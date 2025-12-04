УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11937 відвідувачів онлайн
Новини Відео
9 051 28

Окупант нецензурно лається після невдалого запуску ударного дрона-камікадзе "Молния-2". ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, на якому російські військові здійснюють запуску дрона-камікадзе "Молния-2" із квартири багатоповерхівки на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що безпілотник вибухнув, ледь вилетівши із кімнати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Ставропольському краї РФ "добрі дрони" атакували хімічний гігант "Невинномиський Азот": "Дымит там прям вообще ах#енно!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21297) вибух (4740) Донецька область (11341) запуск (69) дрони (8459)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Класно... Так-би частіше...
показати весь коментар
04.12.2025 10:22 Відповісти
+12
Рукажопиє лапатнікі-рукажопи ва всьом...
показати весь коментар
04.12.2025 10:23 Відповісти
+11
Навіть дрон здогадується що за того «брата Радченка» не варто летіти.
Побажаємо побільше криворуких кацапів у їхньому стаді, щоб вони й надалі розміщували міни поближче до пропелера дрона - так точно він полетить.
показати весь коментар
04.12.2025 10:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Класно... Так-би частіше...
показати весь коментар
04.12.2025 10:22 Відповісти
Супер, але краще би в середині ))
показати весь коментар
04.12.2025 10:35 Відповісти
Тобі, "Як мед - то й ложкою...".
показати весь коментар
04.12.2025 10:40 Відповісти
а ще краще і пащею як у бегемота)))
показати весь коментар
04.12.2025 11:53 Відповісти
Крылья под окно сделали((((
показати весь коментар
04.12.2025 21:47 Відповісти
Рукажопиє лапатнікі-рукажопи ва всьом...
показати весь коментар
04.12.2025 10:23 Відповісти
...шкода тільки що рашист на квадроциклі вже проїхав-потрібно було ще дочекатись наступного...
показати весь коментар
04.12.2025 10:48 Відповісти
Рукавжопі!
показати весь коментар
04.12.2025 11:49 Відповісти
окрема подяка тому хто похизувався цим відео
показати весь коментар
04.12.2025 10:23 Відповісти
Судячи з усього - кацапи погано фізику та аеродинаміку вивчали... Пришпандорили "самопальну бойову частину до передньої частини корпусу, а вона виявилася заважкою, і БПЛА, замість летіть, пішов у піке, відразу після старту... "Рукожопі", ***!..."
показати весь коментар
04.12.2025 10:29 Відповісти
"прЄдЄльно пЄрЄдняя центровка..."
показати весь коментар
04.12.2025 10:40 Відповісти
Та там міна винесена, частиною корпусу, взагалі, перед двигунами... Я ще будучи пацаном, про "центровку" знав - авіамоделюванням трохи, займався... Правда, недовго - перейшов на ракети... Це було цікавіше...
показати весь коментар
04.12.2025 10:44 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2025 10:51 Відповісти
та там, схоже, ще й навантаження (вага) на одиницю площі крила перевищено!
катапульта спрацювала як постріл із рогатки - а далі все пішло "по аеродинамічних законах"
показати весь коментар
04.12.2025 10:51 Відповісти
Щодо цього - нічого не скажу - бо не знаю багатьох параметрів... Але "результат" подобається...
показати весь коментар
04.12.2025 10:54 Відповісти
Навіть дрон здогадується що за того «брата Радченка» не варто летіти.
Побажаємо побільше криворуких кацапів у їхньому стаді, щоб вони й надалі розміщували міни поближче до пропелера дрона - так точно він полетить.
показати весь коментар
04.12.2025 10:28 Відповісти
- За пацанов!
Бах!
показати весь коментар
04.12.2025 10:56 Відповісти
Жужа не зажужала! (итал.) 👌
показати весь коментар
04.12.2025 11:01 Відповісти
Дарма ви поради даєте… центровка… бляха… москалі ж читають !
показати весь коментар
04.12.2025 11:06 Відповісти
А ми пишем українською...
показати весь коментар
04.12.2025 11:54 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2025 11:22 Відповісти
Хто дав цим під*рам право знаходитись на українській землі, сидіти в чиємусь домі і квартирі та запускати звідти дрони?

на болотах у себе запускайте, падлюки
показати весь коментар
04.12.2025 11:50 Відповісти
Мавпа з гранатою.
показати весь коментар
04.12.2025 13:14 Відповісти
Народжений повзати🐛 літати не буде 🦅
Видно товарищь радченко був ще тим шматком к@ц@пського 💩
показати весь коментар
04.12.2025 13:24 Відповісти
Летчики-налетчики тупорылые черти.
И там у них вроде закрылки на посадку выставлены.
показати весь коментар
04.12.2025 13:39 Відповісти
Поздновато выпустил. Там за окном пятью секундами ранее брат по разуму проезжал.
показати весь коментар
04.12.2025 22:48 Відповісти
Красівоє
Сподіваюсь на орків впало
показати весь коментар
05.12.2025 01:58 Відповісти
Оружие ближнего боя. Чуть промахнулся по багги дороге.
показати весь коментар
05.12.2025 02:27 Відповісти
 
 