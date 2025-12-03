ССО уничтожили вражескую группу на Донецком направлении: возвращена позиция, захвачены трофеи и документы. ВИДЕО

Операторы ССО уничтожили вражескую группу на Донецком направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Враг понес потери

Как отмечается, во время прямых действий операторы Сил специальных операций вступили в близкий контакт с противником на Донецком направлении.

"Первый контакт завершился мгновенно - один оккупант 200. Еще двое военных РФ пытались осуществить обход с фланга, однако были вовремя обнаружены спешелами и уничтожены", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время дальнейшего продвижения группа ССО уничтожила еще одного оккупанта. Во время осмотра его тела произошел подрыв гранаты, которую тот заранее подложил под себя. Наши воины оперативно отреагировали и не понесли потерь.

Подгруппа прикрытия также "минусовала" одного военного РФ, который входил в состав группы подкрепления противника.

Каковы потери врага?

По данным ССО, итог операции:

минус 5 оккупантов;

возвращен контроль над позицией;

захвачены документы, средства связи и другие важные трофеи врага.

