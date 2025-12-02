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Намагався втекти, впав і був ліквідований: бійці 33‑ї бригади відпрацювали по рашисту. ВIДЕО
Сили оборони відпрацювали ударним безпілотником по рашисту, що тікав у смузі відповідальності 33‑ї окремої механізованої бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах окупант намагався втекти від українського дрона, впав, а потім бігав навколо кущів у надії врятуватися.
Унаслідок "забігу" загарбника по місцевості, воїни бригади все ж влучно поцілили по ньому та ліквідували.
Відео бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм‑каналі.
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"А-ца-ца !
Щас догоню-******* !"
(кацапською)
це як німці на Штуки сирену ставили.
деморалізуючий ефект забеспечено !!!
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- вспотел.
- это хорошо.
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