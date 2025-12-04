Пограничники уничтожили 4 укрытия, 5 автомобилей и крупнокалиберный пулемет ДШК. ВИДЕО

Пограничники нанесли удар по укрытиям оккупантов и уничтожили вражеские автомобили на северном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точными попаданиями поражены 4 укрытия рашистов и 5 замаскированных автомобилей.

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Также во время одного из налетов беспилотников на захватчиков в лесу украинские бойцы уничтожили крупнокалиберный пулемет ДШК, который стоял на позициях врага.

Видео своей боевой работы пограничники обнародовали в официальном телеграм-канале ГПСУ.

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Ранее сообщалось, что пограничные аэроразведчики бригады "Стрикс" уничтожили место запуска российских дронов.

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