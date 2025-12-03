ССО знищили ворожу групу на Донецькому напрямку: повернуто позицію, захоплено трофеї та документи. ВIДЕО

Оператори ССО знищили ворожу групу на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

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Ворог зазнав втрат

Як зазначається, під час прямих дій оператори Сил спеціальних операцій вступили у близький контакт з противником на Донецькому напрямку.

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"Перший контакт завершився миттєво - один окупант 200. Ще двоє військових рф намагалися здійснити обхід з флангу, однак були вчасно виявлені спешелами та знищені", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час подальшого просування група ССО знищила ще одного окупанта. Під час огляду його тіла стався підрив гранати, яку той завчасно підклав під себе. Наші воїни оперативно зреагували та не зазнали втрат.

Підгрупа прикриття також "мінуснула" одного військового РФ, який входив до складу групи підкріплення противника.

Які втрати ворога?

За даними ССО, підсумок операції:

мінус 5 окупантів;

повернуто контроль над позицією;

захоплено документи, засоби зв’язку та інші важливі трофеї ворога.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що тактична група 3‑го полку ССО провела зачистку промислового об’єкта на Покровському напрямку. Також зазначалося, що ВМС та ССО розгромили російське ППО, яке прикривало аеродром "Саки" в окупованому Криму.