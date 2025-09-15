Росіянка із Бєлгородщини: "Буферная зона ползет ближе к нам, а не туда". АУДIО

Розвідники із ГУР МО України перехопили телефонну розмову росіянки із Бєлгородщини, яка розповідає про наближення лінії фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку росіянки, буферна зона рухається не у той бік і стає все ближче до її населеного пункту.

"Чергове перехоплення від українських розвідників - мешканка бєлгородської області держави-агресора росії нервує через наближення зони бойових дій", - зазначається у дописі до запису перехоплення.

