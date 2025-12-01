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Аэроразведчики "Стрикс" уничтожили место запуска российских дронов. ВИДЕО

Пограничники-аэроразведчики РУБпАК "Стрикс" обнаружили и уничтожили место дислокации запуска российских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы направили ударный беспилотник прямо в сарай, где базировались российские операторы, и разбили его вдребезги.

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Вследствие  попадания на видео видно, как вражеское укрытие горит.

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армия РФ (23053) Госпогранслужба (7167) пограничники (1717) уничтожение (10023) дроны (7361)
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Слава воїнам! Скільки життів українців врятували!
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01.12.2025 23:14 Ответить
Не сарай - а стодола! Пора уже вивчити мову державну
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01.12.2025 23:15 Ответить
Побільше б таких розгромів, бо чи не перший раз читаю про знищення саме місця запуску кацапських дронів!
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02.12.2025 00:26 Ответить
Шо, опять?
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02.12.2025 08:47 Ответить
 
 