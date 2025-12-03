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Бежал, упал и был ликвидирован: бойцы 33-й бригады отработали по рашисту. ВИДЕО
Силы обороны отработали ударным беспилотником по рашисту, который бежал в зоне ответственности 33-й отдельной механизированной бригады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах оккупант пытался убежать от украинского дрона, упал, а затем бегал вокруг кустов в надежде спастись.
В результате "забега" захватчика по местности, воины бригады все же метко попали по нему и ликвидировали.
Видео бойцы обнародовали в своем официальном телеграм-канале.
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"А-ца-ца !
Щас догоню-******* !"
(кацапською)
це як німці на Штуки сирену ставили.
деморалізуючий ефект забеспечено !!!
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- вспотел.
- это хорошо.
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