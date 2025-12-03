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Новини Відео Знищення російських окупантів Інтерв’ю із полоненим окупантом
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Рашист наклав під себе гранати: боєць ССО ліквідував окупанта і врятувався від вибуху. ВIДЕО

Воїни Сил спеціальних операцій провели успішну зачистку в лісах Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час одного зі стрілецьких боїв український захисник ліквідував загарбника та зробив йому контрольний постріл в голову.

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На кадрах також видно, як боєць ССО ледь встигає відбігти від противника, який примудрився в останній момент підкласти під своє тіло гранати.

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До слова, ССО знищили ворожу групу на Донецькому напрямку: повернуто позицію, захоплено трофеї та документи.

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Автор: 

армія рф (21283) знищення (10354) Донецька область (11336) ССО Сили спеціальних операцій (710)
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Топ коментарі
+5
Цікаво - "Героя Росії" йому присвоїть *****, чи ні? Адже "геройтва" не вийшло - тільки "самогубство"...
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03.12.2025 20:50 Відповісти
+5
Не буде гнида ***********, більше Світ гадити своїм лайном!!
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03.12.2025 20:59 Відповісти
+3
Їбанько кацапське зомбоване. Здався і через якийсь час свою варвару побачив. В так тупо подох за *****.
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03.12.2025 20:43 Відповісти
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Їбанько кацапське зомбоване. Здався і через якийсь час свою варвару побачив. В так тупо подох за *****.
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03.12.2025 20:43 Відповісти
Цікаво - "Героя Росії" йому присвоїть *****, чи ні? Адже "геройтва" не вийшло - тільки "самогубство"...
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03.12.2025 20:50 Відповісти
Кому? Невідомому орку, якого на шмаття розірвало? Бовдур на стільки ненавидів Україну, що свою мамку чи самку залишив без лади...
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03.12.2025 20:56 Відповісти
******, обісрався від свого кухаря пригожина!!
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03.12.2025 21:17 Відповісти
Просто не встиг кинути гранату - але чеку висмикнув.... А його "помножили на нуль"! Війна....
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03.12.2025 20:54 Відповісти
Пушшай полетает!
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03.12.2025 20:59 Відповісти
Не буде гнида ***********, більше Світ гадити своїм лайном!!
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03.12.2025 20:59 Відповісти
охереть..как это?...может себя подорвать не успел?
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03.12.2025 21:45 Відповісти
касаби так роблять - п1д свого трупака кладуть ф-ку без чеки..
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03.12.2025 22:56 Відповісти
ще й наклав під себе! на всю жопу мастєр!
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03.12.2025 23:58 Відповісти
 
 