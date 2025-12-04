Окупант нецензурно лається після невдалого запуску ударного дрона-камікадзе "Молния-2". ВIДЕО
У мережі з’явилося відео, на якому російські військові здійснюють запуску дрона-камікадзе "Молния-2" із квартири багатоповерхівки на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що безпілотник вибухнув, ледь вилетівши із кімнати.
Топ коментарі
+20 Яр Холодний
показати весь коментар04.12.2025 10:22 Відповісти Посилання
+12 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.12.2025 10:23 Відповісти Посилання
+11 Tema9
показати весь коментар04.12.2025 10:28 Відповісти Посилання
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катапульта спрацювала як постріл із рогатки - а далі все пішло "по аеродинамічних законах"
Побажаємо побільше криворуких кацапів у їхньому стаді, щоб вони й надалі розміщували міни поближче до пропелера дрона - так точно він полетить.
Бах!
на болотах у себе запускайте, падлюки
Видно товарищь радченко був ще тим шматком к@ц@пського 💩
И там у них вроде закрылки на посадку выставлены.
Сподіваюсь на орків впало