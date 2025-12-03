РУС
Десантники 7-го корпуса ДШВ добили российские "танки-черепахи", застрявшие в рвах возле Мирнограда. ВИДЕО

Десантники 7-го корпуса ДШВ ВСУ добили российские "танки-черепахи" возле Мирнограда с помощью ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы отмечают, что техника была остановлена благодаря противотанковым рвам, а после - добита операторами БПЛА.

Вероятно, рашисты пытались использовать эти бронетранспортеры для перевозки пехоты.

Видео бойцы обнародовали в соцсетях.

Ранее сообщалось, что фиксируются случаи появления врага возле логистических коридоров на Покровском направлении, - 7 корпус ДШВ.

армия РФ (21504) танк (2348) уничтожение (8584) Донецкая область (11496) Мирноград (158) Покровский район (1380)
Фисдец стодолам.
03.12.2025 18:34 Ответить
Залізні аеродромні плити не допомогли врятуватися - там багато дирок в металі...
03.12.2025 18:35 Ответить
Проти ''черепах'' потрібно застосовувати FP-2 з 100кг бч. Щоб зразу і всіх орків оптом відправляти до кобзона. Бо поки маленькими фпв-шками розіб'єш цього сарая то вже всі орки доїхали куди їм треба і розбіглися по посадках
03.12.2025 18:46 Ответить
 
 