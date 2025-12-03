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Десантник 82-й бригады ликвидировал в стрелковом бою двух оккупантов, один из которых был командиром группы. ВИДЕО
Десантник 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады на кадрах ликвидировал двух оккупантов, которые скрывались в разрушенных домах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боец вступил в ожесточенный стрелковый бой с оккупантами и самостоятельно уничтожил их обоих.
Также бойцы сообщили, что один из ликвидированных захватчиков был командиром группы.
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Alex Zverev #512929
показать весь комментарий03.12.2025 17:13 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Александр Чуднивец #474549
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Владислав Сварчевський
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tolik ber
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