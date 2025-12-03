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Бежал, упал и был ликвидирован: бойцы 33-й бригады отработали по рашисту. ВИДЕО

Силы обороны отработали ударным беспилотником по рашисту, который бежал в зоне ответственности 33-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах оккупант пытался убежать от украинского дрона, упал, а затем бегал вокруг кустов в надежде спастись.

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В результате "забега" захватчика по местности, воины бригады все же метко попали по нему и ликвидировали.

Видео бойцы обнародовали в своем официальном телеграм-канале.

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армия РФ (23065) уничтожение (10037) дроны (7376) 33 отдельная механизированная бригада (15)
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ПиСдец котенку, больше срать не будет
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03.12.2025 00:05 Ответить
в дрон треба ставити дінамик із записом.

"А-ца-ца !
Щас догоню-******* !"
(кацапською)

це як німці на Штуки сирену ставили.
деморалізуючий ефект забеспечено !!!

.
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03.12.2025 00:40 Ответить
Або лєгкоатлєт, або *************** з оркостану, тікав від кадирівців????
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03.12.2025 00:18 Ответить
- скажите, а покойник перед смертью вспотел ?
- вспотел.
- это хорошо.

.
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03.12.2025 00:36 Ответить
Чего хорошего, его может просквозить.
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03.12.2025 00:46 Ответить
До Сахаліну тікав?
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03.12.2025 01:43 Ответить
ти диви яке.. ст1й мовчки, падло)
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03.12.2025 12:55 Ответить
 
 