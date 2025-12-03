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Десантник 82-й бригады ликвидировал в стрелковом бою двух оккупантов, один из которых был командиром группы. ВИДЕО

Десантник 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады на кадрах ликвидировал двух оккупантов, которые скрывались в разрушенных домах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боец вступил в ожесточенный стрелковый бой с оккупантами и самостоятельно уничтожил их обоих.

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Также бойцы сообщили, что один из ликвидированных захватчиков был командиром группы.

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Автор: 

армия РФ (23065) уничтожение (10037) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (85)
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Близький бiй - то найвищiй клас. Наступний рiвень - то вже коли ножем його кiнчати...
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03.12.2025 17:13 Ответить
Черговому українському супергерою-респект...
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03.12.2025 18:21 Ответить
Ніхто, крім Нього!!!!
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03.12.2025 18:51 Ответить
Сильно!Слава Україні!
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03.12.2025 20:35 Ответить
 
 