Росіянка із Бєлгородщини: "Буферная зона ползет ближе к нам, а не туда". АУДIО
Розвідники із ГУР МО України перехопили телефонну розмову росіянки із Бєлгородщини, яка розповідає про наближення лінії фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку росіянки, буферна зона рухається не у той бік і стає все ближче до її населеного пункту.
"Чергове перехоплення від українських розвідників - мешканка бєлгородської області держави-агресора росії нервує через наближення зони бойових дій", - зазначається у дописі до запису перехоплення.
