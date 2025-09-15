3 330 10
Россиянка из Белгородской области: "Буферная зона ползет ближе к нам, а не туда". АУДИО
Разведчики из ГУР МО Украины перехватили телефонный разговор россиянки с Белгородщины, которая рассказывает о приближении линии фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению россиянки, буферная зона движется не в ту сторону и становится все ближе к ее населенному пункту.
"Очередной перехват от украинских разведчиков - жительница Белгородской области государства-агрессора России нервничает из-за приближения зоны боевых действий", - отмечается в заметке к записи перехвата.
Топ комментарии
+8 НБ
показать весь комментарий15.09.2025 10:54 Ответить Ссылка
+6 Gary Grant
показать весь комментарий15.09.2025 10:47 Ответить Ссылка
+5 Яр Холодний
показать весь комментарий15.09.2025 11:12 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Gary Grant
показать весь комментарий15.09.2025 10:47 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
21Nester Nesterenko
показать весь комментарий15.09.2025 10:51 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий15.09.2025 11:12 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
НБ
показать весь комментарий15.09.2025 10:54 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Любо Неожиданнов
показать весь комментарий15.09.2025 10:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
igor shmatko
показать весь комментарий15.09.2025 11:11 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Грицько Злий
показать весь комментарий15.09.2025 11:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Nick Nemo
показать весь комментарий15.09.2025 11:38 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Iryna LIV #303361
показать весь комментарий15.09.2025 12:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
igor romanenko #506975
показать весь комментарий15.09.2025 12:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль