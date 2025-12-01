Аеророзвідники "Стрікс" знищили місце запуску російських дронів. ВIДЕО

Прикордонники‑аеророзвідники РУБпАК "Стрікс" виявили та знищили місце дислокації запуску російських дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці спрямували ударний безпілотник прямо у сарай, де базувалися російські оператори, та розтрощили його на друзки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У результаті влучання на відео видно, як вороже укриття горить.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові Третього армійського корпусу знищили китайську РСЗВ "Type‑63" окупантів. ВIДЕО