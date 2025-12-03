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Рашист наложил под себя гранаты: боец ССО ликвидировал оккупанта и спасся от взрыва. ВИДЕО

Воины Сил специальных операций провели успешную зачистку в лесах Донетчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время одного из стрелковых боев украинский защитник ликвидировал захватчика и сделал ему контрольный выстрел в голову.

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На кадрах также видно, как боец ССО едва успевает отбежать от противника, который умудрился в последний момент подложить под свое тело гранаты.

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К слову, ССО уничтожили вражескую группу на Донецком направлении: возвращена позиция, захвачены трофеи и документы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашист подпер головой стену в рву и ждет поражения: дроны 46-й бригады ликвидировали оккупанта. ВИДЕО

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армия РФ (23065) уничтожение (10037) Донецкая область (12456)
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Топ комментарии
+5
Цікаво - "Героя Росії" йому присвоїть *****, чи ні? Адже "геройтва" не вийшло - тільки "самогубство"...
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03.12.2025 20:50 Ответить
+5
Не буде гнида ***********, більше Світ гадити своїм лайном!!
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03.12.2025 20:59 Ответить
+3
Їбанько кацапське зомбоване. Здався і через якийсь час свою варвару побачив. В так тупо подох за *****.
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03.12.2025 20:43 Ответить
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Їбанько кацапське зомбоване. Здався і через якийсь час свою варвару побачив. В так тупо подох за *****.
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03.12.2025 20:43 Ответить
Цікаво - "Героя Росії" йому присвоїть *****, чи ні? Адже "геройтва" не вийшло - тільки "самогубство"...
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03.12.2025 20:50 Ответить
Кому? Невідомому орку, якого на шмаття розірвало? Бовдур на стільки ненавидів Україну, що свою мамку чи самку залишив без лади...
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03.12.2025 20:56 Ответить
******, обісрався від свого кухаря пригожина!!
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03.12.2025 21:17 Ответить
Просто не встиг кинути гранату - але чеку висмикнув.... А його "помножили на нуль"! Війна....
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03.12.2025 20:54 Ответить
Пушшай полетает!
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03.12.2025 20:59 Ответить
Не буде гнида ***********, більше Світ гадити своїм лайном!!
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03.12.2025 20:59 Ответить
охереть..как это?...может себя подорвать не успел?
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03.12.2025 21:45 Ответить
касаби так роблять - п1д свого трупака кладуть ф-ку без чеки..
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03.12.2025 22:56 Ответить
ще й наклав під себе! на всю жопу мастєр!
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03.12.2025 23:58 Ответить
 
 