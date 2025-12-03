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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Бои в Волчанске Ликвидация российских окукпантов
8 792 23

Рашисты плачут возле горящей машины с ликвидированным экипажем на Волчанском направлении. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором рашисты скулят рядом с поврежденной машиной, которая горит на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты на кадрах говорят, что машина должна была забрать их раненых товарищей, но Силы обороны уничтожили весь экипаж захватчиков.

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"Обнулили экипаж! Сейчас машина догорит, будем вытягивать пацанов", - жалуются на заснятых кадрах военные РФ.

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Смотрите также: Десантник 82-й бригады ликвидировал в стрелковом бою двух оккупантов, один из которых был командиром группы. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23065) уничтожение (10037) дроны (7376) Волчанск (529) Харьковская область (2784) Чугуевский район (397)
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Топ комментарии
+24
Шашлик із кацапів готовий , приготуватися наступним виродкам ,
які прийшли на нашу землю з ціллю окупаціі 😡
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03.12.2025 17:43 Ответить
+21
ага... вже витяг...у відро хіба шо.. на совок зметеш..своїх недопацанов...недоістот..
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03.12.2025 17:43 Ответить
+14
Щоб рівномірно пацани підсмажились з усіх сторін, потрібно не чекати поки перегорить, а час від часу тушки пацанов перевертати і готувати поки не утвориться золотиста скоринка.
Наші собачки і котики напівсмажених "пацанов" вже не хочуть їсти - бачите вони у нас стали гурманами .
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03.12.2025 17:48 Ответить
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Шашлик із кацапів готовий , приготуватися наступним виродкам ,
які прийшли на нашу землю з ціллю окупаціі 😡
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03.12.2025 17:43 Ответить
ага... вже витяг...у відро хіба шо.. на совок зметеш..своїх недопацанов...недоістот..
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03.12.2025 17:43 Ответить
Щоб рівномірно пацани підсмажились з усіх сторін, потрібно не чекати поки перегорить, а час від часу тушки пацанов перевертати і готувати поки не утвориться золотиста скоринка.
Наші собачки і котики напівсмажених "пацанов" вже не хочуть їсти - бачите вони у нас стали гурманами .
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03.12.2025 17:48 Ответить
Таки да-а-а ... Не пацаноФ, а кАтлеты.
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03.12.2025 17:49 Ответить
"... мааашіна пламєнєм абьяааата..."
Хороший фильм, актуальная песня....
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03.12.2025 18:04 Ответить
русня ,тварі ви недоімперські , так буде з кожним з вас , хто прийшов до нашої хати незапроханим !!! ...
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03.12.2025 18:06 Ответить
"Щас дагаріт, будім витягівать пасанов... патом дальше паєдєм"
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03.12.2025 18:16 Ответить
п - паслєдоватєльность
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04.12.2025 09:49 Ответить
Хоч би дощу не було🙏🙏🙏
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03.12.2025 18:17 Ответить
Жоден дощ не врятує з тієї душогубки.Ми їздили в такому у 22 році на фронті.Двигун в середині салону, бак під двигуном.Якщо загорілась,шансів немає.
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03.12.2025 20:00 Ответить
200 - ті їхали забирати 300-их.🤔
У к@ц@пів все через дупу.
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03.12.2025 18:24 Ответить
Надіюсь,вони були при свідомості коли горіли!
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03.12.2025 18:25 Ответить
Наверное, немного жарковато пацанам.
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03.12.2025 19:00 Ответить
До кабздона на концерт твої "пацани" поїхали!
Туди вам суки й дорога!
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03.12.2025 19:00 Ответить
яка сумна новина
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03.12.2025 19:19 Ответить
щас догоріт, будєм витягівать жаркое с потцанов ))
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03.12.2025 19:28 Ответить
Яке прикре самогубство!🥳
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03.12.2025 20:05 Ответить
Сейчас машина догорит, будем вытягивать пацанов
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03.12.2025 20:44 Ответить
Їм зараз тепло окуєнно, більше би таких ******...
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03.12.2025 21:45 Ответить
Да, да, ехала только спросить и забрать раненых 300-х,
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03.12.2025 23:07 Ответить
Як 2 травня шашлик 😁
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04.12.2025 00:09 Ответить
Почему же "твари"? Защитники своей земли, своих домов, детей, женщин и стариков, герои - так их называют в любой нормальной стране. Кроме страны беZZлавных кацапских ублюдков.
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04.12.2025 06:09 Ответить
 
 