Рашисты плачут возле горящей машины с ликвидированным экипажем на Волчанском направлении. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором рашисты скулят рядом с поврежденной машиной, которая горит на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты на кадрах говорят, что машина должна была забрать их раненых товарищей, но Силы обороны уничтожили весь экипаж захватчиков.

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"Обнулили экипаж! Сейчас машина догорит, будем вытягивать пацанов", - жалуются на заснятых кадрах военные РФ.

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