 30-50 км. саме на території **********. Чому? Тому що саме там знімались сотні відеосюжетів з населенням яке радісно вітало війська які прямували окуповувати Україну, залпи "градів" та "ураганів", а потім те ж саме населення ломанулось грабувати на "асвабаждьонниє тєріторіі". Вони мають за це відповісти!
показать весь комментарий
15.09.2025 10:54 Ответить
Так це ж чудово. Слава Україні; слава ЗСУ; слава донаторам - зокрема і Порошенку.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:55 Ответить
Пишуть в соцмережі Фейсбук, що у Воронєзькій губернії на Свинорейху гробанувся гелікоптер Мі-8МТВ-5М 👍 Вічьорківаєм! 🙂
показать весь комментарий
15.09.2025 11:11 Ответить
Так, а шо ти хАтЄла, Авдотья, чи Анфіска?
показать весь комментарий
15.09.2025 11:25 Ответить
Зона буферов - не самая страшная. Самая страшная - зона бикини, если вы понимаете, о чем это я.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:38 Ответить
Буферна зона має пролягати від кордону України і до Волги. Бажано, щоб у тій зоні людей не було від слова зовсім.
показать весь комментарий
15.09.2025 12:05 Ответить
Може й так але сьогодні тільки тут два удари по Боромлі і Тростянцю (30 км від кордону ) вибухи дві години були.
показать весь комментарий
15.09.2025 12:12 Ответить
 
 