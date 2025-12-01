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Аеророзвідники "Стрікс" знищили місце запуску російських дронів. ВIДЕО

Прикордонники‑аеророзвідники РУБпАК "Стрікс" виявили та знищили місце дислокації запуску російських дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці спрямували ударний безпілотник прямо у сарай, де базувалися російські оператори, та розтрощили його на друзки.

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У результаті влучання на відео видно, як вороже укриття горить.

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Слава воїнам! Скільки життів українців врятували!
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01.12.2025 23:14 Відповісти
Не сарай - а стодола! Пора уже вивчити мову державну
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01.12.2025 23:15 Відповісти
Побільше б таких розгромів, бо чи не перший раз читаю про знищення саме місця запуску кацапських дронів!
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02.12.2025 00:26 Відповісти
Шо, опять?
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02.12.2025 08:47 Відповісти
 
 