Десантник 82-й бригады ликвидировал в стрелковом бою двух оккупантов, один из которых был командиром группы. ВИДЕО

Десантник 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады на кадрах ликвидировал двух оккупантов, которые скрывались в разрушенных домах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боец вступил в ожесточенный стрелковый бой с оккупантами и самостоятельно уничтожил их обоих.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также бойцы сообщили, что один из ликвидированных захватчиков был командиром группы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пытался убежать, упал и был ликвидирован: бойцы 33-й бригады отработали по рашисту. ВИДЕО