Бежал, упал и был ликвидирован: бойцы 33-й бригады отработали по рашисту. ВИДЕО

Силы обороны отработали ударным беспилотником по рашисту, который бежал в зоне ответственности 33-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах оккупант пытался убежать от украинского дрона, упал, а затем бегал вокруг кустов в надежде спастись.

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В результате "забега" захватчика по местности, воины бригады все же метко попали по нему и ликвидировали.

Видео бойцы обнародовали в своем официальном телеграм-канале.

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