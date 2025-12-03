Рашист наклав під себе гранати: боєць ССО ліквідував окупанта і врятувався від вибуху. ВIДЕО

Воїни Сил спеціальних операцій провели успішну зачистку в лісах Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час одного зі стрілецьких боїв український захисник ліквідував загарбника та зробив йому контрольний постріл в голову.

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На кадрах також видно, як боєць ССО ледь встигає відбігти від противника, який примудрився в останній момент підкласти під своє тіло гранати.

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До слова, ССО знищили ворожу групу на Донецькому напрямку: повернуто позицію, захоплено трофеї та документи.

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