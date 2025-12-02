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Намагався втекти, впав і був ліквідований: бійці 33‑ї бригади відпрацювали по рашисту. ВIДЕО

Сили оборони відпрацювали ударним безпілотником по рашисту, що тікав у смузі відповідальності 33‑ї окремої механізованої бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах окупант намагався втекти від українського дрона, впав, а потім бігав навколо кущів у надії врятуватися.

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Унаслідок "забігу" загарбника по місцевості, воїни бригади все ж влучно поцілили по ньому та ліквідували.

Відео бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм‑каналі.

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армія рф (21283) знищення (10354) дрони (8448) 33 окрема механізована бригада (15)
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ПиСдец котенку, больше срать не будет
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03.12.2025 00:05 Відповісти
в дрон треба ставити дінамик із записом.

"А-ца-ца !
Щас догоню-******* !"
(кацапською)

це як німці на Штуки сирену ставили.
деморалізуючий ефект забеспечено !!!

.
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03.12.2025 00:40 Відповісти
Або лєгкоатлєт, або *************** з оркостану, тікав від кадирівців????
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03.12.2025 00:18 Відповісти
- скажите, а покойник перед смертью вспотел ?
- вспотел.
- это хорошо.

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03.12.2025 00:36 Відповісти
Чего хорошего, его может просквозить.
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03.12.2025 00:46 Відповісти
До Сахаліну тікав?
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03.12.2025 01:43 Відповісти
ти диви яке.. ст1й мовчки, падло)
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03.12.2025 12:55 Відповісти
 
 