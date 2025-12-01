Аэроразведчики "Стрикс" уничтожили место запуска российских дронов. ВИДЕО
Пограничники-аэроразведчики РУБпАК "Стрикс" обнаружили и уничтожили место дислокации запуска российских дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы направили ударный беспилотник прямо в сарай, где базировались российские операторы, и разбили его вдребезги.
Вследствие попадания на видео видно, как вражеское укрытие горит.
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Наталия Гончар
показать весь комментарий01.12.2025 23:14 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Luk Viktor
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