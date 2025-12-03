Десантники 7-го корпуса ДШВ добили российские "танки-черепахи", застрявшие в рвах возле Мирнограда. ВИДЕО
Десантники 7-го корпуса ДШВ ВСУ добили российские "танки-черепахи" возле Мирнограда с помощью ударных беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы отмечают, что техника была остановлена благодаря противотанковым рвам, а после - добита операторами БПЛА.
Вероятно, рашисты пытались использовать эти бронетранспортеры для перевозки пехоты.
Видео бойцы обнародовали в соцсетях.
Ранее сообщалось, что фиксируются случаи появления врага возле логистических коридоров на Покровском направлении, - 7 корпус ДШВ.
