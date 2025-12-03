Рашист наклав під себе гранати: боєць ССО ліквідував окупанта і врятувався від вибуху. ВIДЕО
Воїни Сил спеціальних операцій провели успішну зачистку в лісах Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час одного зі стрілецьких боїв український захисник ліквідував загарбника та зробив йому контрольний постріл в голову.
На кадрах також видно, як боєць ССО ледь встигає відбігти від противника, який примудрився в останній момент підкласти під своє тіло гранати.
До слова, ССО знищили ворожу групу на Донецькому напрямку: повернуто позицію, захоплено трофеї та документи.
Топ коментарі
+5 Яр Холодний
показати весь коментар03.12.2025 20:50 Відповісти Посилання
+5 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар03.12.2025 20:59 Відповісти Посилання
+3 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар03.12.2025 20:43 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар03.12.2025 20:43 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар03.12.2025 20:50 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
✘
Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар03.12.2025 20:56 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар03.12.2025 21:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Luk Viktor
показати весь коментар03.12.2025 20:54 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Амандрапапупа
показати весь коментар03.12.2025 20:59 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар03.12.2025 20:59 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Bander UA
показати весь коментар03.12.2025 21:45 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
stranger stranger
показати весь коментар03.12.2025 22:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Fjall_Raven
показати весь коментар03.12.2025 23:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль