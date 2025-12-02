Намагався втекти, впав і був ліквідований: бійці 33‑ї бригади відпрацювали по рашисту. ВIДЕО

Сили оборони відпрацювали ударним безпілотником по рашисту, що тікав у смузі відповідальності 33‑ї окремої механізованої бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах окупант намагався втекти від українського дрона, впав, а потім бігав навколо кущів у надії врятуватися.

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Унаслідок "забігу" загарбника по місцевості, воїни бригади все ж влучно поцілили по ньому та ліквідували.

Відео бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм‑каналі.

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