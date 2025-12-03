Рашист наложил под себя гранаты: боец ССО ликвидировал оккупанта и спасся от взрыва. ВИДЕО

Воины Сил специальных операций провели успешную зачистку в лесах Донетчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время одного из стрелковых боев украинский защитник ликвидировал захватчика и сделал ему контрольный выстрел в голову.

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На кадрах также видно, как боец ССО едва успевает отбежать от противника, который умудрился в последний момент подложить под свое тело гранаты.

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К слову, ССО уничтожили вражескую группу на Донецком направлении: возвращена позиция, захвачены трофеи и документы.

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