Аеророзвідники "Стрікс" знищили місце запуску російських дронів. ВIДЕО
Прикордонники‑аеророзвідники РУБпАК "Стрікс" виявили та знищили місце дислокації запуску російських дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці спрямували ударний безпілотник прямо у сарай, де базувалися російські оператори, та розтрощили його на друзки.
У результаті влучання на відео видно, як вороже укриття горить.
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Наталия Гончар
показати весь коментар01.12.2025 23:14 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Luk Viktor
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