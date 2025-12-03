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Рашисты плачут возле горящей машины с ликвидированным экипажем на Волчанском направлении. ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором рашисты скулят рядом с поврежденной машиной, которая горит на Волчанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты на кадрах говорят, что машина должна была забрать их раненых товарищей, но Силы обороны уничтожили весь экипаж захватчиков.
"Обнулили экипаж! Сейчас машина догорит, будем вытягивать пацанов", - жалуются на заснятых кадрах военные РФ.
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+24 Amber
показать весь комментарий03.12.2025 17:43 Ответить Ссылка
+21 Caesar Rsi #551221
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+14 Амандрапапупа
показать весь комментарий03.12.2025 17:48 Ответить Ссылка
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які прийшли на нашу землю з ціллю окупаціі 😡
Наші собачки і котики напівсмажених "пацанов" вже не хочуть їсти - бачите вони у нас стали гурманами .
Хороший фильм, актуальная песня....
У к@ц@пів все через дупу.
Туди вам суки й дорога!