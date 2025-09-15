УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9864 відвідувача онлайн
Новини Відео Бої на Сумщині
2 740 10

Росіянка із Бєлгородщини: "Буферная зона ползет ближе к нам, а не туда". АУДIО

Розвідники із ГУР МО України перехопили телефонну розмову росіянки із Бєлгородщини, яка розповідає про наближення лінії фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку росіянки, буферна зона рухається не у той бік і стає все ближче до її населеного пункту.

"Чергове перехоплення від українських розвідників - мешканка бєлгородської області держави-агресора росії нервує через наближення зони бойових дій", - зазначається у дописі до запису перехоплення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нафтобаза горіла після атаки БпЛА у Бєлгородській області РФ

Автор: 

бойові дії (4605) Бєлгород (518) ГУР (672)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Чим Хавронья незадоволена? Казати "Слава Україні" не так страшно,як вона уявляє.
показати весь коментар
15.09.2025 10:47 Відповісти
+4
"Буфєрная зона" має пролягати вздовж всього кордону ********** на 30-50 км. саме на території **********. Чому? Тому що саме там знімались сотні відеосюжетів з населенням яке радісно вітало війська які прямували окуповувати Україну, залпи "градів" та "ураганів", а потім те ж саме населення ломанулось грабувати на "асвабаждьонниє тєріторіі". Вони мають за це відповісти!
показати весь коментар
15.09.2025 10:54 Відповісти
+3
А Зеленський, "яким боком"? Він - "вимушений супутник"...
показати весь коментар
15.09.2025 11:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чим Хавронья незадоволена? Казати "Слава Україні" не так страшно,як вона уявляє.
показати весь коментар
15.09.2025 10:47 Відповісти
Шах і мат зрадофіли. Слава Зеленському.
показати весь коментар
15.09.2025 10:51 Відповісти
А Зеленський, "яким боком"? Він - "вимушений супутник"...
показати весь коментар
15.09.2025 11:12 Відповісти
"Буфєрная зона" має пролягати вздовж всього кордону ********** на 30-50 км. саме на території **********. Чому? Тому що саме там знімались сотні відеосюжетів з населенням яке радісно вітало війська які прямували окуповувати Україну, залпи "градів" та "ураганів", а потім те ж саме населення ломанулось грабувати на "асвабаждьонниє тєріторіі". Вони мають за це відповісти!
показати весь коментар
15.09.2025 10:54 Відповісти
Так це ж чудово. Слава Україні; слава ЗСУ; слава донаторам - зокрема і Порошенку.
показати весь коментар
15.09.2025 10:55 Відповісти
Пишуть в соцмережі Фейсбук, що у Воронєзькій губернії на Свинорейху гробанувся гелікоптер Мі-8МТВ-5М 👍 Вічьорківаєм! 🙂
показати весь коментар
15.09.2025 11:11 Відповісти
Так, а шо ти хАтЄла, Авдотья, чи Анфіска?
показати весь коментар
15.09.2025 11:25 Відповісти
Зона буферов - не самая страшная. Самая страшная - зона бикини, если вы понимаете, о чем это я.
показати весь коментар
15.09.2025 11:38 Відповісти
Буферна зона має пролягати від кордону України і до Волги. Бажано, щоб у тій зоні людей не було від слова зовсім.
показати весь коментар
15.09.2025 12:05 Відповісти
Може й так але сьогодні тільки тут два удари по Боромлі і Тростянцю (30 км від кордону ) вибухи дві години були.
показати весь коментар
15.09.2025 12:12 Відповісти
 
 