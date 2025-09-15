Россиянка из Белгородской области: "Буферная зона ползет ближе к нам, а не туда". АУДИО

Разведчики из ГУР МО Украины перехватили телефонный разговор россиянки с Белгородщины, которая рассказывает о приближении линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению россиянки, буферная зона движется не в ту сторону и становится все ближе к ее населенному пункту.

"Очередной перехват от украинских разведчиков - жительница Белгородской области государства-агрессора России нервничает из-за приближения зоны боевых действий", - отмечается в заметке к записи перехвата.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нефтебаза горела после атаки БпЛА в Белгородской области РФ